Русские художники Праги. Игорь Андрианов

Игорь Андрианов (Шульман) – чешский художник российского происхождения. Родился 28 февраля 1959 года в Твери, окончил Тверской художественный колледжа имени А. Г. Венецианова. Сегодня его работы можно встретить в музеях, галереях и частных коллекциях практически по всему миру. С 1999 года Игорь Андрианов живет и работает в Праге, получив известность под фамилией Шульман.

С Игорем Андриановым мы беседовали не только о творчестве, но и о его взглядах на жизнь, о Чехии, о России, о политике, о брюнетках, о пиве…