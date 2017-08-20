Скрипка, ускользнувшая от Екатерины II

Он родился в 1741 году в маленьком живописном городке Бехине, неподалеку от Табора. Азы музыкальной культуры ему преподавал местный кантор, который и научил мальчика держать в руках скрипку. Классическое образование будущий композитор получил в латинской школе иезуитов. В Праге изучал право, философию и теологию. За свою жизнь талантливый музыкант свободно овладеет пятью языками – помимо чешского, немецким, итальянским, французским и латынью.

В 1762 г. Пихл получил место первой скрипки в Тынском храме, где изучал контрапункт под руководством выдающегося органиста Йозефа Зегера. Постепенно молодой провинциал завоевал репутацию настоящего скрипичного виртуоза, и его заметил знаменитый австрийский композитор Карл Диттерс фон Диттерсдорф, приехавший в 1765 г. в Прагу подбирать музыкантов для оркестра Адама Патачича, епископа румынской Оради. Чешский скрипач прослужил у прелата четыре года, пока оркестр не прекратил свое существование.

Известность музыканта росла, и в 1769 г. он получил приглашение занять место дирижера в оркестре Санкт-Петербурга: на троне уже семь лет восседала Екатерина II, желавшая озарять свое царствование ярким блеском искусств. Однако далекий заснеженный край не прельстил музыканта – он предпочел остаться в Праге, заняв место капельмейстера у графа Гартига.

В 1770 году Васлав Пихл – первая скрипка оркестра придворного театра в Вене, где пользуется милостями другой императрицы – Марии Терезии. В 1775 г. монархиня лично рекомендует его сыну – губернатору Ломбардии эрцгерцогу Фердинанду д’Эсте. Так что вместо холодного Петербурга музыкант оказывается под солнечным небом Милана. На итальянский период его приходится вершина его творчества – именно здесь он создаст большинство своих опер и симфонических произведений. В 1779 г. Вацлав Пихл становится членам Филармонического общества Мантовы, а в 1782 г. – Болоньи.

Жизнь в Италии прерывает вторжение Наполеона. В 1796 г. Фердинанд д’Эсте со всем двором покидает Милан, а Бонапарт включает его герцогство в Цизальпинскую республику. В пламени войны Вацлав Пихл потерял свой архив и коллекцию художественных произведений.

Вместе с эрцгерцогом композитор вернулся в Вену и оставался при его дворе буквально до последнего дня жизни. Он умер от удара 23 января 1805 г., во время скрипичного концерта, который давал в венском Лобковицком дворце. Ему было 63 года, большую часть из которых он провел вдали от родного городка Бехине. К 200-летию рождения композитора, 28 сентября 1941 г., на его родном доме музыканту будет установлена памятная доска.

За свою жизнь Вацлав Пихл создал около 700 произведений, из котороых до нас дошло далеко не все – 89 симфоний, 30 концертов, 20 опер, 30 месс. Он сочинял песни на чешские стихи, составил историю богемских композиторов в Италии, перевел либретто моцартовской «Волшебной флейты», написал несколько собственных либретто.

Мы слушаем квартеты для кларнета, скрипки, альта и виолончели Вацлава Пихла.