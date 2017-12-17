Серебряный орнамент кантаты

Музыкант появился на свет в семье кантора и органиста города Манетин. И сегодня этот крошечный город недалеко от Пльзеня, население которого едва превышает тысячу человек, может служить памятником барокко – и его костел, и замок дошили до нас в том облике, который им придала эта эпоха.

Йозеф Антонин Планицкий (1691 – 1732), получивший музыкальное образование у отца и в одной из иезуитских школ, в 1715 г., когда ему не исполнилось и 25 лет, поступил воспитателем к детям графини Марии Габриэлы Лажаньской, урожденной Черниновой, и поселился в Манетинском замке.

Спустя пять лет Планицкий попросил своих аристократических хозяев отпустить его со службы, после чего сменил несколько мест в Чехии, Моравии, Австрии. О жизни музыканта мы знаем немного – известно, что в 1720 г. Йозеф Антонин поселился – уже обзаведясь семьей – в городе Фрайзинг, в Верхней Баварии, поступив в епископальную капеллу на должность тенора. В его обязанности входило также участие в выступлениях оркестра и преподавание музыки семинаристам. Тогда же композитор создает единственное дошедшее до нас полностью произведение – собрание 12 духовных арий Opella ecclesiastica.

В 1724 г. композитору по случаю празднования 30-летнего юбилея епископства заказали торжественную оперу, которая, однако, не сохранилась. Известно, что Планицкий также создал многочисленные литании, мотеты, Te Deum, реквиемы. Особой главой его творчества стала musica navalis – развлекательная музыка, которая сопровождала лодки при их проходе по Влтаве.

Ничего из этого не сохранилось до наших дней – епископство, где служил Планицкий, было упразднено, его архивы пропали. Скончался Йозеф Антонин Планицкий на 42-м году жизни во Фрайзинге.

Мы слушаем кантаты в исполнении чешского ансамбля Hipocondria. Музыка звучит на инструментах эпохи барокко.