23-12-2016 14:42 | Ольга Васинкевич

Среди жертв берлинского теракта 19 декабря оказалась гражданка ЧР

Первой жертвой из Чехии террористических атак, происходящих в Европе, стала Надя Чижмарова. Как сообщает МИД ЧР, она уже долгое время жила и работала в Германии. Жертвами нападения, когда на посетителей рождественской ярмарки террорист направил 19-тонный грузовик, стали 12 человек, среди которых оказалось шестеро немцев, туристки из Израиля и Италии и гражданка Чехии. Преступник также убил водителя угнанной фуры, гражданина Польши. Немецкие органы подозревают в совершении этого преступления тунисца Аниса Амира. По данным, которые обнародовало агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности, Амир в ночь на 23 декабря был убит в ходе перестрелки с полицией в Милане, произошедшей во время ночной проверки документов дорожной полицией.

В пятницу на внеочередной пресс-конференции министр иностранных дел Любомир Заоралек сообщил, что звонил мужу погибшей чешки Нади Чижмаровой, выразил ему соболезнования и готовность помочь. Министр также подчеркнул, что «люди не должны быть запуганными происходящим». По сообщению Любомира Заоралека, вероятность того, что среди жертв есть еще граждане Чехии чрезвычайно мала.

NASA назвало астрономическим снимком дня чешскую фотографию

Американское Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в качестве астрономического снимка дня фотографию чешского автора Петра Горалека. За 20 лет существования конкурса это пятая фотография, сделанная на территории Чешской Республики. На панорамной фотографии Петра Горалека под названием «Когда-то давно во время зимнего солнцестояния» автор стоит на берегу Сечского водохранилища, расположенного в Хрудимском регионе и всматривается в небо в направлении планеты Венера. Это уже восьмая победа Горалека в конкурсе NASA, три из его фотографий были сделаны в Чехии.

В пражских костелах можно увидеть десятки Святых Вертепов

Более трех десятков Святых Вертепов смогут увидеть гости в пражских костелах с кануна Рождества, так называемого, Щедрого вечера, на протяжении всех рождественских праздников. Чтобы сделать прогулку по костелам приятной и интересной для детей и взрослых, Пражское Архиепископство выпустило специальный путеводитель по костелам. Из брошюры будет можно получить информацию о 36 самых интересных пражских Святых Вертепах, принимающих участие в проекте Betlémy 2016 (Вертепы 2016). У всех вертепов разная история – одни были созданы по заказу, другие являются плодом трудов нескольких поколений одной семьи. Часто фигурки в вертепах отражают обычаи того региона, в котором они были созданы.

Прага – одно из лучших мест для покупок в последний момент

Прага – город, в котором очень удобно делать покупки в последний момент. Магазины города располагают хорошим предложением фирменных товаров за приемлемые цены. Такая информация стала известна из рейтинга журнала The Economist. Столица Чехии при сравнении условий шопинга в 20 метрополиях мира заняла восьмое место. При составлении рейтинга издание сравнивало присутствие на рынке глобальных фирменных магазинов в отдельных городах, чтобы выяснить пестроту ассортимента товаров. Далее рассматривалось отношение цена – результат с точки зрения ежедневных затрат для туристов и выгоду при совершении покупки. Для сравнения товаров использовалась стоимость алкоголя, одежды и парфюмерии. Первое место занял Дубай. Санкт-Петербургу досталось 10 место, а Москва не попала в двадцатку The Economist.

Продажи Интернет магазинов бьют рекорды

Выручка чешских Интернет магазинов в предрождественский сезон станет в этом году рекордной. В декабре продажи выросли на 20% по сравнению с 2015 годом, а за последнюю неделю перед Рождеством их рост составил от 30 до 50%. Например, наибольший интерес Интернет магазин Slevomat, который предлагает скидки на товары и услуги, отметил к адреналиновым развлечениям, высококачественной ветчине, вину, дорогому алкоголю, известным маркам качественного шоколада. Интернет магазины, продающие электронику, которая традиционно является популярным рождественским подарком, отмечают рост интереса к игровым приставкам, комбинированным компьютерным комплектам и переносной lifestyle электронике. По предварительным подсчетам, чехи потратят в этом году на рождественские подарки рекордную сумму – 31 миллиард крон (1,1 млрд. евро).

В Чехии начинается эпидемия гриппа

Как сообщила ČTK пресс-секретарь Министерства здравоохранения, в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях ЧР зафиксировано более 1700 заболевших гриппом на 100 000 человек, что приближается к эпидемиологическому порогу. В прочих 11 краях ЧР, включая Прагу, количество заболевших сколеблется в диапазоне от 1000 до 1500 человек на 100 000, а в Карловарском крае этот показатель пока еще ниже. При этом число заболеваний гриппом типа A(H3) существенно выросло за последние две недели. «В настоящий момент мы оцениваем ситуацию в Чешской Республике как начало эпидемии гриппа», – сообщила главный санитарный врач страны Эва Готтвальдова.

Неумеренное потребление пива оказывает губительное влияние на здоровье чехов

В соответствии с недавно проведенными исследованиями, неумеренное потребление пива оказывает губительное влияние на здоровье чешской популяции. Специалисты с факультета Спортивных исследований университета им. Масарика в Брно сравнили данные о питании и наиболее частых заболеваниях в 42 странах. В ходе этого анализа они пришли к выводу, что чехам следует уделять гораздо больше внимания количеству выпиваемого алкоголя, а также потреблению в пищу картофеля и злаковых. «Потребление пива – самый разрушительный фактор в чешском питании, гораздо худший, чем потребление в пищу любых других продуктов. В настоящее время мы находимся на первом месте в европейской статистике по заболеваниям раком поджелудочной железы и почек. В данном случае нельзя ставить под сомнение прямую связь с потреблением алкоголя», - подытожил главный автор обширного исследования Павел Грасгрубер.

Прогноз погоды на 24 декабря

В субботу, 24 декабря, ожидается облачная погода. В течение дня местами пройдут дожди. Днем максимальная температура воздуха от +3 до +7 °C, в Моравии – от 0 до +4 °C. Ветер слабый южного направления 3-7 м/с, в течение дня изменится на западный.