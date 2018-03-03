В Чешском раю с Радузой

Лорета Вашкова
03-03-2018
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Известная чешская певицa, автор текстов и композитор Радузa (наст. имя Радка Вранкова) посвятила антивоенной теме несколько проектов. Помимо прочего, альбомы «Марафон» и «Тогда, в раю» («Tenkrát v ráji»), записанный в 2016 г. Речь идет о музыке к одноименной картине. Начинала свою песенную карьеру Радуза с Карлового моста, где ее услышала в 1997 году ее будущая наставница Зузана Наваррова.

Лента «Тогда, в раю» посвящена памяти чешского альпиниста Йозефа Смитека, отказавшегося в период Второй мировой вступить в ряды СС и вынужденного скрываться на территории протектората Богемии и Моравии в заповедной области Чешского рая в одном из скальных городов. Чешская жандармерия в то время находились под властью нацистов.

В главной роли занят олимпийский чемпион, байдарочник Вавра Градилек. Фильм основан на реальных событиях. Картина раскрывает сложные обстоятельства на оккупированной нацистами территории, повествует о чешских и немецких альпинистах, дружбе и любви, и снята по мотивам одноименного романа писателя и сценариста Йозефа Урбана.

В альбом вошли «Песни над скалами», «Сердце бьется в синкопическом ритме», «Девушка в озере», «Терезин» и многие другие, поддерживающие образный ряд киноленты, возвращающей нас во времена тяжелых испытаний.

Лорета Вашкова
03-03-2018
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