Прага – столица Рождества

Без преувеличения можно сказать, что ежегодно именно столичная Староместская площадь становится центром ожидания праздника, где в предрождественской суете можно окунуться в пестрый мир колядок, ремесел, всех мыслимых и немыслимых яств. На этой площади в сердце Старого Города мы для начала и остановимся, ведь в каждой палатке здешнего шумного рождественского базара – свой уникальный ассортимент...

– Что в этом году у вас можно приобрести? Как я вижу, есть из чего выбирать...

– У нас много украшений, сделанных из сухих кукурузных листьев. Какие-то мы изготавливаем сами, что-то привозим из Моравии или покупаем у одной женщины, живущей неподалеку от Праги. Помимо прочего, мы, например, продаем сов и ангелочков, сделанных из сизаля – легкого и прочного материала из листьев агавы. Это традиционная чешская техника. В целом, изделия из кукурузных листьев изготавливаются в Моравии, но поскольку этим, как правило, занимаются женщины пожилого возраста, таких предметов у нас с каждым годом становится все меньше. К счастью, мы сумели отыскать одну 55-летнюю женщину, которая согласилась взяться за это непростое ремесло. Как бы там ни было, поставщиков осталось очень мало.

– То есть, подобной ручной работой в Чехии занимаются, в первую очередь, женщины?

– Да, разумеется. Я, со своей стороны, рад, что умею подобные изделия продавать, не повреждая их при этом. Мне бы, конечно, тоже хотелось уметь их изготавливать, но, к сожалению, пока не получается...

– Интересно, какие предметы пользуются наибольшей популярностью...

– Наверное, в настоящее время – это совы. Ангелочки считаются обычным елочным украшением, – пояснил Прокоп Горны.

Медовуха в коньячном сиропе

Теперь мы подошли к палатке, которая привлекает своими золотыми оттенками. Видна она издалека, да и уловить ее аромат не так уж сложно...

– Чем у вас можно полакомиться?

– В нашей палатке мы продаем Трнавскую медовуху из Словакии. Всего здесь несколько видов: как с вкусовыми добавками, так и без них; из разных сортов меда. Помимо самой медовухи, у нас можно купить непосредственно мед, свечки из пчелиного воска, специальные ложечки для набирания меда и косметику из маточного молочка.

– Почему у вашей медовухи именно «словацкие корни»?

– Потому что там делается акцент на продукты из чистого меда, природных травяных компонентов и приправ, тогда как в чешскую медовуху, скажем, из Кршивоклата, добавляется еще и карамель. В целом, в Словакии несколько иная технология производства медовухи, а также более «сильные» пчелиные семьи.

– У вас представлена только одна марка?

– Да, но надо сказать, что она довольно популярная. Например, вот эта конкретная медовуха в 2015 году в Корее была признана лучшей в мире; та, которую мы сейчас как раз подогреваем, получила золотые медали на двух престижных фестивалях медовухи.

– Насколько часто покупается медовуха как таковая?

– Теплая медовуха расходится довольно быстро, но некоторые туристы с ней не знакомы, и поэтому нам им приходится объяснять, что по процессу производства она чем-то напоминает вино, только вместо винограда используется мед, который впоследствии точно так же должен перебродить, после чего в него добавляется вода и травы. Приезжие у нас покупают медовуху, скорее, в качестве подарка.

– Какая медовуха вам лично больше всего приходится по вкусу?

– Особенно мне нравится та, которая созревала в дубовом коньячном сиропе. Конечно же, нужно помнить и о том, что это крайне сладкий продукт, и если его выпить слишком много, вам потом будет не очень хорошо... – предупреждает пани Катержина.

Мастерские новогодних желаний

На какой центральной площади нет своей сцены! По традиции, она установлена и на Староместской площади: отсюда раздаются известные всем рождественские песенки, тут пляшут дети и взрослые, и даже выпадает шанс что-то смастерить...

– Чем именно здесь сегодня занимаются дети?

