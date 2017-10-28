«Славянские танцы» – шедевр по заказу

Лорета Вашкова
28-10-2017
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Создание «Славянских танцев» Антонином Дворжаком не было спонтанным действием, он писал их по заказу известного немецкого музыкального издателя Фрица Зимрока, который после огромного успеха дворжаковских «Моравских дуэтов» угадал в композиторе – не без подсказки Брамса, необыкновенный талант. Способность найти живой отклик у самой широкой аудитории ценителей музыки. Поэтому он и обратился к Дворжаку с просьбой написать цикл «каких-либо чешско-словацких танцев» для фортепиано в четыре руки.

Собрание 16 пьес рождалось на протяжении долгих восьми лет, первый цикл был завершен 7 мая 1878 года, второй, куда наряду с богемскими, вошли и четыре нечешских танца – лишь 9 июля 1886 года. Оркестровка создавалась композитором постепенно и по заказу того же Зимрока.

При таких обстоятельствах вряд ли можно было ожидать от Дворжака создания столь чистого и народного – в лучшем смысле этого слова – шедевра, которым, бесспорно, являются оба цикла «Славянских танцев».

Концерт за три года до смерти

Поклонников этого произведения в мире не счесть. Впервые же все 16 танцев были исполнены в Национальном театре Праги в день рождения А. Дворжака, 8 сентября 1901 года, за три года до смерти классика.

В нашем эфире часть танцев прозвучит в исполнении Чешского филармонического оркестра под руководством Карла Шейны (1896 – 1982). Интересно, что именно его запись «Славянских танцев», осуществленная в 1959 году, удостоилась в 1977 году престижной награды в Париже – Гран-при Французской академии грамзаписи.

Лорета Вашкова
28-10-2017
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