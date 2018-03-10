Возвращение рапсодий Яна Воржишека

Катерина Айзпурвит
10-03-2018
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В эфире «Радио Прага» вновь звучат рапсодии Яна Вацлава Воржишека (1791–1825) – композитора эпохи раннего романтизма.

За свою недолгую жизнь музыкант, служивший при венском императорском дворе, успел создать целое собрание замечательных произведений. Позже под очарование его напевных мелодий попадет Бедржих Сметана, и Антонин Дворжак.

Первый опубликованный сборник своих произведений, названный «Двенадцать рапсодий», композитор посвятил своему пражскому учителю Вацлаву Яну Томашеку (1774–1850), выдающемуся композитору и педагогу чешского национального движения.

Романтические рапсодии Яна Вацлава Воржишека звучат в исполнении известной современной пианистки Петры Матейовой. Свою задачу чешская исполнительница видит в том, чтобы дать своей публике возможность услышать произведение так, как оно звучало в момент создания, то есть еще при жизни автора. Для этого музыкант проводит настоящую исследовательскую работу, поднимая архивы и кропотливо изучая старинные партитуры.

Катерина Айзпурвит
10-03-2018
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