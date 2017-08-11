Если вам доводилось бывать в Берлине или в Вене, то у вас была возможность наблюдать интересные конструкции, которые проходят практически через весь город, причем не только через центр, но и через окраинные районы. Речь идет о виадуках – этаких длинных мостах, которые составляет череда арок. И вот, чтобы понапрасну не пропадали эти арочные пространства, мудрые архитекторы Вены и Берлина стали проектировать в этих помещениях небольшие галереи, кафе, магазинчики, мастерские. Поэтому когда проходишь или проезжаешь возле такого вот виадука, создается впечатление, что жизнь там кипит, и что-то происходит.

Вот и в Праге в относительно скором времени должно появиться что-то подобное, потому что для этого есть все основания. Если вы бывали в пражских районах Карлин или Либень, то могли видеть такой же аркадный мост, подобный тем, о которых я говорила. Он носит название виадук Негрелли по имени архитектора, который его спроектировал. И вот, в июле 2017 года началась, не побоюсь этого слова, грандиозная реконструкция, в рамках которой планируется не только отремонтировать уже порядком поизносившийся от времени сам виадук, но также дать ума и аркадным пространствам под ним. Одним словом – вдохнуть в него жизнь, поскольку сейчас он находится далеко не в лучшем состоянии. А сейчас об истории этого виадука мы побеседуем с куратором Музея Праги Томашем Дворжаком, который не так давно подготовил выставку, посвященную этому грандиозному строению.

«Виадук Негрелли, то есть постройка, которая сегодня так называется, возводился с 1846 по 1850 годы, и был торжественно открыт 1 июня 1850 года. Построен он был для того, чтобы железная дорога, которая вела в Прагу, - а мы знаем, что первый поезд прибыл в чешскую столицу в августе 1845 года, - могла продолжаться из Вены через Оломоуц в Прагу и вести дальше через реку Влтаву по направлению к Кралупам, через Усти-над-Лабем в Дрезден», - рассказывает куратор Музея Праги Томаш Дворжак.

Как мы уже упомянули, мост стал строиться в 1846 году, а его проектирование началось еще раньше. Изначально над проектом виадука работал инженер Ян Пернер, который, однако, трагически погиб вскоре после того, как был запущен участок железной дороги, ведущей в Прагу. Тогда работа над проектом была передана инженеру Луиджи Негрелли из Южного Тироля, впоследствии изменившему имя на Алоис Негрелли.

«Этот мост примечателен тем, что и по сей день он является одним из самых длинных железнодорожных мостов в Центральной Европе. Кроме того, это второй самый старый мост через Влатву после Карлова моста и первый железнодорожный мост в Праге. Его протяженность – 1110 метров, это каменный мост аркадного типа. Кстати, его составляет более 90 таких вот арок. Он ведет дугой с первого пражского вокзала – Государственного вокзала, который сейчас носит имя первого чехословацкого президента Масарика, через Карлин, пересекая Влтаву, и идет в Голешовице и Бубны», - продолжает Томаш Дворжак.

Давайте рассмотрим детали моста немного ближе. Если быть точными, то по окончании строительства мост составляло 87 каменных арок. Интересно то, что они не были построены из одного и того же материала. Например, над гладью реки находится восемь гранитных арок. Виадук также имеет одну сегментную арку из песчаника и две проходные арки для пешеходов над сегодняшней улицей Соколовска в Карлине, остальные 76 арок также созданы из песчаника в форме полукругов размером от 6,39 м до 10,75 метра. В то время это была поистине уникальная постройка мирового масштаба.

«Если мы посмотрим на этот мост сегодня, это совсем не заметно, поскольку его окружает плотная застройка. Однако если взглянуть на его старинные изображения, виадук не окружало такое количество иных строений, потому он выглядел монументально. Он отличался весьма величественной архитектурой, подобной мостам, проходящим в горах. На то время это было невиданное зрелище, поскольку часто мосты тогда еще много где в мире строились из дерева. Этот же был каменный, причем часть над водой была из гранита. Так что это очень качественная постройка».

Как рассказал Томаш Дворжак, виадук Негрелли использовался исключительно в транспортных целях, однако, довелось ему сослужить службу и в исторических событиях.

«В революционном 1848 году бои шли и в Праге, тогда императорская армия, войска генерала Виндишгретца использовали этот мост для того, чтобы тайно ночью по нему переправиться из карлинской части на другой берег и занять положение над Прагой. Так что этот мост им значительно помог укрепить свое положение в Праге».

В эти дни в чешской столице активно вспоминается разрушительное наводнение 2002 года. Кстати, одним из наиболее пострадавших от «большой воды» районом был именно Карлин. Но виадук Негрелли без проблем выстоял в стихию, оставаясь важнейшим транспортным сообщением. В чем секрет?

«Уже в то время, когда мост проектировался, в 1845 году в Праге было сильное наводнение, и проектировщики воспользовались опытом, как подобный мост должен выглядеть. Поэтому когда случилось наводнение в 2002 году, он оставался важнейшим действующим соединением, и ничего с ним не случилось».

Итак, наш рассказ мы начали с того, что, наконец-то, началась долгожданная реконструкция виадука Негрелли, которая по плану должна завершиться в 2019 году. После реконструкции предполагается и активное использование аркадных пространств, которые постепенно замуровывались. Кстати, так было далеко не всегда. Например, в начале развития автомобильной промышленности в 1906 году фирма Velox построила в 12 арках самые большие гаражи в Австро-Венгерской монархии, которые вмещали 50 автомобилей и 100 мотоциклов.

Ну, что ж, будем надеяться, что и в 21 веке виадук Негрелли будет и красивым, и полезным для столицы Праги, не зря же он внесен в Национальный список памятников культуры.