– У них на выбор было три возможности: они могли раскрашивать и вырезать ангелочков, прикреплять к ним магнитики, а потом – повесить их дома на холодильник; еще дети рисовали Ежишека – Младенца Иисуса, а на обратной стороне загадывали желания; и, наконец, они составляли списки подарков, которые бы хотели получить к Рождеству. Детям мероприятие очень понравилось, все подключались к работе – даже те, кто не сразу понял, что от них требуется. Все были счастливы.

– Дети какого возраста у вас «работают»?

– Самого разного: был у нас и двухлетний мальчик, и девочка двенадцати лет... Интерес действительно большой. Подобные мастерские на Староместской площади мы проводим уже вторую неделю.

– Можно ли такие мастерские найти и на других пражских площадях?

– Наша организация Žluté lázně занимается этим только здесь, на Староместской площади. В дальнейшем на территории клуба также будут проводиться мероприятия для детей: концерты, мастерские, поездки в пригородные детские лагеря и т. д., – поясняет Анна Келинова.

Пряничные декорации чешского Рождества

– Сейчас мы остановились у невероятно «вкусной» и разноцветной палатки – пряничной. Опишите, пожалуйста, ваши сладости.

– У нас продаются самые разные пряники и прянички, сладкие начинки, глазурь, украшения, пряничные и маковые рулеты, леденцы... Все это – традиционные отечественные продукты. Также вы можете купить одно специальное старочешское лакомство под названием «сакрайда», рецепт которого помнят уже далеко не все. Речь идет о пряничном рулете с повидлом и грецкими орехами. Я точно не знаю, откуда родом эта сладость, но сейчас мы ее готовим в Праге.

– В этом году ваше «пряничное королевство» стоит здесь впервые?

– Да, в первый раз. До этого мы пекли пряники и доставляли их заказчику. Так что можно сказать, что наша продукция была здесь и прежде. Занимаются этим исключительно женщины, работа мужчин – стоять на морозе и продавать...

– Кто к расписным пряникам больше всего не равнодушен – чехи или иностранцы?

– Мне кажется, что пятьдесят на пятьдесят. Туристы этот продукт прекрасно знают, подобные пряники продаются в Германии и других странах, – поясняет пан Микулаш.

В эти дни туристы съезжаются в Прагу практически со всех уголков мира, включая, разумеется, Россию, где давно «распробовали» чешское Рождество. Мы побеседовали с Татьяной и Юлией из Москвы.

– В этом году вы впервые решили поехать в Прагу?

– Да, раньше мы здесь никогда не были. Нам захотелось приехать именно под Рождество, потому что мы знаем, как здесь красиво именно в это время года.

– Прага не обманула ваших ожиданий?

– Это очень, очень красивый город. Он и без Рождества великолепен! А сейчас еще – все эти огни и украшения... Они создают сказочное настроение, а площадь смотрится удивительно! Мы уже давно мечтали под Рождество попасть именно в Прагу, так как хотелось посмотреть и архитектуру, и Старый Город, и ее предрождественскую красоту.

– Что вас особенно очаровало на Староместской площади?

– Вы знаете, здесь все замечательно смотрится – храм, знаменитые куранты... Разве что, такое огромное количество людей немного осложняет осмотр достопримечательностей и несколько «смазывает» впечатление.

– Это объясняется тем, что Прага привлекает туристов из многих стран – особенно в это время...

– Конечно, мы относимся к этому с понимаем, и знаем, что все сюда буквально рвутся, хотят видеть это великолепие и насладиться пышным убранством Праги.

– А порадовала ли вас елка – главная рождественская ель страны?

– Еще как! Она очень красивая – особенно ее ниспадающие капельки и звезда со шлейфом. Все это на фоне костела выглядит крайне необычно!

– Бросилось ли вам в глаза что-то уникальное, исключительно чешское, то, чего нет в России?

– Только ваша архитектура, поскольку этого нет нигде. Дома просто завораживают своей неповторимостью и великолепием. Кроме того, раньше я никогда не видела рождественский вертеп в том виде, в котором он представлен здесь, на Староместской площади.

– Вы уже успели полакомиться трдельником – знаменитым сладким тестом?

