Алим Шахмаметьев: я стараюсь пропагандировать в России музыку Б. Мартину

В «Редуте» прозвучат «Картинки с выставки» Мусоргского, «Маскарад» Хачатуряна, «Вариации на тему рококо» Чайковского. На сцене Моравской филармонии также выступит лауреат международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Амосов (виолончель).

Концерты чередуются с мастер-классами

В интервью Русской службе «Радио Прага» Алим Шахмаметьев, получивший несколько лет назад ПМЖ в Чехии, вспоминает о сотрудничестве с оркестром Моравской филармонии. Оно началось в 2016 году.

– Мы играли Концерт Сен-Санса и Пятую симфонию Чайковского, сольную партию исполнил скрипач Павел Милюков. С того времени мы достаточно регулярно сотрудничаем с оркестром Моравской филармонии, и, в частности, именно здесь с этим коллективом проходит мой международный дирижерский мастер-класс. В феврале мы в Оломоуце выступали с замечательным украинским пианистом Станиславом Христенко – интересно, что первоначально мы как раз познакомились на дирижерских мастер-классах, он приезжал учиться ко мне как дирижер, а сейчас выступал в качестве солирующего пианиста.

«Не каждый европейский оркестр может похвастаться такой Редутой»

Мне очень нравится этот коллектив Моравской филармонии: замечательные люди, добрые, профессионалы. Они растут, хотят занять лидирующие как минимум в Чешской Республике позиции, а я думаю, что, может быть, и не только в Чехии. В последнее время в этом оркестре много молодежи, что тоже радует. Вот многие говорят, что молодежь не идет учиться, в наших профессиях сейчас дефицит, но на самом деле не всегда и не везде это так, и в Оломоуце мы видим позитивный пример.

Мне очень нравится и сам концертный зал «Редута» здесь, хотя и небольшой, но очень комфортный и интересный, и что важно для оркестра – сегодня это не самые частые условия, а, тем не менее, нужные – репетировать на сцене зала, в котором состоится концерт, а не где-то в репетитории, в какой-то комнате. Поэтому есть возможность готовить программы наиболее качественно, потому что мы репетируем их именно в той акустике, в которой они будут звучать на концерте. Это большое преимущество, не каждый европейский оркестр сегодня может такими условиями похвастаться.

– В 2016 году концерты вы выступали также в Филармонии Градец Кралове, а до этого, в 2009 г., в Праге состоялась презентация основанного вами музыкального агентства. Вы поставили перед собой цель – способствовать культурному обмену между Чехией и Россией в области музыки, тому, чтобы чешские музыканты выступали в России, а представители российской музыкальной сцены могли бы чаще радовать чешских слушателей. Четыре года назад, когда нам довелось с вами беседовать, вы посетовали, что, несмотря на то, что агентство основано в Чехии, оно в большей степени осуществляет программы в соседних с нею странах, нежели в самой Чехии. Заставили ли вас относительно прохладные отношения между Чехией и Россией последних лет пересмотреть задуманную стратегию этого агентства или откорректировать ее?

– Поскольку агентство все-таки – не основная моя деятельность, и я прежде всего занят дирижерской деятельностью, этой сфере я уделяю меньше внимания. А второй момент – охлаждения, в принципе, нет. Какие-то политические неувязки, всплывшие на поверхность, на нашу культурную деятельность пока что не влияют. Все дело в том, что экономическая основа этих взаимоотношений достаточно слабая, потому что сегодня в Чешской Республике очень трудно продавать какие-то проекты, если они не связаны с какими-то устоявшимися традициями и устоявшимися именами.

И все-таки мы привозим музыкантов, и на концерте в Оломоуце выступит очередной солист Санкт-Петербургского Дома музыки, Федор Амосов. Так и работают наши культурные связи. Да, к сожалению, мы больше работаем не обязательно в соседних с Чехией, но в других европейских странах, нежели здесь – в Венгрии, например, мы сделали уже не один проект. Некоторые вещи, хотя и не все, там продвигать легче.

»Слухи о том, что в России выступать небезопасно, не обоснованы»

Некоторые европейские музыканты говорят о том, что опасаются сегодня выступать в России. Что по этому поводу думает наш собеседник?

– Я не первый раз встречаюсь с такими тезисами, что в России небезопасно, что могут появиться какие-то проблемы на границе. Эти предположения, конечно, не соответствуют действительности. Мы прекрасно знаем, что ничего подобного ни с одним из зарубежных артистов в России не случалось. Такие слухи тоже мешают нашей работе, но на самом деле я не теряю здесь оптимизма. Думаю, что как только эти нынешние политические разногласия перейдут в другое русло – вряд ли они вообще закончатся, мы вновь освободим свою энергию и посвятим свое время тому, чтобы углубиться в эти связи и придумать еще что-то новое.

Я стараюсь регулярно исполнять в России музыку Богуслава Мартину. Считаю это своим долгом и важной вехой своей работы, потому что я отчасти уже и чешский дирижер, чешский музыкант. Представлять в России вот эту чешскую музыку XX века мне кажется очень важным, потому что если вот Дворжака более менее русские слушатели знают, то Мартину, конечно, уже менее известен.

Алим Шахмаметьев планировал проект, в рамках которого на концерте в Чехии должен был прозвучать Тройной концерт Б. Мартину для трех солирующих солистов и оркестра. Предполагалось, что струнники, скрипач и виолончелист приедут из России, а в качестве пианиста будет приглашен чешский исполнитель.

– Мы, что удивительно, столкнулись с проблемой – чешские филармонические организации не очень охотно исполняют музыку Мартину, что связано с банальной, к сожалению, причиной, необходимостью оплаты авторских прав, так как по закону, еще не прошло 75 лет после смерти композитора. Их размер, как считается, в Чехии неоправданно высок. Кстати, если мы уже затронули эту тему, я хотел бы поздравить всех музыкантов и слушателей с тем, что несколько дней назад мы наконец уже отметили 75 лет со дня смерти Сергея Васильевича Рахманинова. Теперь, я думаю, во всех странах, которые ревностно защищают американскую модель оплаты авторского гонорара, музыка Рахманинова будет звучать чаще, потому что мы уже не должны платить эти отчисления,

– подытоживает Алим Шахмаметьев.