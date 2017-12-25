«Рыбовка» – любимая месса чешского Рождества

«Темная ночь шагнула сквозь окна и слушает, золотые звезды на миг перестали мерцать и слушают, месяц замер над башней костела, затихли деревья в лесах... Все слушает прекрасный Agnus Рождественской мессы…»



Индржих Шимон Баар

«Чешская рождественская месса», или Hej mistře, рассказывает о поклонении Младенцу Иисусу пастухов, то есть ее можно называть и «пасторальной». Также стоит отметить, что автор создал не только музыку, но и текст этого произведения, появившегося на переломе двух музыкальных эпох – классицизма и романтизма.

Якуб Ян Рыба родился в 1765 году в семье учителя, что предопределило его жизненный путь. Богемию XVIII века с полным основанием можно назвать музыкальной ретортой Европы – она дала миру множество талантливейших музыкантов, которые становились украшением австрийских и немецких оркестров. Однако Рыбу ждала судьба простого учителя, несмотря на то что способности к музыке проявились у него с самого детства – он освоил скрипку, виолончель, позже орган, пел в хоре и рано начал писать музыку, так не получив никогда специального образования как композитор.

В годы обучения в католической гимназии в Праге он мечтал играть в оркестре, однако по настоянию отца вернулся к семье, в город Непомук, и поступил на место учителя. Талантливый человек талантлив во всем, и, смирившись со своей участью, Якуб Ян Рыба стал одним из лучших чешских педагогов своего времени. Он был отцом многочисленного семейства – в браке с Анной Лаглер родилось 13 детей, семь из которых дожили до взрослого возраста.

Имя Рыбы связано с городком Рожмитал-под-Тршемшином в Центральной Чехии, где он жил с 1788 г. вплоть до трагического финала своей жизни. Там в 1796 году и появилась на свет его «Чешская рождественская месса». Она не случайно называется чешской – ведь это одно из первых литургических произведений, созданных на чешском языке. Как подчеркивал сам композитор, «псалмы на латыни не приносят пользы вере – ни тех, кто поет, ни тех, кто слушает».

Тяжелая финансовая ситуация большой семьи, болезнь и депрессия привели к печальному концу – в 1815 г. Якуб Рыба покончил с собой. Поклонник стоической философии Сенеки, он допускал возможность самоубийства…

Имя Якуба Яна Рыбы осталось в истории чешской и мировой музыки, а его наследие не исчерпывается мессой – он сочинял сонаты, квартеты, симфонии, писал сочинения по теории музыки, тексты песен, либретто, переводил с латинского и греческого.

Нашим слушателям мы предлагаем фрагменты «Чешской рождественской мессы», которая звучит в эти дни под сводами соборов и в концертных залах по всей стране.

Структура произведения следует принятому ординарию. Первая часть Kyrie («Господи, помилуй») – здесь после органа и смычковых следует разговор юного подпаска с пастухом: мальчик услышал вдали за горами волшебные звуки и будит старшего пастуха, предлагая узнать источник чудесной музыки.

Во второй части Gloria («Слава в вышних Богу») голоса ангелов – сопрано и альт возвещают о рождении Мессии и зовут пастухов на поклонение в Вифлеем. Старший пастух решает отправиться в путь со своими помощниками.

В части Offertorium («Приношение даров») музыка приобретает литургическое звучание. Пастухи приносят Иисусу дары, женские голоса поют Младенцу ласковые песни.

Benedictus («Благословен»). Пастухи обращаются к слушателям: «Возвещаем всему миру, что пришло спасение через рождение Христа».

Agnus («Агнец Божий»). Пастухи прощаются с Иисусом и просят его благословения.