– Пока еще нет, но мы уже попробовали свиное колено с пивом. Это было темное пиво «Гамбринус», оно нам очень понравилось, неимоверно вкусное! В Прагу мы приехали всего на несколько дней, поэтому надо успеть впитать в себя всю ее атмосферу, весь этот праздник, – поделились своими яркими эмоциями Татьяна и Юлия.

«Урожайный венок» и президентский Teddy Bear

А сейчас мы оставим эту радостную и оживленную площадь и отправимся на одну из предрождественских выставок, которая развернута в теплице ботанического сада, в районе Прага-2. Насыщенную и познавательную экскурсию здесь проводит один из ее организаторов – Петр Герынек.

– У вас представлена очень богатая коллекция чешских традиционных рождественских предметов…

– Здесь, например, вы видите «визовицкое хлебобулочное изделие» – произведение Милуши Шимовой, являющейся непревзойденным знатоком народных ремесел. А это – пряники, которые пеклись в Праге и других чешских городах. Они сделаны в форме букв алфавита, цифр и таких вот «лошадок», от которых дети могли отламывать по кусочку – по одной ножке. Благодаря таким «сладким» буквам и цифрам дети сызмальства учились читать и считать. А сейчас мы остановимся у «урожайного венка». Раньше существовала такая рождественская традиция – все, что выросло в хозяйстве, люди клали на стол и скамьи. Это считалось некоей благодарностью природе за то, какой щедрой она была в уходящем году. В некоторых семьях было принято изготавливать «урожайный венок», в который вплетались все выращиваемые овощи и фрукты. Также в нем присутствовали веточки ели, которая являлась символом молодости, здоровья, долголетия и вечной жизни. Мак и инжир, например, обозначали плодородие, так как в них содержится очень много семян. Для того чтобы у семейной пары появились дети, им преподносили мак, пекли маковые кнедлики, булочки и пироги. Картофель, как правило, символизировал еду и достаток, пшеница (здесь представлены два сорта – польская и обыкновенная) – благосостояние, чеснок и лук ассоциировались со здоровьем, а шиповник, из-за своего «кровяного» цвета, – с защитой.

Кроме того, на выставке представлены и самые разные плюшевые медвежата, которые, наравне с куклами, считаются любимыми игрушками мальчиков и девочек. Любопытно, что называть медвежонка Teddy Bear начали в 1902 году, в честь американского президента Теодора (Тэдди) Рузвельта. Дело в том, что однажды, когда он был на охоте, ему крайне не везло, и другие охотники решили подвести медведя прямо к нему. Говорят, что зверь тут же и был застрелен... Вскоре после этого события, 16 ноября 1902 года, газета The Washington Post опубликовала карикатуру, изображающую медвежонка со слезами на глазах и президента с ружьем, который отказывается в него стрелять. Еще спустя какое-то время на основе данной карикатуры Роза Михтом сшила похожего медвежонка и попросила у Рузвельта разрешения назвать его Teddy's Bear. Президент согласился, и, более того, во время следующей предвыборной кампании 1904 года медвежонок стал его официальным талисманом...

– Сейчас мы подошли к пряничному Ноеву ковчегу, иллюстрирующему известную библейскую историю; также мы здесь можем увидеть слет ангелов – такие украшения изготавливались в Моравской Валахии. Обратите внимание и на диапроектор – это первая модель, производимая в Чехии, 1895 год... На нашей выставке показаны и менее известные элементы рождественского убранства. Например, под словом «вркоч» мы сегодня понимаем плетеное тесто, однако изначально им называли некоего «предка» рождественской елки. У нас хранится рисунок 1920 года, на котором изображен именно такой «вркоч». Сегодня, спустя почти что сто лет, вам выпал шанс увидеть его воочию. Украшались они, как правило, рождественским печеньем («цукрови»), пряниками и т.д.

