Рождественский «Колодец в пустыне»

Эва Туречкова
16-12-2017
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«Колодец в пустыне» – так называется оригинальный рождественский альбом чешской певицы-композитора Радузы, черпающий вдохновение не только из традиционных чешских колядок, но и мирового музыкального наследия.

Радуза, фото: Ян Скленар, ЧРоРадуза, фото: Ян Скленар, ЧРо Рождественское СD вышло, как ни странно, уже в сентябре. Кроме гитары, пианино, гармошки и ударных – то есть инструментов, которые характерны для репертуара Радузы, певица к записи последнего альбома привлекла также струнный оркестр, гобой, цимбалы и детский хор. «Не все песни о Рождестве, есть там, например, и шутливая, задорная песенка про то, как дядя отправился в лес с пилой «покупать» новогоднюю елочку», - прокомментировала диск сама Радуза.

«Колодец в пустыне» приходит на смену куда более серьезной теме – предпоследний альбом 44-летней певицы, «Марафон», посвящен антивоенной тематике.

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