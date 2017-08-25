Путешествия чешского учителя ботаники. От Чикаго до Владивостока

Путешествия стали страстью всей жизни чешского ученого, который вначале исколесил значительную часть Европы, а затем добрался и до других континентов. 170-летию со дня рождения Йозефа Корженского посвящена выставка, открывшаяся в Музее азиатских, африканских и американских культур им. В. Напрстека.

Будущий путешественник родился в 1847 г. в Сушне, умер в 1938 г. в Праге. Выбрав профессию учителя, он более всего интересовался геологией, минералогией, палеонтологией, ботаникой. Помимо родного языка, владел немецким, французским, английским, а также делал переводы с норвежского. Еще будучи студентом, он познакомился в Праге с многими путешественниками, в том числе со сверстником Эмилем Голубом, собравшим уникальную естественнонаучную коллекцию, которую в 1879 году привез в Европу и распространил по сотням музеев и учебных заведений. Позже стал сотрудником Национального музея. За заслуги в популяризацию природных наук удостоился в 1927 г. почетной докторской степени Карлова университета. Интересовали его многие аспекты природоведения и способ ведения сельского хозяйства в разных странах, а также методики обучения в зарубежных школах, что во многом обогатило и его собственный педагогический опыт. Слово сотруднику Музея им. В. Напрстека Иржине Тодорововой.

– Корженский был глубоко убежден, что, будучи учителем, который рассказывает ученикам об окружающем мире, он и сам должен познать его на собственном опыте, увидеть собственными глазами. Студентом он сначала объездил Европу, побывал на Балканах, в странах Скандинавии, несколько раз – в Англии, потом отправился в Турцию и на Кавказ, все это время готовясь к кругосветному путешествию. О Корженском многие говорят как о первом путешественнике в новой истории, совершившем «кругосветку». Он также убедил совершить совместное путешествие своего состоятельного друга – Карла Ржезничека, работавшего солодовником пивоварни под Грубой Скалой, а позже ставшего землевладельцем. Однако Корженский и сам должен был побеспокоиться о накоплении средств, необходимых продолжительного вояжа – одних лишь сбережений с учетом уровня его учительской зарплаты было недостаточно. Финансовую поддержку Корженскому оказали различные меценаты, учреждения и даже австрийское Министерство образования.

Расширение уникальной коллекции Напрстека

Перед тем как впервые отправиться в дальний путь, Йозеф Корженский также заключил договор с чешским этнографом, коллекционером и популяризатором науки Войтой Напрстеком, основавшим в 1862 году в Праге Музей азиатских, африканских и американских культур. В этот музей Корженский пообещал по возвращении передать приобретенные во время путешествия экспонаты. Впоследствии о расширении уникальной коллекции музея, расположенного на Вифлеемской площади, Корженский вел переговоры уже с вдовой Напрстека, так как в 1894 г. знаменитый этнограф скончался. Корженский и Ржезничек отправились в путь в 1893 г. – вначале на пароходе в Северную Америку. Продолжает Иржина Тодоровова.

– Посещение США было связано с желанием непременно побывать на Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго, посвященной отмечавшемуся за год до этого 400-летию открытия Колумбом Американского континента. Объездив Америку, Йозеф Корженский и Карел Ржезничек оправились на Гавайские острова, потом в Японию, Китай, Малайзию. Побывали на Цейлоне, в Индии и отплыли через Суэзский канал и Египет обратно в Европу.

Войта Напрстек очень любил устраивать приятные сюрпризы, и 14 марта 1894 года, здесь, в библиотеке-читальне основанного им музея, организовал вечер в честь возвращения путешественников на родину. Библиотечный зал был оформлен в стиле святилища с элементами индийского, китайского и японского колорита. Один из участников этого вечера – Карел Штапфер написал впоследствии картину, изобразив на ней, как Йозеф Корженский, облаченный в японское одеяние, разучивает с гейшами чешский гимн «Где дом мой?».

Дружеская встреча по возвращении путешественников проходила в известном в научных кругах Праги доме «У Галанку».

«Гостиничный» путешественник

– Корженский, конечно, собрал уже во время первого кругосветного путешествия материал, который потом вышел в виде двухтомного издания, однако вначале тексты печатались в журнальной версии в виде отдельных тетрадей. Ученый также выступал с лекциями. Любопытно, что, в отличие от других путешественников того времени, Корженский делал во время поездок только записи, но сам почти не фотографировал, а только покупал уже готовые фотографии.

Это, как пояснила куратор выставки, объясняется тем, что Йозеф Корженский с самого начала поставил перед собой цель осмотреть самые известные культурно-исторические и природные памятники, поэтому маршруты его путешествий часто копировали популярные туристические направления того времени. Фотографии и рисунки этих достопримечательностей привозили и другие путешественники, поэтому он, видимо, полагал излишним утруждать себя съемками. Его чешские друзья – этнограф, путешественник и ботаник Альберто Фрич и путешественник и фотограф Энрико Враз, даже подшучивали над Корженским, называя его «гостиничным» путешественником.

Йемен – Океания – Транссиб – Москва

Свое второе большое путешествие Корженский осуществил в 1900–1901 гг. Побывал в йеменском Адене, ставшем в 1839 году владением Великобритании, в Коломбо на Шри-Ланке, на западе Австралии, в Тасмании и Новой Зеландии. В Веллингтоне ученый познакомился с чешским художником Богумиром Линдауером, создавшим целую галерею портретов туземцев Танзании. Маршрут поездки охватил острова Океании: Тонго, Самоа и Фиджи, на обратном пути через Австралию он посетил Яву, Сингапур, Бангкок и Гонконг, к тому времени уже захваченный Великобританией, отсюда направился в столь излюбленную им Японию и в Корею, Владивосток и на почтовом пароходе против течения такой могучей реки, как Амур, из Хабаровска до Стретенска. Далее чешский путешественник по Транссибирской магистрали добирался через Иркутск до Новосибирска, и, наконец, через Урал в Москву, а потом – домой, в Чехию.

– У Корженского не было амбиций истинного исследователя или первооткрывателя. Его целью было ознакомление широкой общественности с доступными материалами. Путешествуя, он, однако, также активно стремился найти подтверждение обнародованным в научной литературе фактам или скорректировать укоренившиеся заблуждения. Редкие и диковинные предметы, привезенные им из дальних странствий, он выставил в пражской женской школе, директором которой являлся, в классе рисования. Первыми, кто увидел эти диковинки, стали его ученицы,

– говорит Иржина Тодоровова.

Выставка о Йозефе Корженском

продлится в Музее азиатских,

африканских и американских

культур им. В. Напрстека

до 3 сентября.

В этой школе, которая сохранилась в пражском районе Смихове, до сих пор хранятся некоторые коллекции, собранные Корженским во время длительных странствий. Выставка о Йозефе Корженском продлится в Музее азиатских, африканских и американских культур им. В. Напрстека до 3 сентября.