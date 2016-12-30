30-12-2016 12:24 | Вирджиния Варгольская

О всемирно известном архитекторе Яне Каплицком в его родной Чехии заговорили относительно недавно – в 2007 году, в связи с несостоявшейся постройкой проекта Национальной библиотеки, вызвавшей бурю эмоций на политической сцене, в медиальном пространстве, а также и среди рядовых жителей страны. С тех пор в Чехии проходил ряд выставок, знакомящих местную публику с наследием архитектора, за рубежом считающимся культовым. Его творчеству посвящена и проходящая ныне выставка в Танцующем доме.

Восемь лет прошло с момента смерти чешского архитектора, на закате жизни вступившего в бой за право на строительство своего проекта на родине, который в итоге так и не возник. Проект Национальной библиотеки Яна Каплицкого, выигравший международный конкурс, объявленный мэрией Праги, стал камнем преткновения, по мнению специалистов – позором для местных политиков в глазах мировой общественности, а также просто историей с печальным концом. От которой, однако, осталось материальное воплощение в виде эскизов и макета, а также двухметровой модели, собранной из конструктора Lego. Ее, помимо прочего, можно увидеть на выставке о создателе Яне Каплицком в одном из самых радикальных зданий чешской столицы – Танцующем доме.

Архитектор Ян Каплицкий покинул Чехию после Пражской весны в 1968 году. Согласно воспоминаниям, лишь с сотней долларов в кармане и с несколькими парами носков он прибыл в Лондон, где молодой и талантливый архитектор без проблем нашел работу в архитектурных бюро, а позже основал свою собственную студию – ставшей легендарной сегодня Future Systems. Мало кому известно, что в родной Праге он построил всего лишь одно маленькое здание – виллу в районе Добешице, простую конструкцию, еще далекую от тех архитектурных форм, которые прославят его на весь мир. Идеи и источники вдохновения Каплицкого и пытается показать выставка с немного таинственным названием JKOK, открывшаяся к 80-летию архитектора, которое бы состоялось в 2017 году. Что же означает таинственная аббревиатура, мы спросили у куратора выставки, историка искусств Ладислава Зигмунд-Лендера.

«Выставка называется JKOK, потому что незадолго до ее открытия архитектор Эва Иржична упомянула воспоминание о том, как будучи еще юношей Ян Каплицкий в ранние 60-е годы посетил США, откуда очень долго не посылал о себе весточку. Его мать – известная художница Иржина Каплицкая, только спустя несколько недель получила открытку, на которой было написано «Оk, JK», то есть – «Все хорошо, Ян Каплицкий». Позже это стало своеобразным символом, знаком, подписью Каплицкого, которую мы использовали и в названии данной выставки. Это была личная монограмма Каплицкого, можно сказать, логотип», - объясняет куратор выставки.

Экспозиция в Танцующем доме, организованная коллегой и близким другом Каплицкого Эвой Иржичной и Фондом Каплицкого, разделена на три части. В первой части представлены самые известные работы архитектора, дождавшиеся воплощения в реальности, а также повлиявшие на других архитекторов. Помимо проекта Национальной библиотеки, скандально известной в Чехии, здесь можно увидеть макеты и эскизы знаменитого Медиального Центра на поле для игры в крикет в Лондоне, подвесной мост, торговый центр в Бирмингеме, а также открывшийся 4 года назад Музей Энзо Феррари в Модене. «Главной целью – замыслом этой выставки было сделать нечто отличающееся от предыдущих выставок о Яне Каплицком. Так как выставки проходили и при жизни архитектора, он сам в них участвовал, так и после его смерти было организовано несколько крупных презентаций его наследия. По большей части это были ретроспективы, представляющие его работы – одна из таких выставок была организована в центре современного искусства DOX сразу после его кончины. С одной стороны, нашей задачей было показать его творчество в целом, показать все самое знаменитое и важное, все, что сохранилось, но одновременно приступать к этому с немного другим взглядом»,- объясняет концепцию выставки куратор.

