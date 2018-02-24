Соцреализм в чехословацкой песне

Эва Туречкова
24-02-2018
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Кроме наглядного искусства, любимым жанром коммунистических идеологов стала также политическая и массовая песня, которая была характерна использованием духовых оркестров, инструментальной музыки, хоровым пением – голос «коллектива» ассоциировался с голосом «большинства». Среди музыкальных жанров превалировал марш.

Фото: BontonlandФото: Bontonland Кроме наглядного искусства, любимым жанром коммунистических идеологов стала также политическая и массовая песня, которая была характерна использованием духовых оркестров, инструментальной музыки, хоровым пением – голос «коллектива» ассоциировался с голосом «большинства». Среди музыкальных жанров превалировал марш.

Не только политическое давление на создание музыкальных коллективов и кружков художественной самодеятельности, но и простой человеческий послевоенный энтузиазм пожинали свои плоды: в 1950 году в Чехословакии насчитывалось десять тысяч музыкальных ансамблей, в которых выступали почти четверть миллиона человек.

В нашей субботней музыкальной рубрике мы предлагаем Вам послушать подборку чехословацкой политической песни, зарождавшейся в эпоху «сорелы» - официальной культурной доктрины, принятой чехословацким партийным руководством в 1949 году, которая продвигала идеи социалистического реализма.

Эва Туречкова
24-02-2018
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