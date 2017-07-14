Гамсахурдия погиб в селе Дзвели Хибула в конце декабря 1993 года при невыясненных обстоятельствах. По словам Овашвили, его картина – это размышление о власти и о том, как меняет человека ее потеря. О переходе из иллюзорного мира в мир реальный. Съемкам психологической драмы предшествовали кропотливые поиски материала, а в процессе подготовки фильма его создателям самим пришлось превратиться в следователей. К какому же выводу режиссер? Что же стало причиной гибели первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии? Чьей рукой был произведен роковой выстрел?

– В ходе работы над фильмом мы, конечно, изучили очень много материалов и провели собственное расследование. Я стремился детально изучить все нюансы. Даже если и велика вероятность того, что он погиб от чужой руки, для меня важнее другое – если это даже и было самоубийством, то, по моему мнению, это – не что иное как убийство. Потому что не имеет значения, кто нажимает на курок – если человека доводят до того, чтобы он выстрелил в себя, уже неважно, кто это совершает.

Путь идеалиста или сумасшедшего

– Как вы выстраивали в кинокартине маршрут своего героя?

– Когда мы изучали все эти детали, мне открылся один самый интересный, с моей точки зрения, факт – Гамсахурдия, зная, что у него уже нет выхода, все равно решился пройти путь, который, как он заранее понимал, должен был привести его к концу, к смерти. Однако он решился на это, и этот момент – когда человек осознает это и сознательно встает на путь, где его ждет гибель, – для меня очень важен. Чтобы сделать такое, ты должен быть либо большим идеалистом, либо сумасшедшим.

– В какой мере выбор натуры для картины соответствует реальному месту событий?

– Да, в какой-то степени выбор локаций соответствует. С самого начала у меня даже была идея: реконструировать действительно произошедшие эпизоды на реальных местах, где все это произошло. Однако я понял, что осуществить это во время съемок практически невозможно, поскольку чтобы добраться до мест, где они (президент и сопровождающие его лица – прим. ред.) тогда находились, надо идти от ближайших населенных пунктов пешком в течение двух, а то и четырех часов. Довезти до этих точек технику, людей и все необходимое практически невозможно. Потом я решил найти районы, ассоциативно связанные с реальными местами событий.

«Хибула» уже живет своей жизнью

– Главную роль президента Грузии в фильме исполняет иранский актер Хосейн Махджуб. Быстро ли вам удалось найти с ним общий язык, объяснить свой внутренний режиссерский замысел?

– Исполнителя главной роли я искал очень долго. Я понимал, что это – важнейший персонаж. К сожалению, я не мог найти в Грузии актера, который соответствовал моим представлениям и отвечал бы моему видению, поэтому мне пришлось пригласить иранского актера Хосейна Махджуба, который мне очень нравился. И, конечно, уже поднялась большая волна критики, иногда агрессивной, по поводу того, что «я не дал сыграть эту роль грузину», хотя фильм еще никто не видел. Поскольку и сегодня для людей Гамсахурдия – идол, некая икона, они не могут это принять, но я думаю, что мой выбор был правильным. Конечно, когда актер не говорит на твоем родном языке во время работы, это очень сложно. Но я хочу поблагодарить Хосейна Махджуба: несмотря на то что он иногда не понимал, чего именно я от него хочу, он исполнял мою просьбу, хотя внутренне с ней и не соглашался. Он действительно работал, как профессионал, и мне с ним было приятно работать.

– Что для вас самое важное после завершения работы над фильмом, и вообще, насколько сложно «перерезать пуповину» между собой и только что родившейся кинолентой?

– Для меня все заканчивается после первого просмотра фильма – после мировой премьеры я был очень рад, что это, наконец, произошло. Я оставил его, и он сейчас свободен и может делать все, что захочет.

Прага – один из самых любимых городов мира

– С чем у вас ассоциируется Чехия и чешская культура?

– Я думаю, что Грузия и Чехия очень близки, мы – маленькие страны, у нас почти одинаковая история; наша культура, как и характер, очень похожи. Я всегда чувствую себя здесь, как дома. Я не очень хорошо знаком с чешской культурой, но, конечно, знаю о многом, например, об архитектуре. Вот Прага, например, является для меня одним из самых любимых городов мира.