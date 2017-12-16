Рождественский «Колодец в пустыне»

Рождественское СD вышло, как ни странно, уже в сентябре. Кроме гитары, пианино, гармошки и ударных – то есть инструментов, которые характерны для репертуара Радузы, певица к записи последнего альбома привлекла также струнный оркестр, гобой, цимбалы и детский хор. «Не все песни о Рождестве, есть там, например, и шутливая, задорная песенка про то, как дядя отправился в лес с пилой «покупать» новогоднюю елочку», - прокомментировала диск сама Радуза.

«Колодец в пустыне» приходит на смену куда более серьезной теме – предпоследний альбом 44-летней певицы, «Марафон», посвящен антивоенной тематике.