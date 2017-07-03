Сколько картин включены в основную конкурсную программу?

Ровная дюжина, причем наиболее известными режиссерами среди тех, которым предстоит побороться за главный приз, являются кинематографисты из Центральной и Восточной Европы: Георгий Овашвили, Борис Хлебников, Иоанна Кос-Краузе и другие авторы.

Совместная картина супружеской пары польских кинематографистов Кшиштофа Краузе и Иоанны Кос-Краузе «Мой Никифор» получила карловарский «Хрустальный глобус» в 2004 году. На Рождество 2014 г. Кшиштоф Краузе, один из главных представителей современного авторского кино в Польше, скончался. Его жена и многолетняя коллега завершила съемки совместно начатого фильма «Птицы поют в Кигали», рассказывающего об орнитологе Анне, которая оказалась в период проведения политики геноцида в Руанде. В основной программе также участвуют чешский поэтический фильм Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец», главным героем которого является рыцарь Боржек, отправляющийся на поиски пропавшего сына Еника, бежавшего из отчего дома, криминальный триллер словацкого режиссера Питера Бебьяка «Линия» («Межа») о жизни в словацко-украинском пограничье и картина украинского режиссера Марины Степанской «Сломя голову». По словам авторов киноленты, это «рассказ об истории любви в контексте бурных событий в Украине и сложного диалога поколений».

Побеседуем с представителем российского кинематографа Борисом Хлебниковым.

Ваши фильмы зрители Карловарского фестиваля видели в секции «На восток от запада» уже в 2003 году – в частности совместный с Алексеем Попогребским дебют в полнометражном кино – «Koктeбель», а в 2006 году фильм «Свободное плавание». В этом году вы привезли на кинофорум новый фильм «Аритмию», который на XXVIII Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» был удостоен Гран-при, приза зрительских симпатий и приза за лучшую мужскую роль. Как приняли эту картину в Карловых Варах?

– Думаю, что хорошо. После фильма довольно много людей подходило и говорили: «Спасибо». В общем, мне было приятно.

Изначально фильм был задуман почти как анекдот, главные герои – врач скорой помощи и его жена, тоже медик. Почему вы остановились именно на этой профессии?

– Вы знаете, здесь все разматывалось в другую сторону: сначала мы придумали комедию, потом начали писать и решили придумать какую-нибудь профессию нашим героям. Первое, что пришло нам в голову – это врач скорой помощи, а когда мы начали все это изучать, разговаривать с врачами, брать интервью, смотреть документальные материалы, наш жанр резко поменялся. То есть цели рассказать про врачей у нас не было, но когда мы начали с ними знакомиться, то постепенно в это втянулись. Изучение документального материала и «потянуло» фильм в совершенно другой жанр.

Консультировал ли вас кто-либо по медицинским вопросам, и видели ли вообще уже врачи этот фильм?

– Нет, врачи фильм еще не видели, но у нас были на подготовке шесть очень разных консультантов, с которыми мы советовались по всем этим вопросам. И на площадке у нас всегда был консультант, который разводил медицинскую мизансцену с актерами и, собственно говоря, «ставил» им руки, как и что они должны делать с руками.

Несколько лет назад вы подметили в интересной в целом, на мой взгляд, работе одного из ваших российских коллег по киноцеху – речь идет о «Левиафане», существенный диссонанс актеров и камеры Кричмана. Удалось ли избежать таких подводных рифов «Аритмии»?

– Я не знаю. Во всяком случае, я старался. Камера для меня, кроме всего прочего, если честно, должна обслуживать не только красивые, но в первую очередь полезные для рассказа истории и для драматургии моменты, помочь разглядеть и подчеркнуть энергию актеров. Поэтому я к камере почти всегда отношусь как к исключительно помощнику драматургии.

Приблизились ли вы к осуществлению в кино своей сокровенной идеи?

– Нет, у меня нет каких-то сокровенных идей, мне просто интересно рассказывать какие-то небольшие частные истории, которые я, собственно говоря, и делаю.

Потрясающий феномен киношколы Сокурова

Какие изменения в российском кинематографе последних лет вы отмечаете, и что для вас стало самым большим событием в этом плане?

– Это два самых больших события. Первое – потрясающий феномен киношколы Сокурова, которую он создал в Кабардино-Балкарии. Работы первых студентов этой школы уже были в Каннах и на других фестивалях. Это потрясающе, как человек на абсолютно ровном пространстве, где не существовало ни киношкол, ни вообще традиций кино, вдруг сделал целое новое поколение молодых ребят-кавказцев, которые снимают кино и делают это очень талантливо. И второе, что создает у меня невероятно радостное ощущение, оттого, что стало очень много независимых фильмов, созданных без поддержки государства. Например, на «Кинотавре», из 14-и фильмов, если я не ошибаюсь, было представлено девять независимых фильмов.

Я такого нигде, кроме Карловых Вар, не видел

Съемки вашего фильма совпали с моментом, когда в России один за другим замироточили бюст последнего российского императора Николая II, памятник Владимиру Ленину. Вы как к этому вообще отнеслись?

– Меня это совершенно не интересует, потому что я – атеист, и мне все эти истории кажутся глупостями. Конечно, когда огромное количество людей верит, по моему мнению, в ерунду, мне уже становится не смешно.

Карловарский фестиваль – не только череда снимков с красной дорожки, какие впечатления вы увозите с собой?

– По всем этим залам ходит огромное количество студентов, которые чувствуют себя хозяевами этого фестиваля. Это очень здорово – самое лучшее, когда зрители и молодые люди чувствуют себя, как дома: стоят, лежат, сидят на полу, смотрят кино, это отлично. На самом деле это – уникальная особенность Карловарского фестиваля, я такого нигде не видел.