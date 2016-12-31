31-12-2016 | Антон Каймаков

Русская редакция поздравляет всех своих слушателей и пользователей сайта с Новым 2017 годом. От всей души мы желаем вам здоровья и счастья, новых незабываемых впечатлений и неожиданных открытий. Желаем любви и мира, спокойствия и радости.

Новогодние праздники – это пора веселья и развлечений, поэтому и мы предлагаем вам на полчаса погрузиться в «чешский мир популярной музыки» и послушать песни, которые зимой, на склоне 2016 года, занимали первые строчки хит-парадов.

Мы представляем вам первую десятку.

Наш радиоконцерт открывает исполнитель Xindl X с песней «Золушка». Под псевдонимом скрывается Ондржей Ладек – гитарист и поэт-песенник, чьи тексты отличаются значительной долей юмора.

Вторую представленную в хит-параде песню исполняет Марек Зтраценый (настоящее имя – Мирослав Слодичак) – чешский певец, композитор и музыкант, который в 2008 году в рамках конкурса «Чешский соловей» получил премию «Открытие года». Его первым пробивным артиклем стала песня «Потеряешься», немедленно превратившаяся в хит сезона. Ныне же в десятке самых популярных песен держится - «Собственный мир».

Третьим представителем когорты самых популярных в зимнем сезоне в Чехии исполнителей является певица Ленни (Lenny) – Ленка Филипова младшая. Ленка происходит из музыкальной семьи, и играть на гитаре начала в 4 года, а петь с шести лет. Свою первую песню Ленни написала в 11 лет, а еще через пять лет начала выступать с группой. Сегодня слушатели в Чехии особым образом оценили ее песню «Hell.o».

Четвертой в нашем хит-параде выступит Олга Лоунова – певица, композитор, актриса и гонщица с песней «Я оптимистка». Свой первый альбом «Кружащееся небо» певица выпустила в 2011 году.

Пятым номером нашей программы стала песня «Исполнять обещания надо на Рождество» Янека Ледецкого – композитора и певца, который раз и навсегда в 1987 году забросил адвокатскую мантию и полностью посвятил себя музыке. Янек Ледецкий относится к числу самых любимых в Чехии исполнителей и практически каждый его музыкальный проект пользуется неизменным успехом у публики.

Шестым выступит певец, который вовсе не нуждается в каком-либо представлении. Буквально «вечный «Золотой соловей»» Чехословакии и Чехии – Карел Готт с песней «Праздники».

Следующим для вас поет Вацлав Нецкарж и группа Umakart. Вацлав Нецкарж также является одной из легенд чешской популярной музыки, пик популярности которого пришелся на 70-е и 80-е годы. Длительное время Вацлав Нецкарж выступал вместе с такими известными чешскими исполнительницами, как Марта Кубишова и Гелена Вондрачкова. Для вас звучит песня «Полуночная».

Имя Люции Билой (настоящее имя Гана Заньякова) – певицы и актрисы, исполнившей множество ролей в чешских мюзиклах, известно в Чешской Республике каждому. Начинала она в heavy-thrash металловой группе «Аракан» с которой хотя уже давно и разошлась, как только начала сольную карьеру, выступает каждые пять лет во время концертов, приуроченных к годовщинам основания коллектива. На счету Люции Билой ряд премий «Чешский соловей» и иных наград. Наиболее популярными у публики стали ее песни – «Любовь – это любовь», «eSeMeS» и ария из мюзикла «Дракула» - «Ты мой повелитель». В зимнем же праздничном хит-параде в первой десятке оказалась «Тихое Gloria».

Предпоследним исполнителем, чей голос вы услышите в хит-параде Радио Прага стал Дан Барта, самобытный исполнитель, на счету которого пять премий чешской Академии популярной музыки. Это настоящий идол поп-музыки, безоговорочно признанный как слушателями, так и критикой. Для вас звучит песня «Небесный свет».

И завершает хит-парад Радио Прага песня «На воде» вновь Ондржея Ладека - Xindl X.

Мы благодарим вас за внимание и прощаемся. С Новым годом!