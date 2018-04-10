Чешский след в мировом наследии

В архиве, посвященном жизни и творчеству моравского композитора Леоша Яначека, собраны более 20 тысяч документов начиная с 1854 по 2015 год.

«Эта коллекция абсолютно уникальна из-за личности самого Яначека. Он – не только великий композитор 20-го века, его значение выходит далеко за эти рамки. Не проходит и дня, чтобы на сценах мировых оперных домов не звучало хотя бы одно из его произведений», - рассказал «Радио Прага» глава отдела истории театра Моравского земского музея и куратор архива Ян Заградка.

«Особенность архива Леоша Яначека заключается еще и в его целостности. Лично я не знаю архива какого-либо другого композитора, который был бы настолько содержательным и давал настолько комплексное представление о его творческой и личной жизни. Здесь хранится 95 процентов всего, что было написано композитором – его произведения, либретто, переписка, личные документы. Это очень важно, так как эти материалы могут быть полезны как музыкологам, так и психологам и социологам: одних только писем сохранилось более четырнадцати с половиной тысяч».

Как далее уточняет Иржи Заградка, Яначек переписывался с известными личностями со всего мира, так что архив представляет собой ценность не только для чешской публики. Он уникален и в международном контексте, и именно поэтому было вполне уместно номинировать его в фонд Памяти света ЮНЕСКО.

«У нас есть единственный в мире экземпляр фрагмента рукописи самой известной оперы Яначека «Енуфа». Композитор в 1908 году сжег оригинал нотного автографа, сохранился лишь один лист с альтернативным вариантом нотной записи. В архиве хранятся автограф и наброски «Глаголической мессы», «Средства Макропулоса», «Приключений лисички-плутовки», «Кати Кабановой», то есть всех его важнейших произведений. Что касается корреспонденции, я могу назвать, например, письмо, написанное Густавом Малером, в котором он извиняется перед Яначеком, что не сможет лично присутствовать на премьере оперы «Енуфа» в Брно, что не особо удивляет. Яначек переписывался с Томашем Гарригом Масариком, с Отто Клемперером, а также с другими известными дирижерами», - рассказал «Радио Прага» Иржи Заградка.

Леош Яначек: «Я хотя бы во сне наелся»

Кроме писем, в которых композитор детально описывает как, что и почему он сочиняет, или обговаривает с издателями финансовые вопросы, довелось до наших дней сохранить и ряд весьма интимных записок Яначека.

«Так, в апреле 1918 года он пишет Елче (Габриэле Хорватовой, подруге Л.Я., прим. ред.), как он во сне нашел большой кусок свиной ветчины, повешенный на дереве, принес его домой и сразу съел. А доедая последние лакомые кусочки, вдруг заметил, что ветчина была маркированной, и его, таким образом, уличили в краже. «Тут я от ужаса проснулся»,- пишет Яначек и продолжает: «Я в эти военные годы хотя бы во сне наелся как следует»».

Кроме ценнейшего архива Леоша Яначека, как мы уже упомянули, в список Памяти света ЮНЕСКО вошла также кынжвартская дагерротипия, представляющая символ современной эры визуализации и момент появления на свет первой фотографии.

«Кынжвартская дагерротипия уникальна по нескольким причинам. Во-первых, ее автором является сам Луи Дагер, изобретатель фотографического процесса. Еще до того, как этот француз представил свое открытие общественности и объяснил миру сущность процесса, основанного на светочувствительности йодистого серебра, он подарил эту дагерротипию канцлеру Меттерниху, одному из главных дипломатических представителей тогдашней Европы. На кынжвартской дагерротипии сохранилась дарственная надпись Меттерниху, а с обратной стороны ценного подарка пометка самого канцлера о важности этого изобретения», - рассказал «Радио Прага» представитель пражского Национального технического музея Гинек Стржитески.

«Интересно также то, что кынжвартскую дагерротипию удалось уберечь в оригинальной раме. Более того, среди дошедших до наших дней дагерротипий – это одна из наиболее хорошо сохранившихся», - продолжает Гинек Стжитески.

Почему Технический музей предпринял немало усилий, чтобы внести один из своих экспонатов в фонд Памяти света ЮНЕСКО? Какие ему это сулит выгоды?

«Конечно, главным образом, это дело престижа, причем как для Национального технического музея, где кынжвартская дагерротипия выставляется, так и для Национального института по охране памятников, который о ней заботится, и не в последнюю очередь для самого государства, в чьей собственности она находится».

Подобные слова звучат также из уст представителя картографического отдела Природоведческого факультета Карлова университета Эвы Новотной, представившей во время официальной церемонии вместе с коллегой из мальтийской организации Heritage Malta Бернадине Щиклуной набор карт 16 века, выпущенных венецианским издательством Джованни Франческо Камочио с изображением Великой осады Мальты. Подготовка к записи в реестр длилась три года, рассказывает Эва Новотна.

Все четыре версии карты сделаны с единственной медной пластины, менявшейся в зависимости от того, как развивались события на поле битвы. Первая, третья и четвертая версии являются частью коллекции Национального музея искусств в мальтийской Валлетте, а вот вторая модификация карты - а точнее ее единственная сохранившаяся копия в мире - была обнаружена в 2014 году в пражском архиве.

«В реестре Памяти света ЮНЕСКО числятся уже восемь памятников из Чешской Республики, а к номинации готовы еще одиннадцать. Это - прекрасная возможность показать, насколько богата чешская документальная культура», - прокомментировал внесение в список ЮНЕСКО министр культуры Илья Шмид.

В списке Памяти света от Чешской Республики фигурируют собрание средневековых рукописей периода чешской реформации, далее коллекция российских, украинских и белорусских печатных изданий 1918-1945 гг., собрание университетских тезисов эпохи барокко, хранящиеся в Чешской национальной библиотеке, а также коллекция самиздатовских журналов 1948-1989 гг. из фондов Libri Prohibiti .

В реестр внесена также совместная чешско-французская номинация «Световая пантомима Эмиля Рейнауда».