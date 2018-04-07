Сивилла Tiburtina, предсказывающая полифонию

Программа Diaphonia переносит слушателя в раннее средневековье, когда духовная музыка постепенно освобождается из плена одноголосного григорианского хорала, а в сочинениях монаха-бенедиктинеца и теоретика музыки Хукбальда Сент-Аманского появляется термин «диафония».

Запись концерта, рассказывающего о рождении полифонии, была сделана 20 января 2015 г. в пражском соборе свв. апостолов Симона и Иуды. Базилика, возведенная на месте древней церкви при госпитале, находится в сердце Старого Города Праги. На органе, появившемся здесь в эпоху барокко, играли Моцарт и Гайдн.

После «бархатной» революции храм был возвращен ордену госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского и передан в пользование Пражскому симфоническому оркестру. Сегодня собор свв. Симона и Иуды – одна из лучших концертных площадок чешской столицы, и своды храма создают идеальную акустику, где Tiburtina Ensemble возвращает нам многоголосие раннего средневековья.