Чайковский как первая любовь

Семен Бычков родился 30 ноября 1952 г. в русско-еврейской семье и является старшим братом дирижера Якова Кройцберга, ушедшего из жизни в 2011 г. Наряду с учебой в Ленинградской государственной консерватории играл – между занятиями – в волейбол за команду «Динамо». Ученик выдающегося педагога Ильи Мусина впервые дирижировал оперой «Евгений Онегин». В 1973 году одержал победу на конкурсе дирижеров им. С. Рахманинова, год спустя эмигрировал в Австрию, однако в 1975 г. покинул Вену и отправился в США. Американское гражданство принял в 1983 году.

Музыкальное образование закончил в Нью-Йорке, в колледже Маннеса, где привлек в 1977 году внимание постановкой «Иоланты» П. Чайковского. В период 1980-85 гг. стоял во главе Симфонического оркестра Гранд-Рэпидс, с 1985 года по 1989 г. – во главе Филармонического оркестра Буффало. Именно с этим коллективом совершил первое в истории турне по Европе. Длительное время возглавлял Парижский симфонический оркестр.

На его дирижерском счету – десятки успешных постановок, в том числе «Мнимая садовница» В. А. Моцарта на Оперном фестивале в Экс-он-Провансе, «Женщина без тени» Р. Штрауса, одна из лучших в Европе постановок Евгения Онегина в парижском Шатле. В 1997 году дебютировал в театре Ла Скала, в 1999 – в Венской государственной опере, с 1998 на протяжении пяти лет был музыкальным руководителем дрезденской Земпер-опер. Сотрудничал Семен Бычков также с Королевским театром Ковент Гарден («Электра») и с Метрополитен-опера («Борис Годунов» Мусоргского).

Лучшая запись года

Критики не скупятся на похвалу, высоко оценивая его дирижерские интерпретации произведений Штрауса, Чайковского, Вагнера и Верди. К примеру, в 2010 году запись оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера под управлением С. Бычкова, по версии авторитетного журнала «BBC Music Magazine» была признана лучшей записью года.

Одним из приглашенных дирижеров Чешского филармонического оркестра маэстро является с 2016 года. Бычков стал также художественным директором большого проекта «Чайковский», благодаря которому осуществится запись всех симфоний этого великого русского композитора для компании Decca, выпускающей записи различных жанров. «Едва ли можно иначе, нежели дорогим другом, назвать автора столь потрясающей музыки, которую мы так глубоко любим? Музыку Чайковского я люблю с давних пор, и, как всякая первая любовь, она никогда не улетучилась», – поведал дирижер.

В 2015 году на заключительном концерте Международного фестиваля Дворжака С. Бычков дирижировал оркестром Чешской филармонии, исполнявшим «Патетическую» симфонию Чайковского и «Новосветскую» симфонию Дворжака.