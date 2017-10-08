Вена в богемской партитуре

Современник Гайдна и Бетховена, он соперничал с Моцартом, получая заказы и придворные должности, а его музыку на домашних концертах исполнял сам император Иосиф II. Он терпел насмешки великого Вольфганга Амадея и наперегонки с ним ставил оперы и кантаты.

Сын портного из городка Велвары, Кожелуг станет учителем музыки Марии Елизаветы – дочери Марии Терезии. Новое имя богемский музыкант возьмет в честь императора Леопольда II, вступит в масонскую ложу и сделает блестящую придворную карьеру.

Необычайно популярная при жизни композитора, его музыка будет позднее незаслуженно забыта. Отличавшийся необычайной плодовитостью, Леопольд Кожелуг (1747–1818) написал не одну сотню произведений, из которых до наших дней дошло около четырехсот. Кстати, в литературе на русском языке фамилию композитора Koželuh чаще указывают как «Кожелух».

Симфонии Леопольда Кожелуга звучат в исполнении Пардубицкого филармонического оркестра под управлением Марека Штилеца.