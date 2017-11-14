«Деховка» - чешская Золушка

Мы находимся в деревне Злонин, в километрах двадцати от Праги, на мероприятии с названием «Танцы Станды Татара».

«Почему я люблю сюда ходить? Потому что духовая музыка – это мое детство, я на ней вырастала. Мы ездим сюда потанцевать каждый месяц, вот уже пятый, а может и седьмой год», - старается перекричать музыку пенсионерка Йиржина из города Нератовице.

«Духовой музыкой я занимаюсь уже более шестидесяти лет. Я познакомился с ней в оркестре моего папы, он был военным музыкантом, и мой дед – тоже. В четырнадцать лет я начал играть в духовом оркестре, а когда уже сам непосредственно служил в армии, увлекся и другими стилями», - рассказывает 80-летний Станда Татар. За свою карьеру он играл и в «Северянке», и в «Страгованке», и в «Мораванке», а по сей день сотрудничает с «Шогайкой». Сам – автор более 150 песен.

«Основа духового оркестра – это хорошие корнеты, теноры, кларнеты, тубы, а также ударные инструменты. Все музыканты должны быть профессионалами, без этого никак», - перечисляет Станда Татар.

«Что чех, то музыкант»

В Чехии существует такая поговорка – «Что чех, то музыкант». И хотелось бы добавить, «Что чех, то знаток духовой музыки». Не все ее любят, не все ее выносят, но знают ее абсолютно все.

«Когда я был маленьким, и у нас дома раздались из приемника тоны духового оркестра, я убегал на улицу. Сейчас уже все по-другому, возможно, по мере того как я старею, готов «поехать» и на этой музыке», - смеется Роман Мышка - радиоведущий станции «Радио Деховка», которая специализируется исключительно на музыке самых разных стилей, но в исполнении духовых оркестров.

Редакция радиостанции расположена в небольшом здании рядом с железнодорожной станцией в Центрально-чешской деревне Коетице. Дверь выходит прямо на перрон. «Радио Прага» приехало сюда выяснить, насколько «деховка» все-таки популярна, и правдиво ли утверждение, что духовая музыка – лишь для тех, кому за 50?

«Я позволю себе слегка не согласиться, мы выяснили, что это не так. На целом ряде наших вечеринок «отрываются» люди, которым по 18, по 20 лет, до тридцати, в основном. Многое также зависит от региона: мы находимся в Центральной Чехии, тут духовую музыку слушают люди постарше, но в Моравии, в Южной Чехии – там везде молодые слушатели, а это классно», - делится своими знаниями «духовиков» Роман Мышка.

«Деховка» в ее простонародном стиле прижилась в чешской душе настолько, что она является неотъемлемой частью и эмигрантской жизни. «Вот это, например, Old Country Polka Time, которую в США записывают для чешских земляков Яна и Либор Виту», - включает Роман Мышка специальную программу, которую «Радио Деховка» ретранслирует в ночное время и в шесть утра на своих волнах.

В каких уголках планеты можно услышать затейливые мелодии чешских национальных песен в исполнении духового оркестра?

«Слушают по всему миру. На нас реагируют даже в Индии, мы были в шоке от этого, в студию звонят, пишут из Америки, Австралии. Полно слушателей из Германии, а также из Хорватии, из Дарувара, где большая община любителей духовой музыки», - рассказывает у микрофона «Радио Деховка» Роман Мышка.

«Время от времени к нам приходят е-мейлы из Украины или из России. Обычно пишут земляки, которые живут там уже долгие годы и просят нас включить им чешскую классику, чешскую «деховку», которой им, видимо, не хватает», - говорит радиоведущий.

А каково будущее духовой музыки в самой Чехии?

«Сегодня «деховка» - это, скорее, такая Золушка. Именно в Чехии, в Моравии нет, там ситуация абсолютно другая. Недавно мне рассказывал друг, у них там школа, 500 детей, а триста из них ходят в музыкально-художественную школу. Там нехватки музыкантов нет. А здесь да – один член оркестра заболел, и уже сложно найти адекватную замену», - жалуется руководитель оркестра.