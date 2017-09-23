Все лучшее от Веры Шпинаровой

Свою карьеру Вера Шпинарова начала в 60-х годах, когда влилась в группу «Фламинго». Первый сольный альбом певицы, названный «Андромеда», вышел в 1972 году. К этому моменту вторая группа, с которой Вера Шпинарова выстпала - «Majestic», прославившаяся хитом «Music Box», превратилась в «Оркестр Иво Павлика», а Вера Шпинарова стала его супругой.

В середине 1980-х Шпинарова работает со сверхпопулярной в ЧССР группой «Speciál», потом основывает собственный коллектив «Notabene».

За свою карьеру Вера Шпинарова стала обладательницей целого ряда музыкальных премий, в том числе и за то, что в 1973 году ее пластинки стали самыми продаваемыми альбомами в стране. Однако супер-звездой в сегодняшнем понимании этого слова она никогда не стала. «Потому что я пела рок. То там, то сям, нам запрещали выступать, по радио наших песен не крутили. У меня в группе были странно одетые парни с длинными волосами, что режиму не нравилось. Но нам на все это было наплевать! Мы просто были рокерами!», - вспоминала в одном из своих последних интервью певица.

Звезда Веры Шпинаровой погасла совсем недавно - в марте 2017 года.