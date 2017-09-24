Струнные квартеты будущих узников концлагерей

В нашем эфире прозвучат прозвучат струнные квартеты чешского композитора Эрвина Шульгофа, принятого в Пражскую консерваторию в 10-летнем возрасте по рекомендации Дворжака. А также уроженца Брно Павла Хааса, который так же, как и Шульгоф, из-за своего еврейского происхождения стал узником нацистского лагеря. Хаас, последний из известных учеников Леоша Яначека и брат популярного актера Хуго Хааса, погиб в Освенциме в возрасте 45 лет, Шульгоф, проживший на один год дольше своего земляка, – в Баварии, в 1942 г.
Произведения Хааса и Шульгофа исполнит Квартет им. Яначека. За более чем 80-летний период своего существования он познакомил публику, и не только чешскую, с рядом произведений выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
Первый квартет с таким названием был основан в 1934 году в Брно и просуществовал четыре года. В нем играли члены Национального оркестра радио и Областного театра. Второй квартет им. Яначека создан в 1947 году стараниями студента брненского музыкального училища, которое было основано именно благодаря этому всемирно признанному композитору. Правда, официально выступать под этим названием камерно-инструментальному ансамблю разрешили лишь в 1949 году, когда он сумел убедить в надлежащем уровне своего исполнительского искусства.
Первые восторженные отклики мировых критиков об ансамбле относятся к 1955 году, когда квартет осуществил свой первый большой концертный тур, посетив Египет, Ливан, Грецию и Сирию, и по прошествии года дал концерт в западном Берлине. В 1955 году возникла Государственная филармония Брно, где Квартету Яначека был присужден особый статус.
Ежегодно музыканты отправляются на гастроли по Дальнему Востоку. В настоящее время Квартет им. Яначека выступает на фестивале «Пражская весна», в Рудольфинуме и других престижных залах. В традиционном составе двух скрипок, альта и виолончели – Милош Вацек, Витезслав Завадлик, Ян Ржезничек и Бржетислав Выбирал.