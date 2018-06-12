Русские художники Праги. Игорь Андрианов

Игорь Будыкин
12-06-2018
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Дружелюбная и одновременно мистическая красавица-Прага стала местом постоянного жительства для многих людей творческих профессий. Художник Игорь Андрианов любезно согласился встретиться с нами, пригласив в свою мастерскую.

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Игорь Андрианов (Шульман) – чешский художник российского происхождения. Родился 28 февраля 1959 года в Твери, окончил Тверской художественный колледжа имени А. Г. Венецианова. Сегодня его работы можно встретить в музеях, галереях и частных коллекциях практически по всему миру. С 1999 года Игорь Андрианов живет и работает в Праге, получив известность под фамилией Шульман.

С Игорем Андриановым мы беседовали не только о творчестве, но и о его взглядах на жизнь, о Чехии, о России, о политике, о брюнетках, о пиве…

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