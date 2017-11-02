Краски и бетон революционного авангарда

Естественно, что чешские художники, избравшие для себя такой творческий принцип, не были одиноки в своих исканиях. Здесь можно вспомнить французских, итальянских и непосредственно русских авангардистов.

Всем хорошо известен спор по поводу того, где зародился футуризм – в Италии или в России. В 1914 году каждая сторона твердила свое, а правда, как это всегда бывает, находится где-то посередине.

За «разрушение старого мира» авангардисты взялись, естественно, задолго до революционных событий в России в 1917 году.

Множество художников, например Малевич, утверждали, что 1917 год в политике был лишь естественным результатом того, что уже гораздо раньше начало происходить в культурной сфере, что буря, наступившая в искусстве, была предтечей радикальных изменений в политике и экономике. Опять же, истина, где-то посредине.

Однако можно утверждать, что творческие люди в России октябрьскую революцию 1917 года восторженно приняли, были ей вдохновлены… Трудно найти слова для описания того, что рождалось в первые годы после революции – в период «героического коммунизма». Переворот произошел в театре, в концепциях формирования музейных коллекций… Художественная сфера буквально бурлила, причем все это происходило в период еще незавершившейся войны, разрухи, когда царила всеобщая нужда.

— А каким этот период был в чешских землях? Чехословакии еще не существовало, процесс создания нового государства на обломках распадавшейся Австро-Венгерской империи будет завершен только в конце октября 1918 года.

— И здесь, в чешских землях, существовала своя группа авангардистов, хотя и не столь многочисленная, как в России, в Италии или Франции. Для чешских художников, поэтов, писателей, артистов эти страны служили источником вдохновения, но отклик на новые веяния в искусстве, на продвигаемые радикальные идеи у них появлялся постепенно. Нельзя говорить о какой-то выраженной и сильной реакции на события, связанные с тем, что позже назовут «Великой Октябрьской социалистической революцией». Хотя и здесь можно найти примеры как восторженного, так т резко отрицательного отклика на большевистскую революцию, например, в поэтической форме.

– Кого в чешских землях, а потом в Чехословакии можно отнести к группе авангардистов, подхвативших новые веяния, настроения, векторы развития искусства, которые набрали силу после Октябрьского переворота в России?

— Можно сказать, что сфера искусства, в принципе, копировала распределение сил на политической сцене. В чешском искусстве того времени мы найдем, как весьма консервативные группы творческих людей с полностью католическим мировоззрением, так и радикально авангардистские объединения. Наша сегодняшняя тема – столетие большевистской революции в России. Поэтому в этом случае надо вспомнить об объединение «Девятисил» (Devětsil).

Для меня особенно интересна работа его участников в сфере поэзии и литературы. Тут следует вспомнить о чешском поэтизме – литературном направлении, связанном с дадаизмом, для которого характерно проявление полной потери опоры в реальном мире. Не нужно забывать и о сюрреализме – это направление в Чехословакии развивались очень интересно.

Одной из самых интересных личностей в этом отношении был Карел Чапек. Он придерживался левых взглядов, но не был коммунистом. Перу Чапека принадлежит статья 1924 года «Почему я не коммунист». Сначала он перечисляет все причины, по которым он коммунистом должен был бы быть, но таковым не является, «так как ему мешает негативизм». Возможно, больше всего ему в этом мешал лозунг коммунистов – с целью создания чего-то абсолютно нового полностью разрушить все уже существующее. Карел Чапек считал, что новое можно создавать сразу, не дожидаясь сначала полного разрушения старого.

Я уже говорила, что структура чехословацкой художественной сферы отражает распределение сил на политической сцене. Поэтому здесь необходимо также заметить, что до 1928 года компартия Чехословакии остается в государственном понимании созидающей: у нее отсутствует тенденция добиваться разрушения уже существующего. Вплоть до большевизации 1928 года компартия остается конструктивной политической оппозицией. В отличие от России, в недрах чехословацкой компартии экстремистские левые настроения не были так сильны.

Подтверждением того, что чехословацкая художественная сцена реагировала на политическую ситуацию в стране, можно считать и то, что в момент, когда чехословацкая компартия взяла курс на большевизацию в 1929 году, писателями был выпущен «Манифест семи».

О родина, ты поперек пути не стой нам:

не мы тебя,

а ты нас недостойна.

Нас на востоке ждет удел счавстливый:

там встали над ширью полей и верб

венец из колосьев горделивый,

молот и серп.

(Я. Сейферт: Добрая весть.

Пер. И. Гуровой)

– Иван Ольбрахт, Гелена Мариржова, Станислав Костка Нейман, Йозеф Гора, Ярослав Сейферт, Мария Майерова, Владислав Ванчура – эти известные чехословацкие литераторы выступили против подчинения чехословацкой компартии Москве. Тогда коммунистическая партия Чехословакии в результате своего сближения с Коминтерном серьезно ослабила свои позиции. 100-тысячное число членов сократилось до 30 тысяч человек. Во время выборов эта партия также уступила свои позиции. Однако потом грянул экономический кризис, который вернул в игру партии левого толка. Востребованным вновь оказались и авангардисты, разделяющие левые идеи.

– Кто является ярким примером художника, склонившегося к большевизму?

— В поэзии – Витезслав Незвал. В изобразительном искусстве примера отражения большевизма в период Первой Чехословацкой республики я вам не назову. Что касается Чехословакии, то об этом можно говорить, начиная со второй половины XX века.

