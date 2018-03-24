У микрофона Далибор Янда

В 1986, 87 и 88, три раза подряд, Далибор Янда удостоился титула «Золотой соловей». Дома у исполнителя, поэта и композитора красуется еще целый ряд престижных премий, например, «Золотой диск» и «Платиновый диск» за проданные альбомы, «Золотой Дечинский якорь» и «Братиславская лира».

К числу главных хитов Далибора Янды относятся песни: «Где ты?», «Ураган», «Падает звезда», «Жить словно каскадер». Все они прозвучат в нашей сегодняшней программе.