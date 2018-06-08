Загадочными тропами Пражской музейной ночи

Лорета Вашкова
08-06-2018
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Вторая суббота июня вновь будет «размечена» тропами Пражской музейной ночи, которые вьются по склонам истории самых неожиданных областей человеческой деятельности. Свои ночные фестивали в последние десятилетия появились у чешских театров, костелов, литературы, читательских клубов и даже у библиотекарей – «Ночь с Андерсеном» предназначена детским читателям. Однако «Ночь музеев» к своим 15 годам выросла в самое масштабное мероприятие такого рода и наиболее востребованное. В этом году она возьмет под свое крыло 55 музеев, галерей и учреждений музейного типа, расположенных в 77 объектах – по большей части, культурного наследия.

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Музыкальный музей, фото: © City of PragueМузыкальный музей, фото: © City of Prague Население за эти годы пристрастилось к ночному созерцанию музейных экспонатов, неформальным мероприятиям и встречам в хранилищах памятников культуры и берет штурмом музеи и галереи. 9 июня с 19.00 до 1. 00 в 77 объектах и выставочных залах их ждут картины, рукописи, самолеты, автоветераны, ретротехника всех направлений, нумизматика, фалеристика, музыкальные инструменты, скелеты древних животных и многое другое.

В роли водолаза и спрейера

Музее Полиции ЧР желающие смогут в костюме водолаза и специальном шлеме погрузиться на глубину, откуда они будут поддерживать связь с инструктором. В Музее города Праги будет установлена стена. Этот «фасад», как и множество баллончиков, предоставят в распоряжение всех, кто хочет испытать себя в роли спрейрера. Любители картографии приглашаются на Природоведческий факультет Карлова университета, в экспозиции которого насчитывается 130 000 карт, 3 000 aтласов, 90 глобусов и 10 000 документов – это уникальное университетское собрание в рамках Центральной Европы. В галерее Эмилии Паличковой продемонстрируют технику консервирования и реставрации археологического текстиля.

200 лет со дня основания чешского Национального музея

Третья в мире по величине бронзовая конная статуя Яна Жижки, фото: Кристина МаковаТретья в мире по величине бронзовая конная статуя Яна Жижки, фото: Кристина Макова В 2018 году отмечается 200 лет со дня основания Национального музея Чехии, об истории которого напомнит ряд программ. В Музее азиатских, африканских и американских культур им. Напрстека расскажут об истории, пожалуй, самого известного в мире финвала (Balaenoptera physalus), близкого родственника синего кита и второго по величине животного на нашей планете. Как он очутился среди местных экспонатов?

Чешский музей музыки, где хранятся редкие партитуры и рукописи, привлечет внимание программой «Мы гармонируем друг с другом вот уже 200 лет», ознакомлением со старинными музыкальными опусами и возможностью написать свое имя устаревшей формой скоросписи, готическим курсивом или куррентом.

В Национальном мемориале на Виткове, где до 1962 г. размещался мавзолей К. Готвальда, посетителей ждет слайд-шоу раритетов из хранилищ Национального музея в сопровождении живой органной музыки в исполнении органиста Драгослава Грица (21:00–21:30 / 22:00–22:30 / 23:00–23:30 ).

С 19:00–01:00 представится возможность полюбоваться Прагой с крыши Национального памятника, расположенного на холме Витков, который украшает третья в мире по величине бронзовая конная статуя Яна Жижки. Упомянутые музеи являются подразделениями Национального.

Комплекс Вышеграда

Вышеград, фото: Кристина МаковаВышеград, фото: Кристина Макова Вход во все 77 объектов, которые подключились к Музейной ночи, бесплатный. Символическая плата, 1 крона, будет взиматься лишь с посетителей комплекса Вышеграда, включая казематы XVII- XVIII вв., где хранятся шесть оригинальных скульптур с Карлова моста. Самым большим подземным залом казематов, помещений и коридоров внутри крепостных валов, предназначенных для сосредоточения войск перед переброской, является Горлице с площадью 300 кв. м, высота потолка 13 метров.

Довоенные раритеты и ретромороженое

Автомобиль марки Jawa, фото: Ludmila Křesťanová, Český rozhlasАвтомобиль марки Jawa, фото: Ludmila Křesťanová, Český rozhlas В Национальном техническом музее предлагают пройтись по четырем главным в рамках мероприятия маршрутам, в том числе по «трассе» производства ретромороженого. «Посетители смогут сами приготовить такое мороженое и, конечно же, им полакомиться. Второе направление – презентация исторических автомобилей, которые уже через неделю совершат пробег «Тысяча чехословацких миль». Посетители увидят таких ветеранов как Jawa Minor, второй автомобиль марки Jawa. Разработка началась в 1935 году, двумя годами позже было налажено серийное производство. А также Аеrо 50, его производство пришлось на 1936–1942 гг. В нашей экспозиции представлены Jawa Minor и Аеrо 50, машины 1938 года выпуска. В настоящее время в Техническом музее открыты экспозиции, посвященные велосипеду Favorit и различным дисциплинам велосипедного спорта, а также феномену Harley-Davidson. Последняя приурочена к 90-летию пражского клуба Harley-Davidson. Мы покажем 14 экспонатов из серии HD. Самый интересный из них, по моему мнению, принадлежал композитору и музыканту Петру Гапке, уже ушедшему из жизни»,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» Адам Душек, пресс-секретарь Технического музея.

Прага с размахом отметит юбилей Harley-Davidson

Harley-Davidson XL1200, фото: UCIMBZ CC BY-SA 3.0Harley-Davidson XL1200, фото: UCIMBZ CC BY-SA 3.0 В текущем году Прага и ряд других чешских городов проводит с 5 по 8 июля праздник, посвященный 115-летию легендарного мотоцикла Harley-Davidson, который будет проходить в голешовицком Выставочном центре (Holešovické výstaviště). В мотопробеге Harley "Spanilá jízda" 7 июля примут участие свыше 60 тыс. поклонников марки HD из Чехии и 71 страны мира. Недостатка поклонников у автоветеранов и мототехники явно не будет. Еще вопрос от лакомок – каким мороженым вы собирается побаловать посетителей? «Прежде всего ванильным, которое уже в третий раз было признано лучшим мороженым с ванильным вкусом в Чехии. Конкурсы приготовления мороженого традиционно проводятся в Голешовицах в летние месяцы».

По столице от музея к музею по десяти маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы, что позволит за один вечер посетить большее число выставочных залов. Работу метрополитена с субботы на воскресенье, 10 июня, продлят до часу ночи.

Информационные палатки, как и в предыдущие годы, будут разбиты перед главным зданием Национального музея и на площади Я. Палаха. Собственный план из программы традиционных и необычных интерактивных экспозиций, концертов, бесед, мастер-классов, проекций фильмов с учетом индивидуальных предпочтений можно составить на сайте Пражской музейной ночи, где опубликована подробная информация о мероприятии:

www.prazskamuzejninoc.cz

Лорета Вашкова
08-06-2018
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