Струнные квартеты будущих узников концлагерей

Произведения Хааса и Шульгофа исполнит Квартет им. Яначека. За более чем 80-летний период своего существования он познакомил публику, и не только чешскую, с рядом произведений выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.

Первый квартет с таким названием был основан в 1934 году в Брно и просуществовал четыре года. В нем играли члены Национального оркестра радио и Областного театра. Второй квартет им. Яначека создан в 1947 году стараниями студента брненского музыкального училища, которое было основано именно благодаря этому всемирно признанному композитору. Правда, официально выступать под этим названием камерно-инструментальному ансамблю разрешили лишь в 1949 году, когда он сумел убедить в надлежащем уровне своего исполнительского искусства.

Квартету рукоплескали на всех континентах

Первые восторженные отклики мировых критиков об ансамбле относятся к 1955 году, когда квартет осуществил свой первый большой концертный тур, посетив Египет, Ливан, Грецию и Сирию, и по прошествии года дал концерт в западном Берлине. В 1955 году возникла Государственная филармония Брно, где Квартету Яначека был присужден особый статус.

Ежегодно музыканты отправляются на гастроли по Дальнему Востоку. В настоящее время Квартет им. Яначека выступает на фестивале «Пражская весна», в Рудольфинуме и других престижных залах. В традиционном составе двух скрипок, альта и виолончели – Милош Вацек, Витезслав Завадлик, Ян Ржезничек и Бржетислав Выбирал.