Выставка чешского импрессионизма, не имеющая аналогов

Не только ради «возвращения великих имен»

На выставке «Свет в картине: чешский импрессионизм – Вдохновение издали и вблизи» представлено около 600 работ из 60 частных собраний и государственных музеев, включая Национальную галерею. Картины именитых и менее известных художников, чьи достижения были известны лишь узкому кругу специалистов. Многогранно представлено творчество тонкого пражского пейзажиста Антонина Славичека, добровольно ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. После инсульта ему не удалось восстановить подвижность пальцев правой руки и, отчаявшись от невозможности дальнейшего творческого поиска, Славичек застрелился. В его художественной практике прослеживается много интересных параллелей с французскими импрессионистами.

С развитием импрессионизма в Чехии тесно связано художественное общество Mánes, принявшее деятельное участие в устроении пражской выставки. Говорит председатель общества Иван Экснер.

– Изначально мы не ставили перед собой такой цели как организация самой масштабной выставки на тему импрессионизма, какой в истории страны еще не бывало. Нам просто хотелось представить экспозицию, наиболее полно отражающую тему чешского импрессионизма. Это начинание переросло в выставочный проект, не имеющий в истории аналогов.

Радимский – не подражатель, а первопроходец

Вацлав Радимский, уроженец города Колина Центральной Чехии, является примером чешского художника, которому удалось завоевать признание за рубежом, говорит куратор выставки Михаэл Захарж.

– Чешский художник Антонин Хитусси, по отцу – итальянец, по матери – чех, завоевал Париж, а чех Вацлав Радимский, в свою очередь, примкнул к колонии живописцев, которые обосновались в усадьбе Клода Моне в Живерни. Он прожил там много лет, стал одним из ярчайших «живернистов», сохранил независимую художественную позицию. Почему я акцентирую это обстоятельство? Потому, что Радимскому часто навешивали ярлык этакого копировальщика или подражателя, однако если внимательно всмотреться в его картины, которые он нaписал после 1900 года, можно убедиться в том, что Радимский пребывал в поиске собственной трактовки, близкой к экспрессионизму. То, как художник работал с цветом в 1907-1909 гг., никоим образом нельзя назвать попыткой копирования.

Иное эмоциональное и чувственное видение мира

Национальное своеобразие импрессионистических приемов чешских творцов обусловлено значительными отклонениями от французского образца, подчеркивает Михаэл Захарж.

– Помню свои впечатления от посещения выставки американских импрессионистов, проходившей в Вене. Эти художники, как я убедился, гораздо в большей мере следовали примеру французских импрессионистов, нежели, например, чешские. Достаточно ознакомиться с работами круга так называемых маржаковцев (среди учеников художника-пейзажиста Юлиуса Маржака были столь признанные впоследствии мастера как уже упомянутый Антонин Славичек, Антонин Гудечек, Алоиз Калвода, и другие – Ред.), созданными в 1905, 1907-1908 гг. Мы видим, насколько они самобытны и отличаются от французского импрессионизма иным эмоциональным видением мира.

Выставка, которая продлится в Манеже Пражского града до января 2018 г., помимо прочего, подытоживает пройденные этапы становления и развития творчества художников Общества «Манес».

«В последней части экспозиции мы стремились напомнить не только славные имена наших мастеров, показав созданные ими шедевры, неразрывно связанные с историей выставок кружка «Манес». Выставок, проходивших в 1900 году или до войны. На сей раз мы решили экспонировать живопись наряду со скульптурой, поэтому зрители также увидят 25 - 30 скульптурных работ, иллюстрирующих авторскую манеру «манесовцев».