Читайте пожелтевшие листовки,

и восхититесь Лениным, и плачьте

об этих днях

начала будущего летосчисления.

(В. Незвал: Памяти Владимира Ильича Ленина.

Пер. Д. Самойлова)

После Второй мировой войны в 1947 году проходит выставка художников соцреализма, во время которой демонстрируются, например, работы Александра Дейнеки. Однако чехословацкие художники этот стиль поначалу отвергают, считая соцреализм в искусстве шагом назад. Однако в 1949 году проходит 9-й съезд КПЧ, и министр информации Вацлав Копецкий заявляет, социалистический реализм становится официальным направлением в развитии искусства страны. После этого и появляются монументальные произведения, как в чехословацкой литературе, так и в изобразительном искусстве.

Поначалу, однако, реакция на внедрение «обязательного соцреализма» была весьма осторожной – никто еще толком не понимал принципов навязанного стиля. Это мы хорошо знаем, так как видели всех этих «Лениных на трибунах» и «Сталиных с детьми».

Вацлав Черны (чехословацкий литературовед, писатель, переводчик и философ), например, заявлял, что «готов поклониться в ноги каждому, кто ему разъяснит, что означает "творить в стиле соцреализма"».

Было или не было то или иное произведение достаточно социалистически реалистичным, часто определялось по тому, в каких отношениях автор состоял с доктриной – «о ведущей роли компартии».

Многие чехословацкие художники, например, в этот период нашли для себя «запасной выход» в пейзажах. Надзирающим органам они часто объясняли, например, что рисуют «ландшафт родного края главы компартии Клемента Готвальда», поэтому-де картина отвечает всем стандартам соцреализма. Естественно, были и такие, кто очень хорошо знал, что такое соцреализм.

– Кого из художников можно отнести к числу создателей официального стиля чехословацкого соцреализма?

— Примеров найдется немало, но одним из наиболее показательных творений периода соцреализма можно назвать куранты Карела Сволинского в Оломоуце. Карел Сволинский был очень неплохим художником, но с подобного рода заданием не справился. В тот период в Чехословакии заново для себя открыли мозаику. Чехословацкие художники не умели с ней работать и заново осваивали это мастерство – это был своего рода импорт из Советского Союза.

Именно в это время и была поставлена цель вживить в старое здание современное произведение в стиле социалистического реализма. Воплотить план, нужно было невзирая ни на какие трудности, чтобы все видели, что «и мы это умеем». Результат оказался несколько курьезным – на старом здании оказались навешаны фигурки, демонстрирующие «наиболее типичные сцены счастливой жизни при социализме».

Что, наоборот, можно назвать удавшимся проектом, так это Зал Красной Армии в Мемориале на Виткове, построенный в 1955 году. В его оформлении отразился энтузиазм своего времени, благодарность за освобождение. И это действительно так – мы должны быть благодарны за свое освобождение от фашизма.

Я считаю Зал Красной Армии архитектурной удачей. В нем ощущаются отголоски стиля храмов V столетия Равенны. Над созданием этого мемориала работали выдающиеся художники: саркофаг создавал Карел Покорный, бронзовые рельефы делали Ян Каван и Ян Симота, концепцию интерьера создал Ян Сыхра. На мраморной доске выбиты строки стихов Витезслава Незвала.

– Недолгое время над Прагой возвышался 15-метровый монумент Сталина, который в народе прозвали «Очередь за мясом».

— Скажем сразу, что памятник Сталину нельзя назвать удачным. В Чехословакии никто не умел работать с такого рода монументальными скульптурными композициями. Это был Сталин, за которым просто выстроились фигуры, символизирующие «сплоченность рядов народа». Монумент действительно очень сильно походил на очередь за мясом, поэтому его так и прозвали.

Автором композиции стал скульптор Отакар Швец, который, собственно говоря, вовсе не хотел этот монумент делать, – победа в конкурсе на создание памятника счастья ему не прибавило. Если почитать воспоминания об авторе, то понимаешь, что он сам к этому относился как к неизбежному злу. Это очень грустная история, как на это ни посмотришь.

– Как мы помним, Отакар Швец в итоге покончил жизнь самоубийством… Что можно назвать удачными произведениями периода социалистического реализма?

– Их немало, а главное, в последнее время появляется понимание, что не все, созданное в те годы, нужно сносить и уничтожать, что многое имеет художественную ценность. Мне лично нравится архитектурная концепция городских районов, создававшихся тогда – например, район Поруба в Остраве. Если выбирать, то я лучше бы жила в Порубе, чем в современных городах-спутниках, – там есть зелень, продуманы магазины и иная инфраструктура. Можно, конечно, придираться к архитектуре – это, по сути, реминисценции, отголоски всех существовавших тогда стилей. Однако саму концепцию «нового города», в котором живет большое количество трудящихся, можно назвать удачной. Мне кажется, что люди, которые до сих пор там живут, довольны.

Можно назвать и множество памятников, которые встречаются практически в любом городе, например, в честь павших солдат. Где-то они более, а где-то менее удачны, но их содержат в порядке, хотя бы в знак благодарности. Хотя, например, в Брно до сих пор не закрыт вопрос красных звезд на памятнике павшим воинам – их то снимали, то возвращали. Однако эта проблема, мне кажется, уже преодолена. Мы наконец поняли, что нельзя все только бездумно осуждать и ликвидировать, - подчеркивает специалист по истории изобразительного искусства и литературы Катержина Глоушкова.