Лето – лучшее время для чешского языка

Для кого-то лето – пора отдыха, для кого-то – лучшее время, чтобы научиться чему-то новому. Ежегодно сотни людей разных возрастов и национальностей приезжают в Прагу. Объединяет их одно – любовь к чешскому языку и желание его изучать. Но не подумайте, что прекрасное время года они день напролет проводят в душных классах, грызя языковой гранит. О том, как проходят занятия, Радио Прага рассказала переводчик Юлия Маслова из Летней школы славистики:

«Студенты приходят на занятия к 9 часам, и, в зависимости от типа курса, то есть – начинающие, продолжающие обучение и те, кто хорошо говорит по-чешски, они проходят курсы различной интенсивности, именно в плане языкового обучения. После обеда есть также несколько возможностей – можно пойти на занятия, например, по литературе или по чешским реалиям. Кроме того, можно посетить различные мастер-классы. Например, в этом году у нас новинка – появился театральный мастер-класс, и, как оказалось, даже начинающим студентам очень интересно начать общение на языке, именно благодаря другому типу обращения. Они изучают эмоции, пытаются их правильно проявлять, играют различные сценки, в рамках которых они учатся правильно употреблять различные выражения. Проходят и другие мастер-классы – по фотографии Праги, разнообразные экскурсии по Праге. Кроме этого, есть еще возможность поехать на экскурсии в другие города. Например, все вместе мы посетили Кутну Гору, а также ездили в самый настоящий чешский поход в Чешский Карст».

Чешский – международный язык

Одним словом, очевидно – скучать студентам не приходится. Как рассказала Юлия, в этом году летняя школа проходит уже в 61-й раз, и интерес к ней с каждым годом все растет. В этом году изучать чешский язык и углублять свои познания в нем приехало более 140 студентов из 36 стран. Самому старшему – 72 года, а самому младшему на этот раз – 18. Причем, многие приехали уже во второй или даже в третий раз, а есть и рекордсмены – они приезжают в Летнюю школу славистики по 5-6 раз! Конечно, в данном случае речь идет не только об углубленном изучении языка, такие студенты, как правило, выбирают также курсы по чешской литературе, культуре, местным реалиям. В этом году в школу приехало 12 студентов из России, много учащихся приезжает из США, а также из Германии и Австрии – соседи проявляют к чешскому языку недюжинный интерес. Конечно, в данном случае именно чешский является здесь международным языком.

«Чешский у нас здесь негласно объявлен центральным языком, поэтому студенты всех национальностей общаются здесь именно на нем, причем даже те, кто только начинает изучать язык. Само обучение проходит на родных языках студентов. Также в школе работают переводчики, как я. Они помогают студентам адоптироваться и решать возникающие вопросы в случае, если обратиться за какой-то помощью на родном языке для них проще».

Повысить квалификацию, обновить познания

Ну, а теперь давайте послушаем, что же о Летней школе славистики говорят сами студенты. Марина Фролова из Украины – не новичок в изучении чешского языка. Более того – язык она преподает студентам в Киеве.

«Я приехала сюда, потому что я изучала чешский язык в университете, а теперь сама его преподаю. На курсы я приехала, чтобы улучшить свой языковой уровень, ведь когда общаешься со студентами, свой уровень ты не повышаешь, поскольку все время повторяешь одно и то же. Здесь же у нас живое общение, к тому же прекрасный преподаватель – Милан Грдличка, он обращает внимание на различные нюансы и тонкости языка. Ведь язык – это такая структура, которая постоянно меняется, а если ты сидишь на одном месте и не видишь и не слышишь ничего нового, то ты не идешь в ногу со временем. Поэтому на такие курсы ездить полезно, и я бы посоветовала всем преподавателям приезжать и повышать свой уровень».

Несмотря на то, что большинство занятий проходит в группах, у каждого есть возможность составить свою программу обучения практически индивидуально. Марина рассказала нам о своей.

