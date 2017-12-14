Йозеф Лада – мастер кисти и пера

Книжки с детскими рассказами и сказками, написанные Йозефом Ладой и иллюстрированные им же, оставили глубокий след в нескольких поколениях чешских детей. «Мы приехали посмотреть Прагу и заодно решили заглянуть на эту выставку. Многие книжки из тех, которые тут выставляются, есть и у меня дома. Я обожаю его рисунки – когда вы на них смотрите, вы окунаетесь в другой мир», - буквально тает при виде пестрых рисунков знакомых персонажей пани Илона из Гавличкова-Брода.

А кто был верным другом детства пенсионерки Зденки? «Кот Микеш. Он сопровождал меня с малых лет. Я люблю все его творчество, особенно мне нравятся его наивные рисунки».

Роковые семерки

Выставка в Танцующем доме называется «Семерки Йозефа Лады»: на этой неделе исполняется не только 130 лет со дня рождения художника (1887 г.), но и 60 лет со дня его ухода из жизни (1957г).

Забота о наследии Йозефа Лады осталась в семейных руках – сегодня им занимается тезка своего великого деда, Йозеф Лада младший. «На его картинах, иллюстрациях и рисунках встречаются чисто чешские мотивы, реалии из чешских сказок, вроде ночных сторожей, ведьм, колдуньей, водяных итд. Иностранцам из дальнего зарубежья, которые с ними незнакомы, конечно, может Лада в душу не запасть, но в соседних странах, думаю, он очень популярен».

Известно, что Йозеф Лада в результате травмы, полученной в раннем детстве, ослеп на один глаз. Находясь в родном доме в Грусицах, он упал на сапожный нож, глаз уже спасти не удалось. Поэтому всю свою сознательную творческую жизнь художник глядел на окружающий его мир по-иному, что, по мнению многих критиков, оставило след и в его творчестве.

«Уголок Чехии между Грусицами и Прагой – чудесный рай. Всю жизнь он был источником моего вдохновения. Я верен сильным впечатлениям юности, добрым людям, нежному сердцу и искренней любви. Они – подлинный источник творчества», писал Йозеф Лада, который проводил в Грусицах каждое лето.

Однако посредством выставки Лада посмертно возвращается в места, связанные с иными этапами своей жизни. В двух улицах от Танцующего дома, на улице Диттрихова, он прожил школьное детство. А по соседству, вблизи Влтавы, художник писал и творил с 1923 года до самой смерти.

«Полного списка произведений Лады не существует, но, судя по последним данным, он написал около 550 картин – это если считать действительно только картины. Надо помнить, что во время Второй мировой войны Йозеф Лада рисовал и для того, чтобы прокормить себя, а в 50-е годы многие из его работ написаны по заказу частных коллекционеров. Его произведения «разбросаны» по всей Чешской Республике - хотя бы один «Лада» присутствует в фондах большинства галерей и музеев», - говорит внук художника.

По данным сайта Artplus.cz, специализирующегося на рынок художественных произведений, на аукционах ежегодно выставляются от двадцати до сорока работ Йозефа Лады. Рекордным, в этом плане, стал 2012 год, когда своего нового хозяина нашли 44 его произведения. Стоимость отдельных работ – а практически все они написаны на бумаге – колеблется от одного до четырех миллионов крон (от 40 тысяч евро).

Тем не менее, на четырех этажах Танцующего дома, которые занимает экспозиция, можно найти и произведения, которые ранее еще не нигде выставлялись. И, несмотря на то, что рисунки любимого иллюстратора встречаются и в книгах для взрослых читателей – а «Бравого солдата Швейка» себе иным, нежели Ладовским невозможно даже представить – в основе его творчества лежит детский мир.

«На выставке представлены оригинальные костюмы из сказки «Игры с чертом», автором декораций является именно Йозеф Лада, а также предметы и мебель из мастерской художника. Один из залов посвящен детским рисункам, там же находится большая книга иллюстраций художника, в которую дети могут физически зайти. Эта часть экспозиции оформлена скорее как игровая комната», - заключает куратор выставки Яна Соммерова.