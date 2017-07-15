Анна К, многократная обладательница премий «Anděl» в категории «Певица года», поет нам в своем новом альбоме о золотой пирамиде солнца, над которой кружится пыль. О путешествии «на корабле больших детей, от которого пробирает мороз по коже», обещая именем всех мальчишек и девчонок «За каждый день великий/ Сто малых отходить в детсад». Поет, несмотря на тяжелую болезнь, которая постучалась в ее двери через девять лет. Слушатели, они же пассажиры ледокола своей собственной жизни, привыкли читать между строк. И они знают цену смирению.
Ежегодная премия «Ангел» присуждается Чешской Академией популярной музыки. Певица и автор песен, помимо своих успехов на музыкальном поприще, стала в свое время одним из символов борьбы с раком груди, ответив на вызов судьбы организацией просветительских кампаний и побуждая сотни своих соотечественниц к своевременным профилактическим осмотрам.
Ситуация человека, которого мучает страх неизвестности, побудила задуматься ее о самом главном. Страх утроенный – та же болезнь привела к смерти ее матери и сводной сестры. Анна выздоровела, однако недавно болезнь вновь дала о себе знать; 51-летняя вокалистка продолжает бороться с нею. Доказательством тому служит и ее новый альбом «Свет» (Světlo).