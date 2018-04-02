«Помлазка» - обычай в диковинку

Традиция, вызывающая у иностранцев изумление, а порой даже ужас, и имеющая мало общего с христианской традицией, особенно строго соблюдается в чешских деревнях. Считается, что женщина, которую отхлестали помлазкой, в течение года будет цвести, сохранит свою красоту и молодость. Колядуют, конечно, и в городах, но скорее в кругу семьи и друзей.

На предпасхальном рынке ремесел и народного промысла в центрально-чешском городе Мельник, ничуть не смущаясь пристальных взглядов окружающих, украшает «краслице» мастер народного декоративно-прикладного искусства Ольга Петникова.

«Чем я их украшаю? Воском. Это детские восковые мелки, я их плавлю здесь над огнем, и при помощи булавок, иголок или пера наношу воск на скорлупу. Никаких классических узоров я не придерживаюсь, это чисто моя фантазия и мое творчество. Каждое яйцо - оригинал», - рассказывает «Радио Прага» госпожа Петникова, не отрывая при этом глаз от работы.

Украшением пасхальных яиц она занимается вот уже сорок лет, причем, как сама подчеркивает, не ради заработка. Каким образом ее жизнь свела с таким увлечением?

«Это была совершенная случайность. Я увидела где-то открытку с крашенками, разрисованными воском. Они мне настолько понравились, что я решила: «Я тоже так хочу!» В семье у нас такой традиции нет. Правда, мой отец очень красиво рисовал, то есть что-то я, видимо, унаследовала от него», - делится воспоминаниями госпожа Петникова.



Понятно, что на такое занятие уходит немало часов. Но все же, сколько времени занимает украшение одного пасхального яйца при помощи воска?

«Я, конечно, умею украсить яйцо за пять минут, но мне это неинтересно. Поэтому, вот эти куриные яйца я разрисовывала часа полтора, а здесь вы видите гусиные яйца – они крупнее, занимают по два, два с половиной часа. А на эти комбинированные – с ленточкой и с воском – уходит по пять, шесть часов работы. Причем заметьте, ленточка не наклеенная, а продетая. То есть скорлупу надо сначала просверлить в нескольких местах и ленточку аккуратно продеть, а потом только начинать украшать яйцо воском цвета ленточки».

Ольга Петникова начинает готовиться к Пасхе еще в январе, но как только праздник заканчивается, все «добро» возвращается в коробки и ждет своей череды до следующей Пасхи.

«Классические цвета? Это желтый, красный, зеленый, уж точно не синий», - говорит художник-мастер, покрывая воском именно темно-синюю скорлупу. «В данном случае, я традиций не придерживаюсь. На синем фоне прекрасно виден узор, на желтом или зеленом яйце такого эффекта не достичь. А потом, я обожаю комбинацию белого и синего цвета», - честно сознается Ольга Петникова.

За ловкой рукой мастера, точно и быстро наносящей на яйцо мелкие штрихи из воска, завороженно наблюдает пани Миша из Праги.

«Нет, мы не придерживаемся строго традиций, Пасху воспринимаем скорее как праздник весны. Мы красим яйца, а так как у меня одни девочки, то помлазку мы, соответственно, не плетем. Еще мы украшаем пряники, но яйца у нас, конечно, не такие красивые получаются», - смеется Миша.

Пани Петникова отвечает во время работы на множество вопросов: своими ли силами она выдувает желток и белок из скорлупы, какие краски использует для тонирования яиц, можно ли украшать на Пасху и другие яйца, нежели куриные.

«Гусиные, утиные, куриные, перепелиные, и даже яйца страуса Эму», - все подходят, уверяет мастер.

Способов украшения яиц – множество. Самым шиком считаются яйца с соломенными узорами, так как на их декорирование уходят десятки часов, кроме воска популярен батик, а также выцарапывание узора на крашенках.

«Конечно, мы красим яйца, правда, обычно руки доходят до них только в воскресенье (за день до Пасхального понедельника). Мы делаем узоры при помощи луковой шелухи. Такие яйца нам нравятся больше всего. Ну и, конечно, плетем помлазку», - рассказывает Аничка из Ходча.

Естественно, в наше время уже далеко не во всех домах коротают долгие предпасхальные вечера украшением яиц. В плетеной корзиночке наряду с крашенками поэтому часто появляются также шоколадные яйца, конфеты, и даже монетки.

Пани Эмилия Яблонска, приехавшая в Мельник из южночешского города Писек, показывает, как правильно украшать пасхальные пряники.

«Надо сказать, что расписывать яйцо из пряника – не самый традиционный способ. Но часто ходят колядовать дети, а они больше способны оценить съедобные сладкие яйца, чем крашенную яичную скорлупу», - уверена госпожа Яблонска.

«Дома мы украшаем яйца при помощи классического воскового батика. Сначала на белое яйцо рисуем узор восковым мелком, затем его красим. Снова наносим воск, снова красим, и таким образом получаем необходимый контраст», - объясняет Эмилия.

А как быть с помлазкой? Ее плетут из восьми ивовых прутьев, результат зависит от ловкости рук и желания, рассказывает Иван Соукал, который научился этому у своего отца.

«Самое главное, выбрать хороший материал. В последнее время это сложнее и сложнее, так как вербы уже специально не омолаживают. Найти хорошие прутья, без повреждений, очень сложно. Они, возможно, подходят для плетения корзин, но не для помлазки», - рассказывает Иван Соукал, который вот уже 28 лет передает свой опыт молодым скаутам.

«Мы стараемся сохранять эту традицию, чтобы дети понимали, что это – уникальный, исконно чешский обычай. Помлазки плетут только у нас».