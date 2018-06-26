Стражнице – живой родник народной музыки

Все музыканты – в гости к нам

«В 1946 году в Стражнице были представлены коллективы всех государств, одержавших победу над фашистской Германией. Организаторы также стремились показать богатую культуру Восточной Моравии и решили проводить мероприятие и в последующие годы. Вся работа, связанная с организацией фестиваля, вначале всецело лежала на плечах местных жителей и преподавателей гимназии. В частности, преподавателю Улегле (Владимир Улегла, позднее декан Естественно-научного факультета, 1888 – 1947), страстному фольклористу, удалось убедить власти города, что инициатива, связанная с презентацией местной культуры, стоит их поддержки. Вплоть до 1956 г. всю подготовку смотра обеспечивали сами жители Стражнице. В 1956 г. была учреждена специальная канцелярия по вопросам организации этих торжеств. Она обосновалась в стражницком замке и преобразилась в Национальный институт народной культуры. Здесь же и закипела новая деятельность института»,

– рассказал «Радио Прага» директор Национального института народной культуры Мартин Шимша.

Потребность в сохранении традиционной культуры

В 1956 г. Стражницкий праздник наряду с международным музыкальным фестивалем «Пражская весна» и кинофестивалем в Карловых Варах входил в тройку наиболее масштабных культурных смотров в рамках всей Чехословакии.

«Поэтому Карловы Вары, Стражнице и Прага образовали что-то вроде воображаемого треугольника, в котором показывали самое важное из того, что вообще можно было в те времена увидеть в Чехословакии. Это была своего рода витрина, служившая «проводником» местных жителей в мир зарубежного фольклора, причем не только в лице коллективов из социалистических стран, но также из государств Африки, Азии и Южной Америки. Именно в 1956 г. число гостей из упомянутых стран существенно возросло. Для нашего населения это представляло чуть ли не единственную возможность встречи с представителями экзотических культур».

Посещаемость в те годы достигла своего пика, Стражнице, где сегодня проживает свыше 5,5 тыс. человек, буквально брали штурмом: в небольшой городок приезжало, как вспоминают местные жители, даже до 100 тысяч человек.

«Это даже сложно себе сегодня уже представить, но деревянные амфитеатры того времени были значительно вместительнее, чем те, которые пришли им на смену. Их ремонтировали ежегодно. Люди приезжали сюда на мотоциклах, которые оставляли на большой стоянке. Ночевали, – если вообще можно считать это ночным отдыхом, так как люди пели и танцевали в Стражнице не только весь день напролет, но и всю ночь, – в палатке в кемпинге или прямо в поле. В местных школах детей даже отпускали на каникулы на всю неделю раньше – в классах ночевали участники фестиваля. Сегодня почти все гости смотра устраиваются на ночлег в пансионатах и отелях».

– Что вы считаете самым большим своим достижением на сегодня?

«Сохранение живого и непосредственного интереса прежде всего у представителей молодого поколения к фольклорному фестивалю. В 1990-е годы возникло опасение, что по мере ухода со сцены фольклористов среднего поколения из числа активных танцоров заметно поредеют и ряды нашей публики. К счастью, этого не произошло. К нам, наоборот, приезжает огромное количество молодых людей, для которых первостепенно важна даже не программа, которую они могут видеть на стадионах, а непосредственный контакт со здешним фольклором».

Эту потребность отражают такие тематические программы как Noc s hudci («Ночь с музыкантами»), которая проходит с 19.00 до 02.30.

«Многие участники ансамблей или одиночные исполнители, например, приходят в наш замковый парк – это может быть встреча трех скрипачей. К ним присоединяются другие парни и девушки, и все вместе пoют и танцуют. Так они могут по-настоящему приобщиться к традиции и почувствовать дух народного творчества. В этом нет ничего запрограммированного и искусственного»,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» Мартин Шимша, на прощание спевший для нас, журналистов, o пиршестве, затянувшемся на четверо суток…

«Губит людей не вино ...»

К слову, песням и музыке, сопровождавшей с давних времен народные пиры и праздники в Чешских землях, посвящены отдельные программы с шуточными названиями. «Песенки под пенной шапкой» – чешскому национальному напитку, а моравскому вину – Víno budí k zpěvu – voda k hněvu. Что можно, пожалуй, перевести как «Губит людей не вино, губит людей вода». Местное вино называют «глотком чистого золота», «причастием», необходимым для поддержания здоровья, и награждают множеством восторженных эпитетов. Наличие в песенном арсенале чешского и моравского народов множества «веселых картинок» и формул национального равновесия, свидетельствующих о давней тяге к продуктам брожения и виноделия, не перестает удивлять, даже если вы прожили в стране не одно десятилетие.

«Старек» – вовсе не старик

Многочисленных поклонников народных традиций привлекают также развлекательные вечера в сопровождении цимбал и духовых оркестров, секция «Из валашской сокровищницы» и в особенности конкурс на звание лучшего исполнителя танца вербуньк из региона Моравская Словакия. Он пополнил список шедевров нематериального наследия человечества ЮНЕСКО в 2005 г., что заслуживает отдельного рассказа. Летним звоном цимбал одарил гостей праздника и вечер «От Шумавы к Альпам», представивший музыкальное наследие Чехии, Баварии и Австрии.

В Стражнице вам расскажут и о том, что слово «старек» не имеет ничего общего со стариком. Так величали старшего товарища, которого выбрали ответственным за организацию, как правило, молодежного гулянья в свободное от работ время – на храмовой или другой народный праздник. Его помощницу в Моравской Словакии называли «старкой», а в Горацкой или Брненской области – «старковой». В других регионах старком называли отвечавшего за ход мельницу.

Чехия для нас – открытие»

А что означает слово «тано́к», давшее название краснодарскому ансамблю? Танки близки к хороводам. Понятие «водить танки» соответствует общерусскому понятию «водить хороводы». Это древний южно-русский и украинский народный массовый обрядовый танец, с песней и элементами игры. Слово – Галине Гугиной, художественному руководителю ансамбля «Танок», впервые выступающему в Чехии. Основной костяк репертуара хореографы, в том числе предшественники нынешнего, собирали по крупицам, причем на протяжении более 50 лет.

«У нас регион жаркий и солнечный, два моря – Черное и Азовское, поэтому мы люди солнечные, веселые и темпераментные. Представляем казачью культуру из нашего региона Кубани, и у нас есть несколько номеров, которые представляют русскую культуру. В Стражницах мы показываем основные наши номера, включая торжественное «Казачье приветствие». В финале ребята исполняют очень много трюков, показывают свою силу и задор. Приехала с нами и вокальная группа, которая во многом нам помогает. Они исполняют очень красивые песни Кубани и России, поэтому получилась целостная вокально-хореографическая программа.

Два года назад мы ехали в Италию и Австрию, заезжали в Прагу, где гуляли два дня. Тогда мы не принимали участия в фестивале, а в этом году нам очень повезло – мы очень хотели попасть в Чехию. Это очень интересная, красивая и близкая нам по своей культуре страна. Пребывая здесь вот уже несколько дней, мы чувствуем себя очень комфортно и хорошо, потому что люди принимают нас очень по-доброму. Все улыбчивые и гостеприимные, они говорят нам: «Мы не говорим по-русски, но понимаем». Мы очень хотели бы к вам еще раз попасть. Фестиваль – очень интересный»,

– поделилась впечатлениями с Русской службой «Радио Прага» Галина Гугина, с которой мы также беседовали об общности славянских танцев и посещении членами ансамбля местного этнографического музея.