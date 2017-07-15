Ежегодная премия «Ангел» присуждается Чешской Академией популярной музыки. Певица и автор песен, помимо своих успехов на музыкальном поприще, стала в свое время одним из символов борьбы с раком груди, ответив на вызов судьбы организацией просветительских кампаний и побуждая сотни своих соотечественниц к своевременным профилактическим осмотрам.

Ситуация человека, которого мучает страх неизвестности, побудила задуматься ее о самом главном. Страх утроенный – та же болезнь привела к смерти ее матери и сводной сестры. Анна выздоровела, однако недавно болезнь вновь дала о себе знать; 51-летняя вокалистка продолжает бороться с нею. Доказательством тому служит и ее новый альбом «Свет» (Světlo).