Окошки с видом на праздник и подкуп водяных

Выставка продлится до 1 января, по адресу: ул. На Слупи 16, Прага-2. Добраться сюда можно на трамвае №№ 14, 18, 24. Остановка – «Ботаницка заграда» (Botanická zahrada)

Петр Герынек рассказал и об оригинальной вращающейся модели Староместской площади, напоминающей рождественский календарь. В каждом домике вырезаны окошки, а внутрь круга помещалась свечка. Окон всегда ровно столько, сколько дней в Адвенте. Каждый день ребенок мог открыть только одно из них. Когда в самом конце, 23 декабря, все окошки были распахнуты, внутри зажигалась свеча, и силуэты домов и их огоньков начинали отражаться на стенах. Изначально в окошках не было ничего – лишь позже там появились картинки, коротенькие фразы или что-то сладкое.

– Что еще представлено на пестрой рождественской выставке?

– Есть здесь у нас и водяные, которые всегда были неотъемлемой частью Рождества. Вы знаете, что сейчас очень популярно бросать монеты «на счастье» в фонтаны, реки и т. д. Однако традиция эта связана именно с водяными. Когда-то под Вышеградом и на Карловом мосту стояла нарядная елка, причем украшена она была ни чем иным как кусочками жареного карпа, так как всем было известно, что водяные его просто обожали. Это являлось своеобразной взяткой – чтобы водяные в новом году не вредили людям: например, когда кто-то не умевший плавать падал в воду и тонул, говорили, что «это дело рук водяных». Еще в 1920 году в газетах была опубликована новость о том, что люди отправлялись с Кршижовницкой площади на Малую Страну и бросали в Влтаву монетки или небольшие колечки. Интересно, что мастера по керамике из Штеховиц отправляли в реку кувшин – для того чтобы водяные не переворачивали и не тянули ко дну лодки.

Также все посетители выставки могли полюбоваться и «поросятами на счастье», которых один из ремесленников собирает вот уже сорок лет. По соседству с ними выставлены колокольчики Зденки Томсовой. На сегодняшний день в ее коллекции их около семисот.

– В следующей витрине мы видим сладкие произведения семьи Иранов, в которой уже шестое поколение занимается изготовлением украшений из безе. Начало этому семейному бизнесу положил Антонин Иран, а всех его последующих предков по мужской линии звали Иржи. Декоративные фигурки из безе можно было либо вешать на елочку, либо украшать ими торты.

Марионетки – еще одно любимое развлечение детей. Очень часто их использовали для миниатюрных театральных представлений. Изготовление подобных марионеток не займет много времени. Здесь, например, выставлены принцессы, драконы, рыцари... Дети с огромной радостью с ними играют.

– Также у нас хранится одно забавное письмо, написанное Младенцу Иисусу: «Дорогой Ежишек, очень тебя прошу, чтобы ты мне прислал насос для велосипеда, самокат и куклу Златовласку с платьицами, книжку о Снегурочке, или ту, которую тебе удастся достать. Обещаю, что дома и в школе я буду вести себя хорошо, больше не буду сочинять, что у меня болит животик, и все съем...», – цитирует забавный документ эпохи Петр Герынек, который провел экскурсию по рождественской выставке.

«Черная кухня» Вифлеемской часовни

Ежегодно подземелье Вифлеемской (Бетлемской) часовни оживает, наполняясь радостными и восторженными голосами детей, запахами старинных инструментов и множеством экспонатов, которые знакомят посетителей с чешской историей, забытыми рождественскими традициями, ремеслами и деревенскими блюдами. Об этой оригинальной экспозиции «Радио Прага» рассказал Благослав Лукавец, которого мы повстречали на кухне, со сковородой в руке...

– Чем выставка 2017 года отличается от предыдущих, и какой стала ее главная тема?

– Каждая наша выставка ставит перед собой одну-единственную цель – передать волшебство настоящего чешского Рождества. В этом году мы, в первую очередь, хотим показать, как и на чем раньше люди готовили, каким образом освещали свои дома, что некогда они разжигали костры, пользовались специальными приспособлениями для удобства использования котелков, повешенными над огнем... Со временем в избах начали размещать устройства, которые должны были вытягивать из помещения дым и копоть – возможно, это были предки современного камина. Позже появилось потрясающее изобретение под названием «черная кухня», которое помогло устранить дым из жилого помещения, перенаправив его в отдаленную часть зала, которая и стала именоваться «черной кухней». С той поры в комнатах стало чисто, люди смогли «по-настоящему» обустроить свою жизнь, поставить стол, скамью, кровать и шкаф, найти место для икон... Таким образом, с бытовой точки зрения, это было огромным прогрессом.