«Вначале пишется тест, после которого они определяют ваш уровень знания языка. В зависимости от уровня знания, первая лекция, например, читается по общению. Вторую лекцию вы можете выбрать сами: чешская литература, чешские реалии, лексика и грамматика, теория исследования текста. Я выбрала грамматику, поскольку я преподаю, и для меня это очень важно. После обеда проходят воркшопы, тему которых также можно выбрать из четырех вариантов. Лично мне очень нравятся мини-экскурсии по Праге, которые проходят не по туристическим местам, и рассказывают на них не общую туристическую информацию, а более подробно и глубоко. Я первый раз приехала в летнюю школу, и мне все очень нравится. Если у меня будет возможность, то я обязательно постараюсь приехать снова через пару лет».

Прага – лучшее место для познания чешской реальности

Станислав Рылов приехал в Летнюю школу славистики из Нижнего Новгорода, где он работает заведующим Кафедрой истории русского языка и славянского языкознания в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского и преподает чешский язык. Он также является руководителем Чешского центра образования и культуры при ННГУ.

«Моя цель приезда в эту школу вполне очевидна. Я преподаю студентам чешский язык, причем не только обычный курс для начинающих, но и для тех, кто изучает язык углубленно в рамках образовательной программы «Чешский язык и культура». Поэтому, конечно же, у меня большая потребность ознакомиться с современной чешской реальностью. В Чехии и в Праге я был уже несколько раз, но я считаю, что свои познания надо обновлять. И, конечно же, Прага – это лучшее место для познания чешской действительности. Я был и в других городах – Пльзень, Брно, но Прага – это все-таки столица».

Ощущается ли интерес к чешскому языку в Нижнем Новгороде?

«Интерес к чешскому языку, безусловно, есть. Я сужу, прежде всего, по нашим студентам, которые его изучают углубленно. Может быть, сначала, когда они только поступают, у них нет такого интереса, и они еще мало знают. Но когда проводишь начальный курс «Чешский и русский язык: сопоставительный лингвистический портрет», стараешься показать все особенности и уникальность чешского языка. Тогда у многих просыпается интерес к изучению чешского, тем более, что у нас существует договор о сотрудничестве с брненским университетом им. Масарика, в рамках которого происходит ежегодный студенческий обмен».

Кроме того, роль к повышению интереса к чешскому языку в Нижнем Новгороде сыграл и промышленный фактор.

«Я наблюдаю, что интерес к чешскому языку постоянно растет. Одним из таких стимулов у нас в городе послужила три года назад наладка на автозаводе ГАЗ линии для производства автомобилей Škoda, поэтому в Нижний Новгород приехало много чешских специалистов с семьями. Это привело к тому, что наши студенты-филологи стали работать на курсах, а также частным образом с чехами, которым нужно было изучать русский, и, наоборот, у многих сотрудников автозавода появился интерес к изучению чешского языка».

Чешский всегда пригодится

Алексей Попов впервые приехал в Чехию два года назад по обмену из своего института в Екатеринбурге, а сейчас он учится в одном из чешских ВУЗов на английском языке, но говорит, что чешский язык ему будет необходим для трудоустройства в будущем.

«Благодаря этой школе, у меня очень поднялся уровень чешского языка, потому что в начале лета я практически не мог говорить на языке. Но я был в двух летних школах – сначала в течение одного месяца в Подебрадах, а теперь вот здесь в Праге. За два месяца, я считаю, у меня большой прогресс. Например, сегодня у нас было очень необычное занятие. Нас отправили в парк, в котором мы должны были задать по три вопроса десяти разным людям, чехам, и выслушать их ответы. Потом мы все вместе собирались в кафетерии и с нашей преподавательницей обсуждали, как все прошло. Это была очень хорошая практическая тренировка чешского языка вне класса. Потому что в аудитории – это одно, а в реальной жизни – совсем другое».

- А как чехи обычно реагируют на ваши вопросы? Они доброжелательно вам отвечают, например, в рамках подобных заданий в парках?

«Да, доброжелательно, где-то с шутками, где-то спокойно. Кто-то, конечно, бывает, спешит, но вежливо скажет, мол, извините, у меня мало времени, но ответит на один-два вопроса. Вообще же атмосфера здесь всегда хорошая и доброжелательная».