Сценическая оратория «Ян Гус» Рихарда Пахмана

Антон Каймаков
09-07-2017
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Рихард Пахман – композитор, художник, певец, писатель, ведущий и экономист. Фигура, достойная эпохи Ренессанса.

Рихард Пахман, Фото: Халил Баалбаки, Чешское радиоРихард Пахман, Фото: Халил Баалбаки, Чешское радио В 90-х Пахман был одним из первых представителей чешской медитативной музыки, а в СМИ его прозвали – Чешский Вангелис.

Рихард Пахман является автором музыкальных произведений для театра и кино, а также создателем мюзиклов.

Сегодня мы предлагаем послушать произведение Рихарда Пахмана – «Ян Гус». Премьера этой сценической оратории состоялась в 2015 году, когда в Чехии отмечали 600-летие со дня мученической гибели проповедника и церковного реформатора.

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