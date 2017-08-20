Скрипка, ускользнувшая от Екатерины II

Катерина Айзпурвит
20-08-2017
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Высокая школа венского классицизма создавалась талантом многих богемских музыкантов, и Вацлав Пихл пройдет музыкальными дорогами половины Европы, чтобы умереть в Вене со скрипкой в руках.

Вацлав ПихлВацлав Пихл Он родился в 1741 году в маленьком живописном городке Бехине, неподалеку от Табора. Азы музыкальной культуры ему преподавал местный кантор, который и научил мальчика держать в руках скрипку. Классическое образование будущий композитор получил в латинской школе иезуитов. В Праге изучал право, философию и теологию. За свою жизнь талантливый музыкант свободно овладеет пятью языками – помимо чешского, немецким, итальянским, французским и латынью.

В 1762 г. Пихл получил место первой скрипки в Тынском храме, где изучал контрапункт под руководством выдающегося органиста Йозефа Зегера. Постепенно молодой провинциал завоевал репутацию настоящего скрипичного виртуоза, и его заметил знаменитый австрийский композитор Карл Диттерс фон Диттерсдорф, приехавший в 1765 г. в Прагу подбирать музыкантов для оркестра Адама Патачича, епископа румынской Оради. Чешский скрипач прослужил у прелата четыре года, пока оркестр не прекратил свое существование.

Известность музыканта росла, и в 1769 г. он получил приглашение занять место дирижера в оркестре Санкт-Петербурга: на троне уже семь лет восседала Екатерина II, желавшая озарять свое царствование ярким блеском искусств. Однако далекий заснеженный край не прельстил музыканта – он предпочел остаться в Праге, заняв место капельмейстера у графа Гартига.

Концерт эпохи барокко, ВенаКонцерт эпохи барокко, Вена В 1770 году Васлав Пихл – первая скрипка оркестра придворного театра в Вене, где пользуется милостями другой императрицы – Марии Терезии. В 1775 г. монархиня лично рекомендует его сыну – губернатору Ломбардии эрцгерцогу Фердинанду д’Эсте. Так что вместо холодного Петербурга музыкант оказывается под солнечным небом Милана. На итальянский период его приходится вершина его творчества – именно здесь он создаст большинство своих опер и симфонических произведений. В 1779 г. Вацлав Пихл становится членам Филармонического общества Мантовы, а в 1782 г. – Болоньи.

Жизнь в Италии прерывает вторжение Наполеона. В 1796 г. Фердинанд д’Эсте со всем двором покидает Милан, а Бонапарт включает его герцогство в Цизальпинскую республику. В пламени войны Вацлав Пихл потерял свой архив и коллекцию художественных произведений.

Вместе с эрцгерцогом композитор вернулся в Вену и оставался при его дворе буквально до последнего дня жизни. Он умер от удара 23 января 1805 г., во время скрипичного концерта, который давал в венском Лобковицком дворце. Ему было 63 года, большую часть из которых он провел вдали от родного городка Бехине. К 200-летию рождения композитора, 28 сентября 1941 г., на его родном доме музыканту будет установлена памятная доска.

Кларнет, иллюстративное фото: Hernan Pinera via Foter.com / CC BY-SAКларнет, иллюстративное фото: Hernan Pinera via Foter.com / CC BY-SA За свою жизнь Вацлав Пихл создал около 700 произведений, из котороых до нас дошло далеко не все – 89 симфоний, 30 концертов, 20 опер, 30 месс. Он сочинял песни на чешские стихи, составил историю богемских композиторов в Италии, перевел либретто моцартовской «Волшебной флейты», написал несколько собственных либретто.

Мы слушаем квартеты для кларнета, скрипки, альта и виолончели Вацлава Пихла.

Катерина Айзпурвит
20-08-2017
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