Выставка в подземелье Бетлемской часовни также позволяет заглянуть в окошко традиционной деревенской избушки с печью. Остается только дождаться прихода Глупого Гонзы...

Рождественская елка давала прикурить

– Многие восхищаются нашей кухней. В моем детстве была точно такая же. Люди старшего поколения находят здесь кусочек своей юности.

– Какая классическая чешская кухонная утварь у вас представлена?

– Когда Рождество подходило к концу, и люди начинали постепенно избавляться от елок, оставлялся ствол и некоторые веточки, из которых изготавливались венчики. Сегодня все происходит очень стремительно. Когда-то, например, для того чтобы прикурить, мужчины садились на скамейку и начинали свой ритуал: брали огниво, кремень, разжигали, раздували и лишь потом набивали трубку. Для них это был, можно сказать, физический и психический отдых – рядом сидели знакомые, и все вели беседы... Сегодня нам этого не хватает.

Загадочные старочешские деликатесы

– Еще мне очень интересно, что вы здесь сегодня готовили, я видела у вас в руках сковородку...

– Вчера мы жарили картофельные лепешки. Я был удивлен, узнав, как много людей даже понятия не имеет, что это кушанье собой представляет. В моем детстве это было совершенно привычное и распространенное блюдо. Рецепт очень прост: сварить картошку, натереть ее на грубой терке, добавить немного муки, все перемешать и оставить на несколько минут; потом смазать сковороду салом и поджарить. Такая картофельная лепешка – не такая жирная, как популярный ныне в Чехии «брамборак».

– А что такое «пучалка», которую вы сегодня жарили и угощали ею гостей выставки? Я уверена, что далеко не все чехи знают, что это такое...

– Это «быстрая», дешевая и простая еда. Горох у нас люди выращивали всегда. Когда тот пускал росток, его опускали в масло, жарили, и, как оказалось, он был превосходным на вкус. Я думаю, что сегодня это лакомство уже забыто даже в деревне. Дело в том, что о нем не говорится ни по радио, ни по телевидению, старые люди умирают, не успев передать свой опыт младшему поколению. Раньше семьи жили вместе – бабушки и дедушки присматривали за внуками, обо всем им рассказывали, а те, пусть и на подсознательном уровне, впитывали в себя их рецепты, все запоминали.

– Не поделитесь ли вы с нами еще какими-нибудь оригинальными рецептами?

– «Музыка» или, по-другому, «Томашув компот». Сюда входят самые разные виды сухофруктов: сливы, абрикосы, груши, яблоки, изюм. Все это заливается небольшим количеством воды и варится где-то полчаса или час – пока не разварится. Потом туда добавляется очищенный жареный миндаль и немного рома. Это – вкуснейшее лакомство!

Зверушки из желудей и огонь без спичек

– Что еще занимательного здесь можно увидеть?

– Поскольку мы находимся на предпраздничной выставке, у нас представлено сразу 159 рождественских вертепов, и все они современные. Возраст мастеров, которые их изготовили, самый разный – начиная с дошкольников и заканчивая опытными, уже пожилыми профессионалами.

– В этом году отдельное место у вас отведено и для небольшого детского уголка, где ребятишки осваивают новые материалы и конструкции...

– Коллега учит их изготавливать маленькие игрушки из природных материалов. Опять-таки же, очень жалко, что постепенно исчезает традиция ходить в лес, собирать каштаны, желуди, буковые орешки и делать из них животных. Именно поэтому нам хотелось показать, насколько это просто, что даже из винной пробки можно соорудить красивый паровозик. Еще у нас здесь сегодня присутствует человек по имени Гром – так его величают, – который вам продемонстрирует, как можно без спичек разжечь огонь, – подытоживает Благослав Лукавец, которому тоже спустя минуту удалось добыть огонь.