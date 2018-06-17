Треченто Карла IV – музыка короля-звездочета

В 1348 году в Праге открывается университет, где начинают обучать теории музыки. Мастерство оттачивается не только в аудиториях – музыка и пение начинают звучать в студенческих общежитиях, учащиеся прислуживают в храмах, где музыка сопровождает церковную службу, а чтобы подработать, студенты играют ни танцах и в трактирах.

Эпоха правления Карла IV проходит под знаком проникновения новых форм во все виды искусства. Из Франции в Чехию приходит стиль школы Нотр-Дам, для которого характерно появление трех и четырех голосов и мелодическая подвижность верхнего голоса. Богемские музыканты воспринимают новую технику – Ars Nova, менявшую метр многоголосной музыки и объединившую мелодию, гармонию и ритм. Итальянское Треченто пришло в чешские монастыри, его энергичные ритмы полюбили студенты.

Новая техника проникает в танцевальную и народную музыку, в студенческие коляды и светскую любовную музыкальную лирику, а наряду с латынью в песнях все чащи звучит чешский язык.

Мы мало знаем о том, какая музыка звучала при дворе короля Карла. Известно, что он любил игру трубачей, окружал себя не только художниками и поэтами, но и музыкантами. Кстати, Петрарка, которого Карл пригласил в Прагу, сказал о чешском властелине из династии Люксембургов: «Речью и нравом римский король – более итальянец, нежели немец».

При Карле IV завершается эпоха одноголосных хоралов, рыцарской музыки и миннезингеров. Еще звучит двухголосие – импровизации на мелодии григорианских хоралов (Lux vera lucis radium). Уникальным образцом средневекового искусства можно назвать Viderunt omnes – хроники подтверждают, что эта композиция звучала в Праге во второй половине XIV века. К первой половине этого столетия относится «Книга пражских дискантов» – Liber discantorum operis Pragensis.

Многое, разумеется, не дошло до наших дней, поскольку не было записано и передавалось лишь от одного музыканта к другому. К счастью, сегодня мы можем послушать танцевальные мелодии, студенческие колядки (More festi quaerimus), любовные песни. Эта эпоха оставила также такое драгоценное наследие как духовная лирическая музыка с текстами на чешском языке – как правило, это были переводы с латыни. То новое, что время короля Карла привнесло в искусство, легло в основу чешской музыкальной традиции и стало одной из интереснейших глав ее истории.

Мы слушаем альбом Musica in tempore Caroli IV. Композиции XIV века звучат в исполнении чешских коллективов Symposium Musicum и Prague Madrigal Singers.