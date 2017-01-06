06-01-2017 14:35 | Вирджиния Варгольская

7 января исполняется 60 лет со дня смерти самого известного иностранного архитектора, работавшего в Чехии – словенца Йоже или Йосипа Плечника, вошедшего в историю зодчества Праги, главным образом, благодаря модернизации Пражского града.

Йоже Плечник родился в 1872 году в Любляне, в те времена являющейся частью Австро-Венгрии в семье плотника. Именно эту карьеру готовил для него отец – Йоже должен был перенять семейную традицию. Однако судьба сложилась иначе – молодому словенцу было суждено стать всемирно известным архитектором модернизма. После смерти отца Плечник уехал учиться в Вену и попал в студию в те времена передового архитектора Австро-Венгрии – Отто Вагнера. Где его сокурсником оказался другой впоследствии известный архитектор из Чехии – Ян Котера. Оба студента стали близкими друзьями, но после обучения Котера вернулся в Чехию, а Плечник остался в Вене и основал очень успешное архитектурное бюро, построив в столице Австро-Венгрии немало зданий. Оба архитектора, однако, продолжали поддерживать связь, о чем свидетельствует и то, что архитектурные проекты Плечника из Вены регулярно печатались в чешском художественном журнале «Манес».

«Плечник действительно считался очень известным словенским архитектором, он даже еще перед своим приездом в Прагу стал почетным членом художественного объединения «Манес» - возможно вообще как первый иностранец в истории»,- рассказывает историк архитектуры Зденек Лукеш.

В 1911 году, несмотря на большой успех в столице Австро-Венгрии, по приглашению давнего друга Плечник переехал в Прагу, где стал работать преподавателем в Академии архитектуры и дизайна.

«Тем не менее, он приехал в Прагу, влюбился в нее, преподавал, пытался посылать свои проекты на конкурсы, но, в общем, ничего существенного он здесь не строил. И уже после Первой мировой войны, после возникновения Чехословакии, он получает предложение от Т.Г. Масарика. За этим предложением стояла поддержка именно общества «Манес», скорее всего, скульптора Станислава Сухарды и теоретика В.В. Штеха – они и рекомендовали президенту Плечника».

Предложение архитектору было непростое – а именно модернизация Пражского Града для нового президента новой республики. До этого уже был объявлен конкурс, в котором Плечник, однако, не участвовал. Результаты этого конкурса очень не нравились жюри, так как в эскизах преобладали исторические псевдо-барочные формы. Дух времени диктовал обращение к новым формам.

«В 1918 году даже не было ясно, будет ли президент использовать Пражский Град в качестве своей резиденции – существовало расхожее мнение, что Пражский Град слишком связан с монархией и с Габсбургами, и для президента современного государства должно возникнуть что-то современное, новое здание, которое необходимо построить с нуля… Однако наконец было решено, что все-таки традицию необходимо сохранить, так как она глубоко осела в истории», - объясняет историк архитектуры Зденек Лукеш.

Пражский Град действительно самая древняя резиденция представителей власти, где можно найти архитектурные детали, начиная со времен раннего средневековья и заканчивая современностью. И именно знаменитый словенец становится первым, кто вносит современные элементы в исторический ансамбль. «Масарик обратился к Плечнику, и архитектор подготовил эскизы по реконструкции южных садов. Наброски пришлись по духу президенту, поэтому Плечнику поручили и другие проекты на территории Пражского Града» В чем же заключалась модернизация Пражского Града в проведении словенского зодчего?

«Помимо южных садов – а именно Райского сада и сада На Валах, Йоже Плечник работал над парадным – Почетным двором Пражского Града, затем Третьим дворов – то есть тем, на котором находится кафедральный собор Св. Вита. Под ним он впоследствии создал пространство для археологических раскопок, так как при реконструкции были обнаружены артефакты, которые профессионалы хотели сделать доступными общественности. Поэтому там возник целый зал, скрытый под брусчаткой Третьего двора. Далее Плечник работал над так называемым Залом торжеств, собственно, входом в Пражский Град по соседству с Матиашовыми Воротами в западном крыле нового Королевского дворца. Для президента Масарика Плечник также спроектировал апартаменты, в которых проживали и дети президента в первой половине его правления. Всего в апартаментах насчитывалось около 15 комнат, мебель в которых была отчасти создана Плечником, остальное – из периода классицизма. И этим список не заканчивается. Плечник также работал над обновлением королевского летнего дворца – Бельведера, создал в верхней части Оленьего рва смотровую площадку, называемую сегодня Масариковой. И, наконец, он также работал в замке в Ланах – летней резиденции президента».

Около собора святого Вита можно заметить обелиск, на котором размещена скульптура Св. Георгия Победоносца – автором небольших, в основном, геометрических объектов на территории Пражского Града также является Плечник. Архитектор был достаточно скрытным и не оставил никаких интерпретаций своих проектов – хотя многие в них видят немалую долю символизма. Кстати, что касается самого Плечника и его отношения к работе над модернизацией королевской резиденции – он это считал невероятной честью и почти над всеми проектами трудился бесплатно. Помимо творчества в Пражском Граде, Йоже Плечник также проводил реконструкцию летнего замка Звезда, который, однако, также находился в те времена в компетенции Пражского Града. И, наконец, в коне 20-х годов XX века он построил знаменитую церковь на площади Иржи из Подебрад – Костел Наисвятейшего Сердца Господня – единственное здание, построенное Плечником в Праге вне сотрудничества с Пражским Градом.

«Его архитектуру называли архитектурой perenis – вневременная архитектура, которая остается холодной к современной моде. Плечник, например, очень не любил национально-декоративный стиль, который тогда был популярен. Он вообще избегал какого-либо национализма или вдохновения народными мотивами, которые здесь в то время преобладали. То, что архитектура должна стоять вне времени, было главным убеждением Плечника», - подытоживает историк архитектуры Зденек Лукеш.

Напомним, что творения словенского зодчего в Вене, Любляне и в Праге, были номинирована на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО как комплекс под названием «Вневременная архитектура гуманизма Йоже Плечника».