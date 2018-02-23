Обладателю «Оскара» Иржи Менцелю – 80

Всемирную славу и статуэтку «Оскара» Иржи Менцелю принес фильм «Поезда под пристальным наблюдением» (1966). Черно-белая лента, снятая по повести Богумила Грабала, сегодня считается классикой европейского кино 1960-х.

О своем фильме, который переносит зрителя в 1944 год, в протекторат Богемия и Моравия, Менцель некогда сказал: «Мой фильм о времени, когда поезда ходили точно по расписанию, а униформа была чистой». Разумеется, такая двусмысленная шутка вызвала критику в адрес режиссера. «Я просто не люблю общие слова о том, что «это должен быть антивоенный фильм», так что так я ответил на вопрос «Что вы хотели сказать своей лентой?». И, разумеется, получил «оплеуху» от Яна Климента – это был такой «суперкоммунист», который мне тут же напомнил, что эти поезда также возили людей в концлагеря. Когда вы шутите, то всегда найдется какой-нибудь дурак, который воспримет ваши слова всерьез, причем только из-за собственной злости», – вспоминал Иржи Менцель в интервью «Чешскому Радио», которое дал Вацлаву Жмолику.

Менцель поставил еще несколько лент по произведениям Богумила Грабала. Однако фильм по рассказам писателя «Жаворонки на нитке» 1969 года за открытую критику тоталитарного режима был положен на долгие годы на полку и вышел на экраны лишь в 1990-м, сразу завоевав награду Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь».

Рука об руку с Богумилом Грабалом

В 2006 г. Иржи Менцель снимет фильм по роману Грабала «Я обслуживал английского короля», который станет одним из самой успешных и кассовых лент современного чешского кинематографа.

Фильм, как и роман, исповедален по своему характеру. Главный герой после прихода коммунистов к власти был сослан на исправительные работы в Северную Чехию. Герой с «беззащитной фамилией» Дитя в своих рассказах – в романе они предназначены посетителям пивной – и впрямь предстает беззащитным: он щепка в колесе истории. Щепка, несмотря на казалось бы головокружительную карьеру – официант, «мальчик на побегушках», который становится миллионером, чтобы потом вновь всего лишиться в дни национализации. Некоторые критики, да и зрители, не скрывали, что ожидали от мастера большего, однако немалый кассовый успех фильма был налицо. Тем не менее, по словам Иржи Менцеля, его больше всего волновали спонтанные и неожиданные реакции зрителей на его ленту.

«Когда, вы, к примеру, идете по улице, а навстречу вам – незнакомая женщина, которая вдруг говорит: «Господин Менцель, это было так красиво!» Причем вы видите, что это неглупая женщина, не из тех, что смотрят сериалы, а даже в чем-то аристократическая. Это многое для меня значит, в таких случаях я чувствую, что мы не напрасно это делали».

Поколение Милоша Формана и Веры Хитиловой

Однако вернемся в 1960-е. Как начинался путь Менцеля в кинематограф? «С тем, что я умею, с тем, чему я учился, я вдруг с бухты-барахты оказался в самой престижной профессии, хотя даже туда не стремился. Я хотел играть в театре, но меня туда не взяли. И слава богу, поскольку театральная школа в то время была в полном упадке… А поскольку я хотел заниматься телевидением, меня взяли на факультет кино и телевидения (FAMU), и я попал на курс профессора Вавры», – рассказывал режиссер несколько лет назад в интервью «Чешскому Радио».

Отакар Вавра вырастил целое поколение режиссеров «новой волны» – Иржи Менцель учился одновременно с теми, кто впоследствии составит славу чехословацкого, чешского и мирового кинематографа. Милош Форман, Вера Хитилова, Войтех Ясны, Ян Немец… Для многих «оттепель» 1960-х, предчувствие Пражской весны стали временем уникального творческого взлета.

«Мы не находились под диктатом денег. Это звучит абсурдно, но это так – здесь существовала государственная монополия. Государство покупало фильмы, какие хотело, на которые ходили зрители. Однако выбирались фильмы, на которые люди действительно ходили. А из касс кинотеатров шли деньги на производство чешских фильмов. Так что иностранные ленты более-менее покрывали расходы на наши. К сожалению, это уже не может повториться. Сегодня производство фильмов в десять раз дороже, а зрителей в десять раз меньше. А снимать фильм любой ценой… Я не хочу тратить деньги на то, чтобы сделать фильм», – говорит режиссер, признаваясь, что «не умеет быть еще и сам себе менеджером».

На сегодняшний день в анналах Менцеля-режиссера числится более 20 лент. И хотя его последний фильм, действительно, вышел еще в 2013 г., актерские работы – совсем свежие, а этой профессией он владеет не хуже, чем кинокамерой, – снимался даже у Занусси.

Еще одна премия Берлинале

На Берлинале в день юбилея проходит мировая премьера ленты режиссера Мирослава Шулика «Переводчик». Сценарий к фильму, созданному кинематографистами Чехии, Словакии и Австрии, написан на основе романа Мартина Поллака «Мертвый в бункере». К сожалению, состояние здоровья не позволило юбиляру отправиться в Берлин на премьеру своей актерской работы. Премию фестиваля Kamera Berlinale от его имени получает австрийский актер Петер Симонишек, также снявшийся в картине.

В конце прошлого года Иржи Менцель напугал своих поклонников, попав в больницу в тяжелом состоянии. Заболевание менингитом привело к операции, после которой режиссер провел много дней в искусственной коме. Сейчас мэтр пришел в себя, однако остается на больничной койке. Большую поддержку ему оказывает семья, прежде всего его жена Ольга. Их дочери Эве Марии всего три года.

Иржи Менцель – не только звезда мирового кинематографа. Он показал себя наблюдательным эссеистом, выпустив сборник из 66 кратких фельетонов. Выход книги многих удивил, ведь режиссер неоднократно повторял, что не любит писать. Однако, вероятно, наследственность взяла свое – его отец был известным журналистом, переводчиком, автором детских книг.

Тексты Иржи Менцеля, объединенные под названием Tak nevím («Ну, не знаю»), изначально писались для журнала Story. О чем же рассуждает режиссер? О подчас недостойном поведении своих соотечественников и атмосфере в обществе в целом, «о дешевом виде храбрости», о том, как легко быть нонкомформистом, о восприятии социалистического прошлого Чехословакии, о цензуре, насилии на телеэкранах и поисках творческого пути. Каждая из зарисовок завершается словами «Ну, не знаю…».

Dubito ergo sum

«Это парадоксально, но я уже давно говорил то, что позже сказал и Вацлав Гавел, а именно – человек должен непрестанно сомневаться и остерегаться утверждать, что его собственные взгляды на то или иное – единственно правильные, и что иначе на это посмотреть нельзя. Кстати, в этом отличие Гавела от нынешнего президента Клауса (В. Клаус был президентом Чехии до 2013 г. – прим.). Способность сомневаться, на мой взгляд, – прекрасное человеческое качество. Когда мне предложили написать фельетоны, я ответил: «Ну, не знаю». Иными словами – «Dubito ergo sum», «Сомневаюсь, значит, существую» – в этом есть своя красота…»