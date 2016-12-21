21-12-2016 14:20 | Катерина Айзпурвит

Аналитики: в экономических успехах страны роль правительства не была решающей

Подводя итоги работы правительства, премьер Богуслав Соботка в качестве успехов кабинета указал достижение в стране политической и экономической стабильности, повышение уровня жизни, рост заработной платы и снижение безработицы. «Нам удается повышать среднюю заработную плату и третий год подряд также поднимать минимальную зарплату. 1 января текущего года она выросла до 9 200 крон (340 евро), а на 1 января следующего года составит 11 000 крон (407 евро)», – сообщил премьер. Богуслав Соботка также положительно оценил результаты получения дотаций из фондов Евросоюза и повышение расходов на оборону. При этом, по мнению ряда аналитиков, роль правительства в экономических успехах Чехии не была решающей, а основными факторами следует считать глобальные процессы, прежде всего подъем международной экономики после кризиса. Экономисты ставят в заслугу правительству Богуслава Соботки, прежде всего, стабильность и профицит.

Послом Чешской Республики в Украине назначен Радек Матула

Бывший посол ЧР в Азербайджане Радек Матула возглавит чешское дипломатическое представительство в Киеве, сменив на этом посту Ивана Пачоха, завершившего там свою работу в сентябре 2016 г. Как сообщила пресс-секретарь МИД ЧР Михаэла Лагронова, Украина уже выразила согласие с предложенной кандидатурой. По данным портала echo24.cz, президент ЧР Милош Земан лично проверил языковую подготовку будущего посла, с которым провел беседу по-русски. Также был назначен новый посол Чехии во Франции, которым стал бывший заместитель министра иностранных дел Петр Друлак.

Премьер ЧР не поддержал члена кабинета, возложившего вину за берлинский теракт на Ангелу Меркель

Председатель чешского правительства Богуслав Соботка критически оценил высказывание вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша, заявившего, что в берлинском теракте виновна канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выступая перед журналистами, Богуслав Соботка подчеркнул, что «вместо выкриков лучше искать реальное решение миграционного кризиса и обеспечения безопасности граждан». «Хотя ЧР не во всем согласно с позицией Германии по проблеме беженцев, необходимо искать общеевропейское решение вопроса», уверен политик. Премьер также сообщил, что не видит причин отменять в Чехии празднование Рождества.

Профсоюзы почтовых работников запланировали на 22 декабря новую забастовку

Как сообщил ČTK член координационного забастовочного комитета Эвжен Дворский, часть сотрудников Чешской почты планирует 22 декабря проведение новой забастовки. Предполагается, что протест продлится весь день в режиме эстафеты, когда каждый из участников прекращает работу на один час. Руководство почты заявило, что постарается свести до минимума неудобства, которые акция могла бы причинить клиентам. К забастовке, которую профсоюзы проводили 19 декабря, присоединилось всего около 100 из 30000 работников Чешской почты. Профсоюзы добиваются повышения зарплат сотрудников почты на 2500 крон (92,5 евро).

Пражане выражают соболезнования Германии в связи с терактом

Вечером 20 декабря пражская смотровая башня Петршин окрасилась в цвета немецкого флага. Перед зданием посольства Германии в Праге горожане кладут цветы и зажигают свечи; дипломатическое представительство ФРГ также открыло книгу соболезнований, где желающие могут оставлять записи. Президент ЧР Милош Земан направил телеграмму своему немецкому коллеге Йоахимму Гауку. «Я выражаю глубокое сочувствие семьям жертв нападения, которые в эти предрождественские дни переживают смерть близкого человека или беспокоятся о его жизни и здоровье», – говорится в послании. 19 декабря в результате умышленного наезда фуры на посетителей рождественской ярмарки в Берлине погибли 11 человек, 12-й жертвой стал застреленный водитель грузовика. Травмы получили 48 человек.

Рождественские ярмарки в Праге и Брно окружают бетонными заграждениями

Как сообщили ČTK представители столичной полиции, въезд на нижний участок Вацлавской площади, где работает рождественский базар, заблокируют бетонными заграждениями высотой полметра. Подобным образом будет закрыт и доступ на Староместскую площадь со стороны Парижской улицы. В Брно подобные меры предосторожности уже приняты: въезд на площадь Свободы в столице Моравии, где развернута городская рождественская ярмарка, перегораживают бетонные блоки и пожарная цистерна. Бетонные блоки также планируется поставить на другом рождественском рынке Брно, развернутом на Моравской площади. Данные меры введены после трагедии в Берлине 19 декабря, когда террорист направил грузовик на толпу посетителей ярмарки.

В МИД ЧР прошла встреча с молодыми журналистами-стипендиатами программы им. Вацлава Гавела

Заместитель министра иностранных дел Иво Шрамек встретился с группой молодых журналистов-стипендиатов из России, Украины, Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины и Македонии, которые с начала декабря 2016 г. проходят стажировку в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». В ходе встречи Иво Шрамек подчеркнул ту важную роль, которую играют независимые СМИ в защите демократии и прав человека, и дал высокую оценку сотрудничеству с «Радио Свобода». В ходе дискуссии участники обсудили ряд политических тем, связанных со странами, из которых они прибыли. Стипендия им. Вацлава Гавела была учреждена в 2011 году МИД ЧР и «Радио Свобода» для стран Восточного партнерства и России и предназначена для «поддержки нового поколения журналистов, приверженных идее профессионализма и плюрализма».

17% чехов берет в долг для приобретения рождественских подарков

Согласно исследованию Палаты судебных исполнителей, в этом году 17% чехов берет деньги в долг на расходы, связанные с Рождеством. При этом более чем 300 000 из них уже имеют долги, которые взыскиваются в судебном порядке. Одновременно эксперты отмечают некоторое снижение числа граждан, занимающих деньги для приобретения новогодних подарков. Наиболее обремененными долгами являются люди без стабильного источника существования или с заработной платой ниже 15 000 крон (555 евро).

Перед Рождеством 2016 г. в Чехии было продано 2 млн «рождественских звезд»

Растение под названием «рождественская звезда», или Euphorbia pulcherrima, то есть молочай, является в Европе традиционным символом Рождества. В этом году в Чехии зафиксировано рекордное число продаж этого растения - жители страны приобрели около 2 млн цветочных горшков. Из Мексики в Европу цветок попал после Второй мировой войны, а в Чехословакии стал продаваться перед зимними праздниками начиная с 1970-х.

Яромир Ягр стал вторым самым результативным игроком НХЛ

Чешский хоккеист Яромир Ягр набрал наибольшее число очков за всю историю НХЛ, пропустив вперед лишь канадца Уэйна Гретцки. Сделав три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало», Ягр, играющий за «Флориду», вышел на второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги. У 44-летнего чеха столько же очков, сколько у Марка Мессье, однако канадец уступает по количеству заброшенных шайб.

Прогноз погоды на четверг, 22 декабря

В четверг, 22 декабря, синоптики обещают в Чехии низкую облачность и туман, местами с прояснениями. На северо-западе – дождь и дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от –2 до –6 °C, в отдельных районах – до 8 градусов мороза. Днем от -2 до +2 °C, местами воздух прогреется до пяти градусов тепла. Слабый южный ветер 1-4 м/с.