Рудольф Фиркушны – талантливейший пропагандист музыки своей родины

После успешных концертов в Европе и Америке, которые чередовались с приездами в Брно, Рудольф Фиркушны (1912-1994), в 1939 году отправился в Париж, а вскоре после этого – вновь в США. К эмиграции его подтолкнула нацистская оккупация Чехословакии. После концертов в Чикаго и Нью-Йрке, в программу которых были включены произведения Сметаны, Яначека и Мартину, завоевал международное признание выдающегося музыканта и занял исключительную позицию концертирующего пианиста (а позже и педагога).

Фиркушны был неподражаемым исполнителем музыки Леоша Яначека, осуществил запись всех его сольных сочинений, ныне считающуюся эталонной. В его исполнении она сохранила свою аутентичность. Всю свою жизнь он оставался одним из талантливейших пропагандистов музыки своей родины. Рудольф Фиркушны также осуществил запись большинства сольных произведений Сметаны и Дворжака.

Сонатину Дворжака исполняет внук знаменитого композитора

Вы услышите Сонатину для скрипки и фортепиано Антонина Дворжака соль мажор в исполнении Р. Фиркушного, а также выдающегося скрипача и альтиста Йозефа Сука (1929 -2011), потомка знаменитой чешской музыкальной семьи. Он приходится правнуком композитору А. Дворжака и внуком композитору Йозефу Суку. В 1974 году его усилиями был основан камерный оркестр им. Сука, также названный в честь деда-композитора. Он был также приглашен в качестве одного из исполнителей концертной симфонии Моцарта в картине Л.Висконти "Семейный портерет в интерьере".