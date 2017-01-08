08-01-2017 | Ольга Васинкевич

В эти дни в Чешской Республике отмечается годовщина выхода «Хартии 77» - гимна чешского диссидентского движения. Что и говорить, людям ее подписавшим, жилось не сладко при коммунистическом режиме. Но зато, поступив по совести, они остались в согласии с самими собой. Одним из них стал Властимил Тршешняк, чешский музыкант, поэт, художник, фотограф и даже пожарный.

Властимил Тршешняк, многим известный как Власта Тршешняк, родился в Праге в 1950 году. Со своим творчеством он впервые появился перед общественностью в середине 1960-х годов, когда он был членом объединения поэтов-песенников Šafrán. В 70-е годы он входит в конфронтацию с властью и становится одним из первых подписантов «Хартии 77». После этого ему была полностью запрещена любая концертная деятельность.

В рамках акции «Асанация» Власта Тршешняк подвергся брутальному допросу со стороны Службы госбезопасности, когда сотрудник службы Йозеф Кафка во время допроса жег ему руки спичками и, в итоге, вынудил к эмиграции. В 1982 году музыкант эмигрировал в Швецию, откуда позднее перебрался в Германию. По возвращении на родину после революции и падения коммунистического режима, Власта Тршешняк подал на Кафку в суд. Спустя много лет, дело завершилось вынесением условного срока.

В эмиграции Властимил Тршешняк выпустил ряд альбомов, которые стали впоследствии легендарными. Кроме того, он написал ряд романов и выпустил несколько книг рассказов, а также является автором ряда живописных произведений.

С 1990 года музыкант живет преимущественно в Чехии, но как иностранец – с разрешением на пребывание в стране.