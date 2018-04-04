Алим Шахмаметьев: я стараюсь пропагандировать в России музыку Б. Мартину

Лорета Вашкова
04-04-2018
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Главный дирижер Камерного оркестра Новосибирской филармонии Алим Шахмаметьев (А. Шах), который считает себя уже отчасти чешским дирижером и общается во время репетиций с чешскими коллегами на родном их языке, известен не только в России. Музыкант гастролирует в США, Германии, Франции и других странах. 5 апреля в концертном зале Оломоуца «Редута» он будет дирижировать Моравским филармоническим оркестром в рамках концерта «Музыкальная сборная России».

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Алим Шахмаметьев, фото: Рабовски CC0 1.0Алим Шахмаметьев, фото: Рабовски CC0 1.0 В «Редуте» прозвучат «Картинки с выставки» Мусоргского, «Маскарад» Хачатуряна, «Вариации на тему рококо» Чайковского. На сцене Моравской филармонии также выступит лауреат международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Амосов (виолончель).

Концерты чередуются с мастер-классами

В интервью Русской службе «Радио Прага» Алим Шахмаметьев, получивший несколько лет назад ПМЖ в Чехии, вспоминает о сотрудничестве с оркестром Моравской филармонии. Оно началось в 2016 году.

– Мы играли Концерт Сен-Санса и Пятую симфонию Чайковского, сольную партию исполнил скрипач Павел Милюков. С того времени мы достаточно регулярно сотрудничаем с оркестром Моравской филармонии, и, в частности, именно здесь с этим коллективом проходит мой международный дирижерский мастер-класс. В феврале мы в Оломоуце выступали с замечательным украинским пианистом Станиславом Христенко – интересно, что первоначально мы как раз познакомились на дирижерских мастер-классах, он приезжал учиться ко мне как дирижер, а сейчас выступал в качестве солирующего пианиста.

«Не каждый европейский оркестр может похвастаться такой Редутой»

Мне очень нравится этот коллектив Моравской филармонии: замечательные люди, добрые, профессионалы. Они растут, хотят занять лидирующие как минимум в Чешской Республике позиции, а я думаю, что, может быть, и не только в Чехии. В последнее время в этом оркестре много молодежи, что тоже радует. Вот многие говорят, что молодежь не идет учиться, в наших профессиях сейчас дефицит, но на самом деле не всегда и не везде это так, и в Оломоуце мы видим позитивный пример.

Алим Шахмаметьев, фото: Musiclover051980 CC-BY-SA-4.0Алим Шахмаметьев, фото: Musiclover051980 CC-BY-SA-4.0 Мне очень нравится и сам концертный зал «Редута» здесь, хотя и небольшой, но очень комфортный и интересный, и что важно для оркестра – сегодня это не самые частые условия, а, тем не менее, нужные – репетировать на сцене зала, в котором состоится концерт, а не где-то в репетитории, в какой-то комнате. Поэтому есть возможность готовить программы наиболее качественно, потому что мы репетируем их именно в той акустике, в которой они будут звучать на концерте. Это большое преимущество, не каждый европейский оркестр сегодня может такими условиями похвастаться.

– В 2016 году концерты вы выступали также в Филармонии Градец Кралове, а до этого, в 2009 г., в Праге состоялась презентация основанного вами музыкального агентства. Вы поставили перед собой цель – способствовать культурному обмену между Чехией и Россией в области музыки, тому, чтобы чешские музыканты выступали в России, а представители российской музыкальной сцены могли бы чаще радовать чешских слушателей. Четыре года назад, когда нам довелось с вами беседовать, вы посетовали, что, несмотря на то, что агентство основано в Чехии, оно в большей степени осуществляет программы в соседних с нею странах, нежели в самой Чехии. Заставили ли вас относительно прохладные отношения между Чехией и Россией последних лет пересмотреть задуманную стратегию этого агентства или откорректировать ее?

Моравская филармония Оломоуц, фото: Иржи Комарек CC BY-SA 4.0Моравская филармония Оломоуц, фото: Иржи Комарек CC BY-SA 4.0 – Поскольку агентство все-таки – не основная моя деятельность, и я прежде всего занят дирижерской деятельностью, этой сфере я уделяю меньше внимания. А второй момент – охлаждения, в принципе, нет. Какие-то политические неувязки, всплывшие на поверхность, на нашу культурную деятельность пока что не влияют. Все дело в том, что экономическая основа этих взаимоотношений достаточно слабая, потому что сегодня в Чешской Республике очень трудно продавать какие-то проекты, если они не связаны с какими-то устоявшимися традициями и устоявшимися именами.

И все-таки мы привозим музыкантов, и на концерте в Оломоуце выступит очередной солист Санкт-Петербургского Дома музыки, Федор Амосов. Так и работают наши культурные связи. Да, к сожалению, мы больше работаем не обязательно в соседних с Чехией, но в других европейских странах, нежели здесь – в Венгрии, например, мы сделали уже не один проект. Некоторые вещи, хотя и не все, там продвигать легче.

»Слухи о том, что в России выступать небезопасно, не обоснованы»

Некоторые европейские музыканты говорят о том, что опасаются сегодня выступать в России. Что по этому поводу думает наш собеседник?

Фото: Моравская филармония ОломоуцФото: Моравская филармония Оломоуц – Я не первый раз встречаюсь с такими тезисами, что в России небезопасно, что могут появиться какие-то проблемы на границе. Эти предположения, конечно, не соответствуют действительности. Мы прекрасно знаем, что ничего подобного ни с одним из зарубежных артистов в России не случалось. Такие слухи тоже мешают нашей работе, но на самом деле я не теряю здесь оптимизма. Думаю, что как только эти нынешние политические разногласия перейдут в другое русло – вряд ли они вообще закончатся, мы вновь освободим свою энергию и посвятим свое время тому, чтобы углубиться в эти связи и придумать еще что-то новое.

Я стараюсь регулярно исполнять в России музыку Богуслава Мартину. Считаю это своим долгом и важной вехой своей работы, потому что я отчасти уже и чешский дирижер, чешский музыкант. Представлять в России вот эту чешскую музыку XX века мне кажется очень важным, потому что если вот Дворжака более менее русские слушатели знают, то Мартину, конечно, уже менее известен.

Богуслав Мартину, фото: Центр Богуслава Мартину в городе Поличка CC BY-SA 3.0Богуслав Мартину, фото: Центр Богуслава Мартину в городе Поличка CC BY-SA 3.0 Алим Шахмаметьев планировал проект, в рамках которого на концерте в Чехии должен был прозвучать Тройной концерт Б. Мартину для трех солирующих солистов и оркестра. Предполагалось, что струнники, скрипач и виолончелист приедут из России, а в качестве пианиста будет приглашен чешский исполнитель.

– Мы, что удивительно, столкнулись с проблемой – чешские филармонические организации не очень охотно исполняют музыку Мартину, что связано с банальной, к сожалению, причиной, необходимостью оплаты авторских прав, так как по закону, еще не прошло 75 лет после смерти композитора. Их размер, как считается, в Чехии неоправданно высок. Кстати, если мы уже затронули эту тему, я хотел бы поздравить всех музыкантов и слушателей с тем, что несколько дней назад мы наконец уже отметили 75 лет со дня смерти Сергея Васильевича Рахманинова. Теперь, я думаю, во всех странах, которые ревностно защищают американскую модель оплаты авторского гонорара, музыка Рахманинова будет звучать чаще, потому что мы уже не должны платить эти отчисления,

– подытоживает Алим Шахмаметьев.

Лорета Вашкова
04-04-2018
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