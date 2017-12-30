Старинное волшебство органной музыки

А ведь, как писал Иван Бунин, «под орган душа тоскует, плачет и поет...». Мы приготовили для слушателей поистине уникальную запись – концерты для органа, впервые исполненные на подлинном инструменте XVIII века. Орган костела св. Лингарта в городе Кдоусов-у-Емнице был создан знаменитым Игнацием Флорианом Цаспаридом в 1757 году. Сегодня в Чехии сохранилось лишь три органа, вышедших из мастерской Цаспарида в Зноймо, а в Австрии как величайшую драгоценность хранят инструмент, принадлежащий монастырской церкви в Пернегге. Реставрация органа в Кдоусове была проведена в 1997 г. мастером Душаном Доубеком из Иглавы, который вернул ему облик и структуру XVIII века.

Вы услышите органную музыку Франтишека Ксавера Брикси (1732–1771), считающегося одним из самых ярких чешских композиторов своей эпохи. Хотя судьба отвела ему менее сорока лет жизни, он успел создать около 500 произведений духовной музыки — помимо органных концертов, мотеты, оратории, кантаты, литании, около ста месс и псалмов, сочинения для органа, клавира, камерные и оркестровые композиции.

Вся жизнь Брикси связана с Прагой. Он родился в Старом Городе. Служил органистом в костеле св. Гавела, в храм св. Николая в Малой Стране, в соборе св. Георгия в Пражском Граде. Именно для этого древнего храма Брикси создал свои знаменитые концерты для органа с оркестром. В 27-лет Брикси был назначен капельмейстером кафедрального собора св. Вита, что являлось высшим признанием для любого богемского музыканта. Музыка Брикси всегда звучала на торжествах в честь св. Иоанна, которые каждый год проводились у Карлова моста.

Его произведения получили признание во всей Центральной Европе – весь конец XVIII века в Польше, Австрии и на западе Германии Франтишек Ксавер Брикси оставался самым исполняемым автором духовной музыки.