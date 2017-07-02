Таинственный чужестранец Иржи Славик

Ольга Васинкевич
02-07-2017
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Когда контрабасист Иржи Славик два года назад переехал в родную Чешскую Республику, для местных музыкантов, слушателей и критиков он стал настоящим откровением. С 14 лет он жил, учился, играл и делал записи за рубежом – в Италии, Англии и Франции. Игру на контрабасе он изучал с точки зрения классической музыки и джаза у многих учителей в нескольких учебных заведениях и университетах. При этом он многократно побеждал в различных конкурсах, и в игре на контрабасе стал настоящим виртуозом.

Иржи Славик, Фото: Мартин Земан, Animal MusicИржи Славик, Фото: Мартин Земан, Animal Music Свои безупречные интерпретационные качества Иржи Славик комбинирует с исключительным талантом композитора и мастера аранжировок, о чем свидетельствуют несколько альбомов, выпущенных им. Сегодня мы послушаем альбом La Jeunesse, вышедший в 2014 году, который представляет собой великолепный образец современного джаза.

Ольга Васинкевич
02-07-2017
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