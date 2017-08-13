Романтические фортепиано Иржи Маласека

Ольга Васинкевич
13-08-2017
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Иногда кажется, ничто не предвещает в человеке каких-то особых талантов. Так из простого увлечения, в стороне от людского глаза, часто рождаются настоящие жемчужины. Как нельзя лучше эти высказывания подходят к началу творческого пути пианиста и композитора Иржи Маласека, который приобрел известность, прежде всего, благодаря своему циклу «Романтические фортепиано».

Иржи Маласек, Фото: ЧТИржи Маласек, Фото: ЧТ Иржи Маласек родился в 1927 году в Брно. По окончании школы он отправился изучать право. Музыкой в то время он «лишь» увлекался, изучая музыкальную теорию и игру на фортепиано частным образом. Позднее он стал выступать сольно с различными танцевальными оркестрами, например, с Оркестром Карела Влаха или Оркестром Далибора Бразды. С 1955 года он работал и на Чехословацком радио в качестве музыкального драматурга. Там он и познакомился с композитором Иржи Бажантом, с которым позднее составил ставший популярным и успешным музыкальный и композиторский дуэт. Позднее Иржи Маласек работал и на Чехословацком телевидении.

За свою продолжительную карьеру музыканту удалось записать немало произведений, причем, как музыки к фильмам и сценическим постановкам, так и популярных песен, «настроенческой» музыки для домашнего прослушивания и произведений для мюзиклов. Самой известной интерпретацией Маласека стала Ballade pour Adeline, многим известная в исполнении Ричарда Клейдермана. Эту и другие композиции в исполнении Иржи Маласека мы и послушаем сегодня.

Ольга Васинкевич
13-08-2017
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