29-01-2017 | Антон Каймаков

Альбом 2016 года камерного коллектива «Smetanovo trio» - «Трио имени Бедржиха Сметаны» с записью трио Богуслава Мартину был признан публикой сразу же после выхода в свет. Ныне CD чешских музыкантов было выдвинуто на соискание премии BBC Music Magazine Award в категории камерной музыки. Открытое голосование слушателей началось 20 января 2017 на сайте awards.classical-music.com.

В случае победы, в послужном списке «Трио имени Бедржиха Сметаны» это будет уже вторая премия BBC Music Magazine Award. В 2007 году публика столь же высоко оценила альбом с трио Антонина Дворжака.

Камерная инструментальная музыка в творчестве Богуслава Мартину занимает значительное место. Всего, по заказу музыкантов, меценатов и издателей композитор написал более 90 сочинений для разного сочетания инструментов. В 2016 году «Smetanovo trio» - Йитка Чехова (фортепиано), Иржи Водичка (скрипка) и Ян Паленичек (виолончель), собрало на одном диске все трио Богуслава Мартину для скрипки, виолончели и фортепиано.

«Трио имени Бедржиха Сметаны» было основано в 1934 году легендарным чешским пианистом Йозефом Паленичеком.