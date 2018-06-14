«Литомышль Сметаны» - шедевры чешской и мировой классики под открытым небомь

Классика мировой и отечественной музыки будет завораживать южночешский город Литомышль, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в течение 25 дней. В продаже остаются последние из тридцати тысяч вступительных билетов.

Литомышль «Сметаны» трудно представить без произведений этого великого чешского композитора, в честь которого, собственно, фестиваль получил свое название. В этом году в программу включена его опера «Либуше» в постановке пражского Национального театра, кантата «Чешская песня», а также квартет «Из моей жизни», скомпонованный Сметаной в 1876 году, когда тот уже полностью лишился слуха. Японский виртуоз Котаро Фукума представит в Литомышле в чешской премьере свою «Влтаву».

«Чешский странник»

В честь 100-го юбилея самостоятельной Чехословакии организаторы фестиваля инициировали написание новой кантаты с названием «Чешский странник» (Český poutník), премьера которой состоится в Литомышле в пятницу 15 июня.

Четыре чешских композитора сочинили единое произведение без каких-либо консультаций друг с другом. Авторы писали музыку на подборку стихов, написанных чешскими поэтами в 1895 – 1940гг., из которых создан новый, единый рассказ. Автором либретто является Войтех Стржитески, художественный директор и драматург фестиваля.

«Это - рассказ о страннике, скитающемся по родной земле, по Чехии, который ведет беседу со своим Богом, оглядываясь при этом за ушедшим детством. Прозвучат рассказчик, «альтер эго» – барритон, а также юношеское сопрано», - представил Стржитески уникальный проект.

«Мы договорились, что продолжительность кантаты не должна превышать 50 минут, то есть каждому из авторов было отведено время от девяти до тринадцати минут», - рассказал Войтех Стржитески в присутствии двух авторов – Яна Рианта Држизала и Сильвии Бодоровой.

Оба в один голос утверждают: никто из посетителей не ждет премьеры «Чешского странника» с таким нетерпением, как сами авторы, мечтающие, наконец, услышать произведение целиком и понять, насколько оно «работает» как единое целое.

«Это - амбициозный проект, который стремится отразить наше мышление, чешскую душу. Прозвучат самые дорогие нам стихотворения, написанные излюбленными поэтами в контрасте с современной классической музыкой, с мышлением наших современных композиторов. Поэтому не стоит ждать ностальгии. На сцене прозвучит двойной диалог – между музыкой и текстом, а также между эпохами», - рассказал Павел Смутны, глава благотворительного фонда Bohemian Heritage Found.

Наряду с музыкальной программой в Литомышле открылись также несколько художественных выставок, тематически связанных с прозвучавшей музыкой.

Одна из них так и называется «Странники». В этой экспозиции представлены работы чехов, вынужденных по разным причинам покинуть родину, часто в целях спасения собственной жизни.

«Мы уверены, что эта диаспора занимает свое прочное место в культурной истории нашей страны, и мы очень рады напомнить о чехах, которые творили за границей, со всеми вытекающими для них из этого последствиями. В определенном смысле, можно говорить и о выгодах, так как их переживания и чувство оторванности от родины дали импульс к возникновению необыкновенного внутреннего диалога, результат которого мы видим на выставке «Странники»», - рассказал Павел Смутны.

Кроме других, в Литомышле открылась и экспозиция «Ступая по краям моего сердца», на которой представлена чешская пейзажная живопись. Ее уникальность состоит в том, что все полотна - из частной коллекции, то есть общественность с ними практически не знакома.

Классика для всех

«Литомышль Сметаны» уже официально перестал быть оперным фестивалем, несмотря на это именно этому жанру в программе уделяется особое место. Кроме чешской классики - «Либуше» - прозвучат также «Маскарад» Джузеппе Верди и «Мефистофель» Арриго Бойто в постановке пражского Национального театра.

«Кроме этого, на фестивале будет представлена также старинная и, можно сказать, полузабытая опера Антонио Калдари (1670-1736) L´ amor non há legge «Любовь не ведает границ», которая прозвучит в мировой премьере спустя 295 лет. Что касается оперной современности, ее представляет экспериментальная опера L2 Brána života «Ворота жизни», либретто к которой написал Ярослав Душек», - говорит Войтех Стржитески.

А для менее требовательной публики и в этом году открылись «Cады фестиваля». Вход туда бесплатный, а классическую (но не только!) музыку можно слушать в кругу семьи, устроив себе пикник под открытым небом.