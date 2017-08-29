«Я мечтаю иллюстрировать Пушкина»

– С чего начался ваш творческий путь, который в итоге привел вас к такой необычной форме художественного высказывания как изображение сорванных или разорванных плакатов?

– Мой путь к этой форме творчества начался совершенно случайно. Я любила фотографировать и в один прекрасный день – а с тех пор прошло уже 20 лет – заметила на улице сорванный плакат, который сфотографировала, тогда еще на классическую пленку. Проявленные фотографии меня просто поразили, но я подумала, что могла бы это сделать и лучше. Однако когда я туда вернулась, плакаты уже исчезли, там были наклеены новые. Тогда я поняла, что если не буду фотографировать эти плакаты сразу, крупным планом, так, как мне нужно, то на следующий день их уже не будет. Меня это полностью поглотило, и с того времени я ищу и фотографирую сорванные плакаты. Сама я их никогда не срываю, а ищу уже сорванные.

– Что вас в них так привлекает? Ведь многие считают эти куски бумаги просто мусором, загрязняющим городские улицы.

– Поскольку эти плакаты, как правило, клеят без разрешения, там образуется множество слоев. И когда их срывают, там появляются фантастические комбинации, сочетания цветов, форм. В школе нас учат, какие цвета являются теплыми, а какие – холодными, дизайнеры объясняют, что к чему подходит, какие цвета создают людям комфорт, а этот сорванный плакат предлагает зрителю некий хаос, который до сих мне интересен и волнует воображение.

«Сорванный плакат создает хаос, пробуждающий воображение»

– Ваша работа с изображением Вацлава Гавела висит в кабинете Генерального консула ЧР в Петербурге Карела Кюнла…

– С господином Кюнлом мы знакомы еще по Хорватии, где он открывал две мои выставки, и поскольку наше сотрудничество проходило очень четко и плодотворно, я получила возможность показать свои работы и в Петербурге. Эту работу с Вацлавом Гавелом, которая привлекала внимание публики еще в Хорватии, я подарила господину консулу, который предоставил ее для петербургской выставки. Однако сейчас я больше не использую изображение Вацлава Гавела, поскольку он привлекателен именно за счет его портрета, так что я изъяла эту работу из своего каталога.

– В центре вашего творчества всегда находится человек, то есть человеческое лицо, фигура всегда служит центром или элементом композиции. А у вас есть работы, так сказать, без людей?

– Разумеется. Я сделала уже тысячи фотографий и тысячи коллажей. В качестве соединительного звена между сорванным на улице плакатом и коллажем, который создаю в мастерской, я выбрала именно человеческое лицо. Поэтому выставка и называется «Бумажные люди» – у них общая бумага, а лица пробуждают множество вопросов, эмоций. Однако у меня есть и абстрактные работы, и сказочные сюжеты, и изображения автомобилей, обуви, в общем, огромное количество сюжетов и фотографий. Мне есть, из чего выбирать.

– По какому принципу вы подбирали работы для выставки в Петербурге?

– Я взяла за основу «женский элемент». Так что там были одни женщины, за исключением портрета Вацлава Гавела. Также мне удалось туда провезти буквально контрабандой изображение китайского художника Ай Вея, который мог быть отвергнут за проявление своей политической позиции. Однако этой работе удалось проникнуть на выставку. Так что мужских лиц было лишь два, а так там – только женщины. Я хотела показать, что женщина заслуживает большего внимания, чем получает.

«Эротические и политические мотивы не приветствуются»

– Почему вы считаете, что организаторы выставки могли отклонить портрет Ай Вея из-за его политической деятельности? С какими проявлениями цензуры вы сталкиваетесь?

– Плакаты для выставки проходили отбор, и не все из них были выбраны. Например, там не должно было быть эротики. Так что я была готова к тому, что какие-то работы не попадут. Экспонаты были посланы в Капеллу, и там уже они сами отбирали то, что им нравилось, что соответствовало их представлениям о выставке. Однако это обычная практика. Например, когда я делала коллажи для музея города Прага, не все сюжеты им подошли – что-то выставлялось только на вернисаже и не могло остаться среди экспонатов постоянной выставки. Как только там появляется какой-то эротический контекст, это может быть отклонено.

– Как прошел вернисаж? Кто пришел на открытие вашей выставки?

