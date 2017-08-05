Яна Лота приглашает в «Красногорье»

Антон Каймаков
05-08-2017
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В музыкальной рубрике мы представляем альбом «В свет» певицы Яны Лоты, который является первой частью музыкального диптиха «Красногорье», вдохновленного воспоминаниями о детстве, проведенном в Рудных горах Чехии.

Яна Лота, Фото: официальный фейсбук Яны ЛотыЯна Лота, Фото: официальный фейсбук Яны Лоты Яну Лоту в 2008 году, когда певица выпустила свой первый диск, получивший название «Люди», информационный сервер «iDNES.cz» немедленно удостоил титула «Открытие года» в сфере популярной музыки. Любопытно то, что изначально певица видела себя в рядах исполнителей классической музыки. Именно классикой она 9 лет занималась в музыкальной школе и год под опекой частного педагога. Однако судьба распорядилась иначе, вернее, заставила сделать выбор.

В музыкальном училище Яна Лота была принята на обе специализации, но не получив возможности проходить параллельное обучение, выбрала для себя популярное направление. Уже на первом курсе Яна Лота начала петь вместе с ансамблем, что еще больше утвердило певицу в сделанном выборе.

Об альбоме «В свет», который мы сегодня слушаем, певица говорит, что каждая песня в нем подобна короткометражному фильму, переведенному на язык нот. Музыку Яна Лота, являющаяся не только исполнителем, но и автором, воспринимает в первую очередь визуально.

Антон Каймаков
05-08-2017
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