«Днесь спасение миру бысть» в храме св. Вацлава

– Чем объясняется то, что концертную площадку вам предоставили именно в гуситском храме?

– Это ни с чем не связано, мы могли бы выступать в каком-угодно храме – иудейском или буддийском. Для меня не имеет никакого значения, где выступать. Главное, чтобы была хорошая акустика и соответствующее эстетическое настроение, которое нам необходимо для исполнения духовной музыки,

– говорит Алексей Клепцин.

– Ваш хоровой коллектив был основан в 2014 году. Сегодня в его составе выступают не только ваши земляки, русскоязычные и украиноязычные, но и, например, певцы высокого профессионального уровня из Чехии. Могли бы вы представить своих коллег?

– Это действительно так. Наш хор возник в 2014 году. Постепенно его дополняют люди, с которыми мы совместимы. Они – большие профессионалы своего дела. Это и чехи, и украинцы, и выходцы из Казахстана. Бронислав Половский – великолепный тенор, он является членом Пражского филармонического хора. Петр Свобода – чех, тенор, также поет в филармоническом хоре. Далибор Павелка – баритон, прекрасный человек, очень люблю с ним общаться, говорить на самые разные темы. Далибор – член Государственной оперы Праги. Степан Талалаев из Казахстана является моим учеником, мы с ним занимаемся уже три года, начинали с нуля. Я научил его грамотному исполнению произведений с глубоким отношением к своему делу.

Валерий Талалаев, отец Степана, также поет в нашем хоре и гармонично вливается в его состав. Александр Лаптев, обладатель великолепного баса-профундо, приехал в Прагу из Ростова-на-Дону, он здесь уже несколько лет работает. Мы познакомились в Успенском храме, и я пригласил его в наш церковный состав: он прекрасно влился в наш коллектив. Его голос украшает наше звучание, я доволен, что такой редкий голос присутствует в нашем хоре.

– Что вас подтолкнуло к основанию хора, связано ли это со стремлением сохранить традиции православного пения?

– У меня давно, еще в Петрозаводске, в годы учебы в консерватории и в музыкальном училище, была мечта создать мужской хор, сказать что-то свое в хоровой музыке – именно с мужским составом. Почему с мужским, не могу объяснить. Мужской хор вообще-то в наше время – редкость, потому что все заняты, все работают, всем нужно кормить семью, но я никогда и не ставил перед собой легких целей. И всегда своего добиваюсь. И вот настало время, когда я очутился в Праге, и здесь подобрались люди, которые хотят делать то, что делаю я.

Врачуя наш дух...

– Однако мы говорим не только о вокальной культуре и работе с мужскими голосами… Почему вы решили, что духовная музыка станет ключевой составляющей вашего хорового репертуара?

– Духовная музыка мне очень близка. Вообще, когда формируется какой-то коллектив, очень хорошо начинать именно с духовной музыки. Она требует большой внутренней работы, без которой это будут просто ноты, просто любование собственным голосом, какие-то сентиментальные моменты, которых много в обычной жизни, но они не имеют никакого отношения к духовной музыке. Эта музыка пробуждает нашу духовную силу, она врачует наш дух, без которого мы не можем существовать, радоваться, заниматься творчеством. Настоящая духовная музыка, если она исполнена с чувством, с пониманием того, что ты делаешь, уравновешивает наше внутреннее состояние и формирует правильное отношение к окружающей жизни. То есть мы находимся в равновесии: чересчур не увлекаемся попечением наших житейских проблем и страстей, но и не удаляемся в какой-то космос. Поэтому духовная музыка необходима и дает нам возможность позитивно и радостно воспринимать окружающий мир.

Дети приобщаются к церковнославянскому

– Уже три года вы также руководите детским хором в пражском православном храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище. Как вам удалось увлечь и удержать ребят? Многие родители сетуют, что их дети не способны сосредоточиться на одной цели и часто бросают свои увлечения. Вы не сталкиваетесь с такого рода сложностями?

– Дети, конечно, бывают разные. Есть такие, которые приходят и уходят. Моя задача – просто делиться тем, что я умею. А поскольку я люблю свое дело, люблю людей и, в данном случае, детей, то дети видят позитив, к которому они особенно восприимчивы. Мы даже не говорим о пении. Детям нужно внимание, им нужна энергетика, которая сможет их захватить.

– Сколько в детском хоре певцов?

– Примерно 8-10 человек.

– Есть среди них те, кто пришел в хор три года назад, когда вы только начинали, и до сих пор у вас поет?

– Их немного, но они есть. Многие дети взрослеют и начинают заниматься другими делами, но есть и такие, которые остаются. Всегда находится круг ребят, которым это интересно. В воскресной школе у меня нет чешских ребят. Однако дети в своих семьях говорят и по-чешски, даже если это украинцы или русские. Но мы с ними общаемся только по-русски и поем на церковнославянском.

«Трисвятое» прозвучит впервые

– Что ваш хор будет исполнять на субботнем концерте в храме св. Вацлава, помимо русской классики?

– На предстоящем концерте мы будем исполнять несколько моих произведений: «Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» (краткое название молитвы – прим. ред.), фрагмент из моего всенощного бдения – это песнопение называется «Днесь спасение миру бысть». Оно посвящено победе Христа над грехом. Еще мы исполним, также из всенощного бдения, «Свете Тихий».

– Звучали ли эти произведения ранее или речь идет о премьере?

– Литургическое песнопение «Трисвятое» – премьера, а «Свете Тихий» и «Днесь спасение миру бысть» уже звучали в пражском соборе свв. Киррила и Мефодия 10 марта.