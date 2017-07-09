В 90-х Пахман был одним из первых представителей чешской медитативной музыки, а в СМИ его прозвали – Чешский Вангелис.

Рихард Пахман является автором музыкальных произведений для театра и кино, а также создателем мюзиклов.

Сегодня мы предлагаем послушать произведение Рихарда Пахмана – «Ян Гус». Премьера этой сценической оратории состоялась в 2015 году, когда в Чехии отмечали 600-летие со дня мученической гибели проповедника и церковного реформатора.