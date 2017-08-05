Яну Лоту в 2008 году, когда певица выпустила свой первый диск, получивший название «Люди», информационный сервер «iDNES.cz» немедленно удостоил титула «Открытие года» в сфере популярной музыки. Любопытно то, что изначально певица видела себя в рядах исполнителей классической музыки. Именно классикой она 9 лет занималась в музыкальной школе и год под опекой частного педагога. Однако судьба распорядилась иначе, вернее, заставила сделать выбор.

В музыкальном училище Яна Лота была принята на обе специализации, но не получив возможности проходить параллельное обучение, выбрала для себя популярное направление. Уже на первом курсе Яна Лота начала петь вместе с ансамблем, что еще больше утвердило певицу в сделанном выборе.

Об альбоме «В свет», который мы сегодня слушаем, певица говорит, что каждая песня в нем подобна короткометражному фильму, переведенному на язык нот. Музыку Яна Лота, являющаяся не только исполнителем, но и автором, воспринимает в первую очередь визуально.