– Этот вернисаж мне показался достаточно официальным, поскольку я привыкла к более камерным, когда приходят, в основном, мои друзья. В Петербурге выставку открывали Генеральный консул Чешской Республики Карел Кюнл, директор Капеллы, директор музея города Прага Зузана Стрнадова. На открытие выставки были приглашены сотрудники других консульств и местные политики. Я была очень рада, что на вернисаж пришел человек, с которым я была знакома только через Facebook, – коллега из Петербурга, который тоже занимается коллажем. Присутствующих я пригласила выпить бокал вина и сказала, что мне очень нравится в Петербурге, и я хочу туда вернуться.

– Полагаю, на открытии вашей выставки было чешское вино?

– Да, вино было чешское, и даже чешское пиво. И мы пили из прекрасных бокалов.

– В Петербурге тоже срывают со стен плакаты, которых там немало. Какие-то из них послужили толчком для вашего художественного воображения? Возможно, у вас появится «петербургский цикл»?

– Да, я там много фотографировала. К тому же у меня есть любимая петербургская музыкальная группа – Billy's Band. Я была на ее концертах и в прошлом году, и в этом – в этот раз они выступали на крыше. Я нашла их сорванный плакат, но, к сожалению, не успела подготовить его для выставки. Но у меня, действительно, есть сорванные плакаты из Петербурга.

«Петербуржцы всегда старались помочь, подсказать дорогу»

– Петербург – первое и пока единственное место в России, которое вы видели, побывав там в прошлом и в этом году. Какое впечатление на вас произвел город?

– В первую очередь, меня удивили масштабы городских проспектов и зданий. Нева тоже удивила меня своей величиной. В прошлом году я видела, как после реставрации привезли обратно на свое место крейсер «Аврора». Так что моим первым впечатлением были размеры, и я поняла, что и Россия – огромная страна. В этом году я много самостоятельно путешествовала по городу – на автобусах, троллейбусах, метро. Мне очень понравились люди – приятные, всегда старались помочь, подсказать номер автобуса. Мне очень понравилась местная кухня – да в Петербурге просто великолепная! Хорошие магазины, галереи. На меня все произвело очень хорошее впечатление, поэтому я хотела бы туда вернуться.

– Разумеется, вы не могли не побывать в «Эрмитаже». Возможно, даже неоднократно. Какое впечатление оставил у вас этот музей?

– Я там была и в прошлом году, и в этом. Сначала я осматривала старую часть музея. Но больше всего мне нравятся новые залы «Эрмитажа», где размещены импрессионисты и искусство XIX века, – там я побывала в этом году. Великолепные музейные помещения, кафе, магазин. Также я успела там посмотреть выставку обувного дизайнера Маноло Бланика, которая в августе проходит в музее «Кампа» в Праге.

– Хотя погода в Петербурге в этом году не радует теплыми днями, зато там не было и этой ужасной жары, которая так измучила Европу. К тому же вы могли в Петербурге также побывать на море, поскольку город лежит на побережье Финского залива.

– Да, в этом году говорили, что все время идет дождь, и люди удивляются, как у них еще не выросли жабры. В прошлом году я ездила взглянуть на новый стадион, который строится к чемпионату мира по хоккею, который находится недалеко от побережья. В этом году я побывали и на Ладожском озере. И моря я видела, но для купания там слишком холодно.

«Люблю хокку и фантастику Сергея Лукьяненко»

– Вы говорили, что хотели бы иллюстрировать книги, Какие литературные произведения служат для вас творческим импульсом?

– Я очень люблю японскую поэзию – хокку и русскую литературу, и очень хотела бы это иллюстрировать. Из русской классики я очень люблю Пушкина – это волнует мою душу. Также мне нравится научная фантастика, книги Сергея Лукьяненко. Это чтение для меня – отдых. Пусть это и несколько детская литература, но мне она нравится, и у меня собрано десятки томов. В оригинале я, к сожалению русскую литературу не читаю, поскольку недостаточно хорошо знаю язык, хотя в Петербурге и пыталась общаться по-русски…

– Вы упоминали, что ваше происхождение связано с русским, вернее, восточнославянским миром, поскольку ваша мать по происхождению русинка, то есть относится к народу, живущему на Западной Украине. Это как-то влияет на ваше творчество?

– Думаю, да. С детства я ездила в Восточную Словакию, откуда моя мама родом. И эта культура, язык, еда, природа — все это мне близко. Ребеноком я была там счастлива, и сейчас я езжу несколько раз в год в словацкий поселок Габура. Мне нравится русинский язык. Русинов на свете мало... Там также открыт музей Энди Уорхола, с которым я давно сотрудничаю, у меня там проходили выставки. Родители Энди Уорхола были русинами.