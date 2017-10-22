В созвездьи Альта и Кларнета

В дальнейшем Карел Стамиц связал свою жизнь с Парижем, куда переехал одновременно с братом Антонином (1754-1809) и Кристианом Каннабихом. Ставший придворным композитором, Карел с успехом участвовал в парижских «Духовных концертах» и музыкальных праздниках французского двора. Из Парижа часто выезжал концертировать во Франкфурт-на-Майне, Аугсбург, Гамбург, Берлин, Лейпциг, Веймар. Его приглашали в Англию и Голландию.

В 1787 г. Карел Стамиц с триумфом выступил в Праге. Дважды музыкант побывал в Санкт-Петербурге.

В 1890-е годы служил в Веймарский придворном театре, которым руководил сам В. Гёте, работал в Лейпциге и родном Мангейме.

В 1794 году он отказался от путешествий и переехал вместе со своей семьей в Иену в Центральной Германии, где начал преподавать. Здоровье музыканта ухудшились, он запутался в долгах и умер в 1801 году, в 56-летнем возрасте, практически в нищете. После смерти в его архиве обнаружили бумаги по алхимии...

Слава чешский музыканта была еще при жизни так велика, что он даже попал на страницы одного из романов известного немецкого писателя своего времени – Иоганнеса Пауля Рихтера (Жан-Поля).

Музыкальные критики описывали технику Стамица как совершенную, отличающуюся одновременно большой выразительностью.

Среди сочинений Стамица – квартеты, концерты для скрипок, альта, виоль д'амур, виолончели, лесного рога, гобоя. Все его сочинения несут печать мангеймского стиля: динамическое разнообразие, мелодические украшения, певучесть мелодики. В некоторых концертах звучат и чешские народные мотивы; чувствуется влияние итальянской и французской музыки той эпохи. От исполнителей произведений Стамица требуется свободное владение техникой двойных нот.

Карел Стамиц отдал должное и инструменту XVIII столетия — кларнету, чье звучание в мангеймском оркестре приводило в восторг юного Моцарта.

Мы слушаем концерты для кларнета ми-бемоль мажор и для кларнета и альта би-бемоль мажор в сопровождении Пражского филармонического оркестра под управлением Иржи Белоглавека. Партию кларнета исполняет знаменитая чешская кларнетистка Людмила Петеркова.