Замысел раскрывается во второй части выставки, посвященной нереализованным задумкам архитектора – футуристическим виллам, космическим шаттлам, музеям и центрам культуры – здесь можно убедиться в том, что фантазия этого архитектора действительно не ведала даже космических границ, а также и то, насколько построенные проекты были по-своему «укрощены» для земной жизни. Были представлены работы и вне поприща архитектуры – например, дизайн мебели, посуды, а также женской одежды – Каплицкий никогда не скрывал своего восхищения женским телом, что повлияло и на многие архитектурные формы, использованные создателем. Последняя часть экспозиции рассказывает об истории его семьи – отце-скульпторе и художнике Йозефе Каплицком и матери архитектора, иллюстраторе Иржине Каплицкой.

«Все предыдущие выставки, посвященные его наследию, были составлены хронологически – сам Каплицкий досконально и систематически архивировал и нумеровал свои проекты хронологически. Однако для выставки в Танцующем доме мы хотели немного нарушить данную системность, и вместо этого разбить его работы по темам. То есть немного акцентировать то, что эти проекты (осуществленные или нет к данному моменту) нам говорят, какие темы в них можно наблюдать. Что это не только скандальная история Национальной библиотеки – «блоба» на Летне, но и множество других, служащих вдохновением для современной архитектуры».

Скандальная история с Национальной библиотекой обратила взор чешской общественности на архитектора, многие годы известного во всем мире –кроме его собственной страны. При этом для многих Каплицкий так и остался лишь творцом «осьминога» или «кляксы», как прозвали проект библиотеки в народе. Тогда как в других странах идеи архитектора, обозначенные как нео-футуристичекие, уже долгие годы считаются культовыми:

«Архитектура Каплицкого была архитектурой визионера и ею останется, от этого никуда не деться. Мы не пытались этому препятствовать и на текущей выставке. Отличие в восприятии его архитектуры в Чехии и в мире, а именно в европейско-американском мире, все еще чувствуется. Например по выставкам – в прошлом году здесь была небольшая презентация в Национальном техническом музее, тогда как во Франкфурте была организована крупная выставка со студией Archigram, занимающейся хай-тек проектами и модульным жильем… Разница до сих пор ощущается, Каплицкий намного больше прославился за рубежом, в Великобритании, в Европе и в Америке, где его смело ставят в один ряд с Френком Гери и Захой Хадид, где его проектам была посвящено множество публикаций, начиная еще с 80-х годов. Дань, которую мы до сих пор платим после того, как здесь он попал на всеобщее обозрение из-за проекта Национальной библиотеки. До этого здесь он был известен лишь узкому кругу друзей, коллег и теоретиков. Так что начиная с 2007 года и до сих пор мы «открываем» Каплицкого, к чему стремится и данная выставка», - объясняет разницу в восприятии архитектора за рубежом и в Чехии Ладислав Зигмунд-Лендер.

Данью визионерству также стало и то, что большая часть проектов Каплицкого так и осталась на бумаге. Сам архитектор это прекрасно осознавал, но не видел в этом особой проблемы – до конца жизни Каплицкий оставался идеалистом. Как же с таким наследием работают организаторы выставки – проще ли создавать экспозицию о построенной архитектуре или о замыслах?

«Для нас было важно показать именно идеи Каплицкого, его оригинальные, революционные затеи, которые проникли как в построенные, так и в несостоявшиеся проекты. Однако, честно говоря, организовать выставку нереализованных проектов намного проще, чем проектов уже созданных, потому что у нереализованных мы отталкиваемся лишь от второстепенного материала – эскизов, рисунков, макетов. С постройками все намного сложнее – само здание в галерею не перенесешь, поэтому необходима поддержка фотографиями, визуализациями, видео – что немного проблематично, так как ничто не заменит изначальное впечатление непосредственно от самого здания».

Мы беседовали с историком искусств Ладиславом Зигмунд-Лендером, куратором выставки JKOK, проходящей в здании Танцующего дома до середины марта 2017 года.